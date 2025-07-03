Сгорел в «Ламборгини»: футболист «Ливерпуля» Жота погиб в ДТП

Форвард сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе.

По данным СМИ, авария произошла в испанской провинции Самора. Lamborghini, в которой ехали Диогу и его младший брат Андре, выступающий за португальский «Пенафиел», съехала с дороги, перевернулась и загорелась. Предварительно, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо.

Прибывшие на место медики констатировали смерть двух человек, однако опознать нападающего «Ливерпуля» и его брата удалось не сразу — их тела сильно обгорели. Выяснить, что автомобиль принадлежит именно Жоте, помог только номерной знак.

Диогу Жоте было 28 лет, за «Ливерпуль» форвард выступал с 2020 года. В составе клуба он сыграл 182 матча, забил 65 голов и сделал 26 ассистов. Вместе с командой нападающий стал чемпионом Английской премьер-лиги, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги. В составе национальной сборной Жота провел 46 матчей и забил 14 мячей, дважды выигрывал Лигу наций.

За неделю до трагедии футболист женился на своей девушке Руте Кардозу. Они состояли в отношениях с 2012 года и имели трех детей.