Умер легендарный борец Сайтиев. Он мог отравиться опиатами

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев ушел из жизни в возрасте 49 лет. В минспорта Дагестана предположили, что он будет похоронен в Хасавюрте. Mash сообщил, что причиной смерти спортсмена стала остановка сердца из-за отравления лекарствами с опиатами. Депутат Светлана Журова допустила, что Сайтиев скончался из-за оторвавшегося тромба.

Остановка сердца из-за интоксикации

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о кончине прославленного спортсмена, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. О трагедии он рассказал ТАСС.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили.

Как сообщает Mash, по предварительным данным, причиной смерти прославленного спортсмена могла стать остановка сердца в результате интоксикации. Источник утверждает, что Сайтиев страдал от болезни легких и для облегчения болей употреблял лекарства, содержащие опиаты. Он был госпитализирован в Москве с отравлением опием и позже скончался в больнице.

Мамиашвили уточнил, что ФСБР разбирается в обстоятельствах случившегося. Он пообещал, что подробности сообщат позже.

«Пока знаем то, что знаем фактически. Позвонили друзья, сообщили... Выясняем, уехали в больницу, информация о произошедшем будет», — цитирует Мамиашвили «СЭ».

«Там был тромб»

Трагическую новость прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она предположила, что Сайтиев мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

«Как я понимаю, там был тромб, потрясающий совершенно спортсмен, невероятный. Отличный парень. Хороший человек. Я даже поверить не могу в случившееся. У мужчин это критический возраст. Мои глубочайшие соболезнования. Огромная потеря», — сказала Журова «Матч ТВ».

Сайтиева похоронят в Хасавюрте

Предварительную информацию о прощании с Сайтиевым раскрыл заместитель министра спорта республики Дагестан Будун Будунов. По его словам, скорее всего, трехкратный олимпийский чемпион будет похоронен в Хасавюрте.

«Это большая потеря для мира спорта. С такими людьми уходят эмоции, которые мы испытывали, когда он выигрывал чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры. Сейчас сложно подобрать слова, ему даже 50 лет не исполнилось, а уже покинул нас. Очень жалко. Известно ли, где пройдут похороны? Пока рано об этом говорить. Скорее всего, в Хасавюрте похоронят, где он жил», — пояснил Будунов.

«Его вклад в развитие спорта неоценим»

С соболезнованиями выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он припомнил личное общение с Сайтиевым и высоко оценил его вклад в развитие российского спорта.

«Он был не только одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, многократным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом, но и человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу. Его вклад в развитие спорта неоценим.

Мы были знакомы лично, работали вместе в Государственной думе, где он состоял в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи», — написал Дегтярев в Telegram.

«Символ мужества и благородства»

Отреагировал на трагедию глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он назвал Сайтиева олицетворением кавказского духа.

«Бувайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Его имя навсегда вписано в историю мировой борьбы золотыми буквами. Он многократно поднимал флаг России на крупнейших международных аренах, защищая честь нашего народа и государства», — написал в Telegram-канале Кадыров.

Глава ЧР пояснил, что Сайтиев испытывал проблемы с сердцем и в последнее время проходил лечение в одной из московских больниц.

«Великое служение своему народу»

Как личную трагедию восприняла уход из жизни Сайтиева олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская.

«Господи, Бусик… В ряду огромного количества турниров, встреч, интервью, есть те, что особняком. Именно таким было мое знакомство с Бувайсаром Сайтиевым на Играх в Атланте. <...> Он представился именно этим, совсем детским по звучанию уменьшительным именем, и я спросила: «Что чувствуешь?» <...> [Он], помолчав, сказал очень взрослую для своего возраста фразу: «Я много думал перед финалом: что буду чувствовать, став олимпийским чемпионом? Думал — и отгонял от себя эти мысли. Думал — и отгонял. Грустно сейчас как-то. Была цель, мечта. Я знал, ради чего работаю. А сейчас никак не могу разобраться в своих переживаниях. Как будто у меня отняли мечту…» Его следующие два олимпийских золота были как миссия. Как великое служение своему народу и своему виду спорта», — написала Вайцеховская в своем канале.

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Сайтиев был одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы. Сайтиев был депутатом Госдумы, также возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чеченской Республики.