Впервые в карьере: Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме

Александр Овечкин не остановился после блестящего регулярного чемпионата и оформил дубль в первом же матче плей-офф против «Монреаля», принеся «Вашингтону» победу. Андрей Кузьменко очень помог «Лос-Анджелесу» в первой игре против «Эдмонтона», а передача Павла Бучневича не спасла «Сент-Луис» от второго поражения от «Виннипега». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня плей-офф Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Монреаль Канадиенс» – 3:2 ОТ (счет в серии – 1-0)

«Вашингтон» провел мощный регулярный чемпионат, пролидировав большую его часть в турнирной таблице всей лиги. И хотя «Президентс Трофи» в конечном счете ушел на Запад «Виннипег Джетс», «Кэпиталз» все же уверенно сохранили за собой первенство в Восточной конференции.

Однако финишный отрезок чемпионата команде Спенсера Карбери не особенно удался, и перед началом серии с «горячим» «Монреалем», проведшим последние месяцы в отчаянной борьбе за попадание в Кубок Стэнли, были сомнения в успехе. Обусловлены они были во многом травмами Алексея Протаса и Логана Томпсона, пропустивших концовку регулярки.

Но если белорусский нападающий не вышел на лед и вообще не факт, что сыграет в первом раунде, то канадский голкипер как ни в чем ни бывало оказался между штангами и провел классный матч.

Впрочем, здорово играл и его визави Сэм Монтембо, в течение всей встречи державший «Канадиенс» в игре. Хозяева на протяжении двух периодов действовали с большим преимуществом и могли вести гораздо крупнее, чем в две шайбы.

Первую, реализовав численное преимущество, забросил Александр Овечкин. Капитан хитро бросил издали в ближний угол над щитками пытавшегося заблокировать защитника и самого Монтембо.

Во втором же периоде Овечкин вместе с ассистировавшим и ему Диланом Строумом поучаствовал во второй голевой комбинации, которую завершил Энтони Бовилье. Считающийся специалистом именно по игре в плей-офф форвард сначала переправил шайбу в створ в воздухе, а затем сыграл на добивании с пятака. Возможно, Бовилье сыграл высоко поднятой клюшкой, но арбитры этого не зафиксировали, а главный тренер гостей Мартен Сен-Луи не рискнул взять челлендж, побоявшись в случае неудачи удаления за задержку игры.

А вот в третьей двадцатиминутке игра вдруг поменялась. «Монреалю» стало нечего терять, и команда пошла вперед, в то время как «Кэпс» значительно сбросили обороты. В середине периода Коул Кофилд отквитал одну шайбу в большинстве, а через пять минут мощный штурм канадцев привел к восстановлению равновесия, когда Ник Сузуки на паузе поразил уже пустые ворота. В обоих голах поучаствовал блестящий защитник-новичок Лейн Хатсон.

Впервые в овертайме: Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Монреалем» В первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина... 22 апреля 10:01

Последние минуты основного времени выдались обоюдоострыми, но голов больше никому не принесли. В такой же манере начался и овертайм. И там все решилось в течение трех минут. Выигранное в чужой зоне вбрасывание дало «Вашингтону» возможность создать момент, и Овечкин с пятака не оставил Монтембо шансов.

Удивительно, но в 39 лет Александр Великий впервые отличился в овертайме матча Кубка Стэнли заброшенной шайбой. И теперь он приблизился к еще одному «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам. Теперь Ови уступает по сумме точных бросков в регулярных чемпионатах и плей-офф только 45 пунктов. А ведь у капитана еще год контракта с «Вашингтоном».

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов вряд ли может записать себе в актив первую кубковую встречу за океаном. Он провел на льду меньше 12 минут, но закончил встречу с показателем полезности -2, никак не сумев проявить себя в атаке.

Другие матчи

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:1 (счет в серии – 2-0)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5 (счет в серии – 1-0)

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ (счет в серии – 1-1)

«Сент-Луис», мощно накативший на концовку чемпионата, пока не может зацепиться в серии с «Виннипегом». Уступив в первом матче в голевой перестрелке, «Блюз» во второй встрече проиграли в битве вратарей. «Реактивщики» открыли счет в первом периоде, но в его концовке, всего за две секунды до сирены, голевой пас Павла Бучневича в большинстве помог восстановить равновесие. Следующий гол случился в третьем периоде и стал последним, а его автором оказался нападающий хозяев Кайл Коннор.

Андрей Кузьменко блестяще провел свой первый матч плей-офф НХЛ в карьере. Именно российский нападающий открыл счет в игре с «Эдмонтоном», а потом записал на свой счет еще две голевые передачи. «Кингз» вели со счетом 5:1, однако умудрились по ходу третьего периода разбазарить весь перевес, но все же успели вырвать победу, не дожидаясь овертайма.

Без шансов уступив в первой встрече серии «Колорадо», «Даллас» оказался в тяжелом положении и не мог отступать во втором домашнем поединке. Но к третьему периоду соперники подошли с перевесом «Эвеланш». Встречу в овертайм перевел российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов, а уже в дополнительном периоде победу техасцам принес Колин Блэквелл.