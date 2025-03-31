Пять шайб до рекорда: Овечкин забил, но «Вашингтон» сенсационно проиграл аутсайдеру

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и еще сильнее приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. При этом команда россиянина сенсационно проиграла аутсайдеру первенства «Баффало» — 5:8.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:8

«Вашингтон» в нынешнем сезоне побеждает сериями, а вот проигрывает по одному, максимум по два матча. Лишь один раз «столичные» провели серию из трех поражений кряду. И едва ли кто-то ждал, что подобное произойдет вновь именно сейчас, когда, уступив сначала «Виннипегу», а затем «Миннесоте», команда Овечкина выйдет на лед против немотивированного «Баффало».

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Математические расклады еще позволяют «Сэйбрз» претендовать на плей-офф. Но, конечно, картина, при которой команда, занимающая последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, вдруг наберет 10 очков в девяти оставшихся матчах, а все остальные конкуренты проиграют, выглядит, мягко выражаясь, утопической. И, напротив, «Вашингтон» идет первым и продолжает борьбу за Президентский кубок с лидером Запада «Виннипегом» — который свой матч у «Ванкувера» выиграл 3:1. Казалось бы, какие могут быть сомнения в исходе встречи между «Вашингтоном» и «Баффало»?

Начало встречи также не позволяло усомниться в том, что «столичные» в этой игре возьмут свое. На 10-й минуте Джейкоб Чикран после передачи Овечкина открыл счет. Правда, вскоре гости сумели отыграться — Тейдж Томпсон реализовал большинство, и первый период завершился со счетом 1:1. Но это еще не было тревожным звоночком.

В начале второго периода Райан Маклауд вывел «Сэйбрз» вперед, но всего полминуты спустя Чикран оформил дубль. 2:2 — и пока ничего страшного. Однако затем болельщики «Кэпс» заволновались по-настоящему: до второго перерыва гости отличились еще дважды и к третьему периоду вели уже 4:2.

На 41-й минуте свою 30-ю шайбу в сезоне забросил в меньшинстве Алексей Протас, но «клинки» на это ответили еще двумя голами за авторством Тейджа Томпсона и Джека Куинна. Счет стал 3:6 — можно ли было этого ожидать? Подарил надежду «Вашингтону» Овечкин, замкнув на пятаке передачу Расмуса Сандина. Несколькими минутами позже Пьер-Люк Дюбуа реализовал большинство, и у «столичных» еще оставалось время на то, чтобы попытаться сравнять счет.

Все шло к тому, что вратарь хозяев Логан Томпсон покинет ворота. Но не успел он это сделать, как гости забили седьмой — нокаутировал «Кэпс» Алекс Так. После этого гола Томпсон все равно снялся с игры — и «Вашингтон» вдогонку пропустил от Пейтона Кребса еще и в пустые ворота. Финальная сирена зафиксировала поражение команды Овечкина со счетом 5:8. Безусловно, эта неудача ничего не изменит в общем раскладе Восточной конференции, но вот в погоне за Президентским кубком может сыграть свою роль.

«Хорошо, что это произошло не в плей-офф»

После матча Овечкин не скрывал разочарования. Впрочем, он сумел найти положительный аспект в этом поражении.

«Когда Протас забросил в меньшинстве, это подарило нам веру. Вы могли видеть, что наша скамейка включилась в игру. И мы пытались сделать камбэк, но, увы, не смогли.

Мы проиграли трижды подряд — пожалуй, хорошо, что это происходит сейчас, а не в плей-офф.

Но нам нужно прийти в себя и выигрывать дальше», — приводит слова россиянина пресс-служба клуба.

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери констатировал, что его игроки были не похожи на себя.

«По той или иной причине, мы получили то, что заслуживали. Не знаю, возможно, это какой-то психологический блок у ребят, когда они выходят против подобных команд. Они пытаются играть в свою игру, но не выходит. Мы были не похожи на себя, и это разочаровывает. Ребята старались, все были включены в игру. Но, в конечном итоге, нужно просто играть в свой хоккей, а у нас против этой команды ничего не получалось», — посетовал специалист.

Протас, в свою очередь, высказался об игре Овечкина. Белорусский форвард высоко оценил действия своего капитана, признав, что команда не помогла ему, допустив много ошибок.

«Он ведет особенную гонку. Его гол позволил нам сократить отставание в третьем периоде, однако несколько ошибок обошлись нам очень дорого», — сказал Протас.

Отметил Овечкина и главный тренер «Баффало» Линди Рафф. Он указал, что каждая команда понимает: главная опасность для всех соперников «Вашингтона» исходит именно от россиянина.

«Он проводит невероятный сезон, все его звено играет великолепно. Мне кажется, в этом году он играет лучше, чем в прошлом. Пугают его броски после вбрасываний, когда он одним щелчком может забить, прежде чем ему помешают. Кроме того, если его не закрывать, когда «Вашингтон» играет в большинстве, один его бросок может вас погубить», — заметил Рафф.

Рекорды Овечкина

Поражение «Вашингтона» не отменяет того факта, что Овечкин еще на шаг приблизился к званию лучшего снайпера всех времен. Всего четыре шайбы осталось ему забросить для того, чтобы сравняться с достижением Уэйна Гретцки.

Соответственно, пять голов нужно Великой Восьмерке, чтобы установить исторический рекорд.

НХЛ обновила прогноз по дате, когда падет рекорд Гретцки: предполагается, что при средней результативности в 0,65 гола за игру Ови сумеет взойти на вершину в заключительном матче «регулярки» против «Питтсбурга», который состоится 18 апреля.

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Помимо этого, Александр Великий приблизился к еще одному достижению. Он забросил 37-ю шайбу в сезоне и, таким образом, вышел на второе место среди игроков в возрасте 39+ по голам за один сезон. Рекордсменом по этому показателю является Горди Хоу, в сезоне-1967/68 забросивший 44 шайбы.

Также Ови стал третьим среди всех игроков лиги по количеству шайб в ворота «Баффало». «Сэйбрз» 42 раза пострадали от бросков капитана «Вашингтона». Больше него забрасывали этой команде только Яромир Ягр (46) и Даниэль Альфредссон (44).

Что касается текущего сезона, Овечкин упрочил лидерство среди российских снайперов лиги. На его счету 37 шайб, и он на четыре гола опережает Никиту Кучерова из «Тампы» и Артемия Панарина из «Рейнджерс» — в их активе по 33 гола. Следом, забросив 31 шайбу, идет форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.