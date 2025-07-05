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Адвокат пошутил над рестораном в котором подрались Мамаев, Кокорин и Смолов

Адвокат Добровинский предложил повесить памятную табличку в «Кофемании»

Адвокат Александр Добровинский в шутку предложил повесить памятную табличку на кафе, в котором 28 мая подрался бывший экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а в 2018 году произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Матч ТВ».

«Я бы повесил на этом кафе мемориальную доску (смеется)», — сказал Добровинский.

Инцидент со Смоловым произошел 28 мая 2025 года. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали Смолова. Футболист подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее бывшая жена футболиста Смолова отреагировала на драку спортсмена в ресторане.

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