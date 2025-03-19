Рекорд Дзюбы со слезами на глазах: сборная России разгромила Гренаду

В первом товарищеском матче 2025 года сборная России по футболу одержала разгромную победу над командой Гренады — 5:0. Главным событием вечера стал новый рекорд результативности в истории сборной России, который установил Артем Дзюба. Возвращение в национальную команду после четырехлетней паузы форвард отметил не только голом, но и результативной передачей. «Газета.Ru» — о том, что еще происходило этим вечером на «ВТБ Арене».

«Мы что, против торгового центра играем?»

Именно такими словами бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» отреагировал на проведение матча Россия — Гренада. Действительно, в подмосковных Люберцах существует торговый комплекс с аналогичным названием, но в этот вечер в Москву приехала настоящая сборная Гренады.

Команда, представляющая Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), уже завершила выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, поэтому оказалась свободной в текущую международную паузу и приняла приглашение Российского футбольного союза (РФС) о проведении игры.

В эпоху отстранения России от участия в отборочных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА этот сбор мог бы оказаться проходным и не привлечь особого внимания публики, но перед оглашением окончательного списка футболистов главный тренер Валерий Карпин объявил о возвращении Артема Дзюбы в расположение национальной команды.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4), тогда командой руководил Станислав Черчесов.

За сутки до игры Карпин и Дзюба вместе пришли на предматчевую пресс-конференцию, где тренер заявил, что «ни под кого не прогибался, решив вызвать Дзюбу». Сам футболист заявил, что не ожидал вызова в национальную команду, и отметил, что возвращение в ряды игроков сборной России стало эмоциональным событием.

РФС приучил болельщиков к ярким предматчевым шоу, и эта игра не стала исключением. За несколько минут до стартового свистка завирусившуюся в социальных сетях песню «Сигма бой» исполнили Вetsy и Мария Янковская, а Полина Гагарина выступила с песней «Миллион голосов», которая принесла ей второе место на конкурсе «Евровидение» в 2015 году.

Игроки сборной Гренады, как показалось, были очень удивлены холодной столичной погоде — главный тренер Энтони Модесте не сразу вышел вместе со своими футболистами на предматчевую разминку, предпочтя остаться подольше в отапливаемом подтрибунном помещении «ВТБ Арены».

Сборная России отправилась разминаться заметно позже оппонентов — первым на газон из полевых игроков ступил старый-новый капитан Артем Дзюба. Большую часть времени форвард трусцой перемещался между фишками, иногда подыгрывая партнерам по команде в квадрат.

Вместе с ним в стартовом составе вышли Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Лечи Садулаев, Юрий Горшков, Даниил Фомин и Данил Пруцев.

Слезы и рекорд Дзюбы

Все могло случиться уже на второй минуте игры — Артем получил мяч после позиционной атаки в центре штрафной, но не смог развернуться и был вынужден отдать пас партнеру пяткой. Второй шанс Дзюба получил спустя пять минут — подача с левого края нашла-таки голову капитана сборной России, но тот пробил совсем неточно.

Гренада оборонялась надежно при фланговых подачах и забросах в штрафную площадь — за счет роста и внушительных габаритов защитники и вратарь не без труда, но все же справлялись с атаками россиян. А вот быстрые выпады хозяев заставали раз за разом гостей в неудобном положении. На исходе первых десяти минут спартаковец Данил Пруцев пробил в перекладину, сбив с нее дождевые капли. Гол назревал.

Счет в матче на 16-й минуте открыл как раз Пруцев, элегантно закатив мяч в дальний угол после прострела с левого фланга от Лечи Садулаева. Казалось, что после этого российская команда чуть расслабится в хорошем смысле этого слова — станет играть смелее, быстрее и увереннее, но нет. На следующие десять минут гости полностью прибрали мяч к себе, заработав пару атак и даже чуть не забили!

Ромар Франк удачно зацепился за мяч в борьбе на левом краю, вбежал в штрафную и пробил в упор — Латышонок успел согнуться и ногой заблокировать движение мяча в створ ворот.

Качество игры и быстрота хождения мяча по полю вводили собравшихся на трибунах «ВТБ Арены» зрителей в транс. Искреннюю радость и восторг при этом у болельщиков вызывали атаки сборной... Гренады! Любой минимальный подход к воротам Евгения Латышонка люди встречали овациями и подбадривающими репликами.

Ближе к концу тайма игроки сборной России стали откровенно играть на Дзюбу, стараясь как можно быстрее закрыть все вопросы о новом бомбардире в истории страны, но сборная Гренады изо всех сил старалась сопротивляться. Стена из защитников треснула за три минуты до конца первого тайма — Арсен Адамов сделал счет 2:0, а буквально через минуту Артем Дзюба вписал свое имя в историю сборной страны как лучший бомбардир, реализовав момент после ассиста Алексея Батракова.

31-й гол Дзюбы за сборную России праздновал весь стадион.

После перерыва российская сборная продолжила фестиваль красивых голов — сначала Дзюба ассистировал на Даниила Фомина, которому привычно выступать на динамовском стадионе, а затем Зелимхан Бакаев расчехлил свою левую ногу и легко прошил голкипера гренадской команды. При счете 5:0 Карпин заменил Артема Дзюбу, выпустив вместо него Ивана Сергеева. Совпадение ли — примерно в этот же момент дождь на «ВТБ Арене» сменился на град. Больше голов зрители не увидели. Итог игры — 5:0 в пользу сборной России.

Рекордная победная серия — семь матчей

После этого успеха сборная России продлила свою уникальную серию — еще никто и никогда не одерживал семь крупных и сухих побед подряд. Общий счет этих игр — 39:0.

Мартовский сбор национальная команда продолжит на базе в Новогорске, куда вернется после игры. Вторая встреча в рамках сборов состоится против Замбии — 25 марта на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.