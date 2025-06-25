В петербургских «Крестах» устроили кулачные бои. На турнир ворвался ОМОН

В Петербурге силовики сорвали турнир по кулачным боям в «Крестах»

В петербургских «Крестах» сотрудники ОМОН сорвали турнир по кулачным боям. В ходе рейда они проверили документы почти у 200 человек, некоторым из них пришлось проехать в отдел. Организаторы поединков заверили, что имели все необходимые разрешения на проведение боев. Выяснилось, что они не только не согласовали мероприятие с правоохранителями, но и нарушили федеральный закон. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В историческом тюремном комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга устроили кулачные бои — турнир лиги Prime FL. Был анонсирован поединок дагестанских бойцов Исы Бегаева по прозвищу Палач и Магомеда Магомедова. Но мероприятие завершилось, едва начавшись: в здание ворвались сотрудники ФСБ, ОМОН и прокуроры, сообщила «Фонтанка».

«В конце первого карда [серии поединков] к нам влетает ОМОН, всех кладут на пол без объяснения причин», — поделилась сотрудница лиги Светлана Сульянова.

По информации «Mash на Мойке», в правоохранительные органы поступило сообщение, что на территории «Крестов» устроили «тайный нелегальный бойцовский клуб» . В результате для проверки информации на место выехали сотрудники спецотрядов Росгвардии.

При этом Сульянова подчеркнула, что у организаторов имелись «абсолютно все разрешения» и лицензия. Девелоперская группа «КВС», являющаяся новым собственником «Крестов», подтвердила наличие разрешения на проведение турнира.

О том, что мероприятие было санкционировано, заявила Федерация бокса России, пишет MMA.Metaratings.ru. Почему силовые структуры прервали мероприятие, в спортивной организации не ответили.

Основатель лиги Артем Лобанов в Telegram-канале Prime Fighting отметил, что чемпионский пояс не был разыгран, а всей информацией о рейде поделятся позже.

О турнире стало известно в середине июня. Согласно правилам владельцев исторического объекта, мероприятие должно было пройти в закрытом режиме — без продажи билетов и прямой трансляции. Поединок должен был стать вторым в истории Prime FL. Первый состоялся в Москве 22 мая.

«Целый список претензий»

Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 192 человек, находившихся в здании в момент турнира. «Mash на спорте» рассказал, что 21 из них отправился в отдел из-за проблем с миграционными документами, еще один получил повестку в военкомат, поскольку находился в розыске.

По данным 47news, среди задержанных — профессиональные бойцы, члены персонала и групп поддержки. Рейд носил «антимиграционный характер», подчеркнуло издание.

По информации «Mash на спорте», у силовиков был «целый список претензий к организаторам мероприятия». Якобы мероприятие было не согласовано с полицией, пожарными и администрацией, отсутствовали документы на случай чрезвычайного происшествия (план эвакуации, порядок взаимодействия со спецслужбами).

Кроме того, организаторы кулачных боев нарушили положения федерального закона «О физической культуре и спорте» и договора аренды помещения, добавил Telegram-канал.

Собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах добавил, что спортивное мероприятие согласовали «не на всех уровнях».

«Мы же стараемся спорт поднимать»

Спортивный менеджер Виталий Тарасов в интервью MMA.Metaratings.ru рассказал, что силовики «довольно резко попросили всех отвернуться к стенкам, пару часов что-то выясняли и далее начали выпускать всех, напоследок проверяя и фиксируя документы».

«Мы же стараемся спорт поднимать <…> Турнир отменился, бойцы не выступили, лига понесла финансовые потери, будущее туманно », — посетовал он.

Тарасов обратил внимание на то, что необходим «внятный свод правил от уважаемых органов по поводу того, что именно требуется от организатора для проведения турнира».

«Просто скажите, что делать, чтобы это не приводило к таким последствиям», — резюмировал он.

Менеджер выразил надежду, что у организаторов получится довести задуманное до конца, но «хочется, чтобы работа и взаимодействие стали более прозрачными».

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Петербургские «Кресты» были открыты в 1893 году как тюрьма одиночного содержания. Комплекс состоит из двух крестообразных корпусов, в которых содержали заключенных. В годы СССР в отдельной камере сотрудники приводили в исполнение смертный приговор. За годы существования СИЗО через него прошли десятки тысяч человек, в том числе автор пассионарной теории этногенеза Лев Гумилев, поэт Иосиф Бродский, революционер Лев Троцкий, писатель Владимир Набоков, советский военачальник Константин Рокоссовский.

В 2017 году легендарные «Кресты» закрыли. В 2025-м бывший изолятор приобрела группа компаний «КВС».