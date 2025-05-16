Овечкин заплакал после поражения: «Вашингтон» вылетел из плей-офф НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в серии со счетом 1-4 и вылетел из Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз», ведомый капитаном Александром Овечкиным, завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, уступив во втором раунде «Каролине Харрикейнз». Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил решающую шайбу в матче после ошибки Овечкина, который прослезился по окончании встречи.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3 (1-4 в серии)

Единственным победным матчем для «Вашингтона» в серии стала вторая домашняя игра, где «Кэпиталз» с трудом смогли передавить соперника (3:1). Остальные четыре встречи «столичные» проиграли — 1:2 (в овертайме), 0:4, 2:5 и 1:3.

Первый период заключительной игры тоже прошел с явным преимуществом «Каролины», несмотря на то что «Вашингтон» сумел сравнять счет по итогам стартовых 20 минут (1:1). Довольно быстро на шайбу в исполнении нападающего «Харрикейнз» Джордана Стаала смог ответить форвард из «Кэпиталз» Энтони Бовиллье, поборовшийся за подбор на пятачке после отскока от заднего борта.

На деле же за столь скромным счетом на табло стояли еще как минимум два супермомента от «Каролины», за которую дебютный матч проводил российский защитник Александр Никишин, но оба раза не без помощи везения угрозу от ворот отводил голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон.

Вторая 20-минутка, наоборот, удалась больше «столичным»: несколько неплохих бросков из разных точек чужой зоны наносил Александр Овечкин, причем пара из них случилась по ходу розыгрышей большинства из фирменного «офиса».

Однако прошить голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена так и не вышло: датчанин действовал спокойно и без больших проблем либо отбивал, либо ловил шайбу.

Третий игровой отрезок был скорее равным: обе команды не смогли создать по-настоящему ярких и опасных моментов у чужих ворот, а подходы и позиционные атаки не доставляли трудностей для защитников. Судьба игры, как и всей серии, решилась всего за две минуты до конца периода — Андрей Свечников смог каким-то непостижимым образом попасть с практически нулевого угла между щитков вратаря «Вашингтона» и вывести свою команду вперед — 2:1.

Занятно, что голевая атака «Харрикейнз» случилась сразу после неточного броска Овечкина в предыдущей атаке.

Капитан «столичных» здорово вошел в чужую зону через правый борт и мощно щелкнул из круга вбрасывания. Но шайба вместо створа ворот попала в борт, откуда очень удобно отскочила на клюшку одного из соперников, который и разогнал атаку, ставшую впоследствии роковой для «Вашингтона».

Оставшиеся минуты «Кэпс» провели без вратаря — с шестью полевыми игроками на льду. Зайти и обосноваться в зоне «Каролины», чтобы разыграть лишнего, не вышло, а вот пропустить в пустые получилось: нападающий «Харрикейнз» Сет Джарвис перехватил шайбу в средней зоне и без помех бросил в створ.

3:1 — «Каролина» стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли 2025 года.

«Не думаю, что мы играли плохо»

Сразу после финальной сирены трансляционная камера выхватила Александра Овечкина — форвард недолго смотрел в пустоту, даже пустив слезу, а затем отправился вместе с партнерами по команде к голкиперу Логану Томпсону, поблагодарив того за хорошую игру в этом плей-офф.

Когда команды вышли на церемонию рукопожатий, Овечкин дольше всех общался с бывшим партнером по «Кэпс», а ныне — защитником «Каролины» — Дмитрием Орловым, пожелав тому успешного выступления в турнире.

В беседе с журналистами после игры 39-летний капитан «столичных» заявил, что не считает игру своей команды плохой.

«Да, это, конечно, тяжело. У нас особенная команда, и, безусловно, у нас были свои шансы. Может, мы не реализовали их, может, удача была не на нашей стороне, но я не думаю, что мы играли плохо», — сказал Овечкин.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что испытывает негативные ощущения после завершения пути в Кубке Стэнли из-за того, что команда была способна на большее.

«Ужасные ощущения, я рассказал об этом игрокам. Это ужасно, потому что мы чувствовали, что наша команда способна выйти в финал Кубка Стэнли и пошуметь там. Мы знали, что в плей-офф не все будет гладко, но мы верили в себя. Я могу сказать, что это один из лучших сезонов, в которых я принимал участие», — приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

На вопрос об игре Александра Овечкина в плей-офф Спенсер Карбери ответил, что россиянин сумел показать себя во всей красе, набрав шесть очков в десяти матчах (пять шайб + один ассист) и исправиться после прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, где капитан «Кэпс» не смог набрать ни одного очка результативности.

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«Овечкин играет большую роль, он наш капитан. Он был великолепен в этом сезоне. Я думаю, что он провел отличный плей-офф. В этом году он вернулся, чтобы всем все доказать и показать. И он сделал это и в плей-офф», — заключил тренер.

За право сыграть в финале Кубка Стэнли 2025 года «Каролина Харрикейнз» поборется с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», счет в этой серии сейчас 3-2 в пользу «пантер».

Шестая игра этого противостояния пройдет в ночь на 17 мая на арене «Флориды», начало — в 03.00 (мск).