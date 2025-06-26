В Бразилии футбольного арбитра арестовали прямо во время матча

Бразильская полиция прямо во время матча арестовала футбольного судью, причастного к торговле наркотиками. Об этом сообщает портал Globoplay.

При расследовании деятельности наркоторговцев в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу выяснилось, что арбитр Эдерсон Карлос да Силва активно в ней участвует. В частности, он подозревается в организации логистики наркосети, которая поставляла кокаин по всему штату.

21 июня стало известно, что апелляционный суд Амстердама проведет в начале июля новое предварительное слушание по делу бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее бывшую звезду ЦСКА арестовали в Бразилии.