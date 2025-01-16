«Не удалось вытащить»: легендарный российский пловец Волков умер от рака

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков скончался на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Последний год прославленный спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Не удалось вытащить»

О смерти Волкова сообщила спортивный журналист, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.

«Сегодня утром умер Дима Волков. Много раз пыталась дозвониться до него в последние две недели, но не удавалось. Знаю, точно так же не удавалось друзьям — с ними были на связи. А сегодня брат Димы подтвердил горькую весть», — написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

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Журналистка выразила благодарность всем, кто оказывал помощь Волкову в борьбе с раком. В частности, она поблагодарила президента Федерации спортивной борьбы России, олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили, с которым Волков выступал на Играх в Сеуле в 1988 году. По словам Вайцеховской, он «сделал все возможное» для выздоровления прославленного пловца.

«Не удалось вытащить. Не все соревнования мы выигрываем. Очень похожие слова сказал мне 11 лет назад незадолго до своей смерти Андрей Корнеев — тоже брасист, тоже ушедший из жизни в борьбе с раком желудка: «Этот заплыв я, похоже, проиграл…» — добавила Вайцеховская.

Мамиашвили тоже выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Дмитрий был добрым и светлым человеком, победителем многих турниров международного уровня, большой чемпион. Нас много лет связывали теплые и дружеские отношения. Приношу свои соболезнования родным и близким Димы», — сказал Мамиашвили РИА Новости.

«Купаюсь в любви близких»

О заболевании Волкова также сообщила Вайцеховская в марте 2024 года. Она информировала подписчиков о ходе лечения выдающегося пловца. Так, в мае журналистка рассказала, что к тому моменту Дмитрий Волков прошел 12 курсов химиотерапии. В сентябре в его поддержку прошли аукцион и мастер-класс с участием именитых спортсменов. Также Вайцеховская публиковала банковские реквизиты, по которым все желающие могли перевести сумму в поддержку олимпийского призера.

Сам Дмитрий Волков после того, как стало известно о его заболевании, был оптимистичен. Спортсмен выражал уверенность, что у него будет достаточно времени на борьбу с болезнью.

«Это вызов, путь к Богу, способ осмысленно прожить все оставшееся данное мне время, сделав какие-то душеспасительные выводы и успеть что-то предпринять из того, что раньше откладывалось раз за разом. Лечат меня великолепно, в центре Логинова великолепные врачи.

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Спасибо большое Лене Вайцеховской, которая организовала поддержку, столь ценную для меня сейчас. Еще предстоит борьба. Еще долго! Купаюсь в любви близких. Друзья, которые поддерживают — дар небес, лакмусовая бумажка, главный смысл жизни. Бесконечно благодарен всем, кто помог и оказался рядом», — рассказывал Волков «Матч ТВ».

Волков — трехкратный призер Олимпиад, многократный рекордсмен

В последние месяцы, несмотря на болезнь, Волков оставался на связи с представителями СМИ. В частности, он порадовался выступлениям россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште — этот турнир оказался первым за долгое время, куда российские пловцы были допущены.

«Борьба на каждой дистанции, где выступали наши спортсмены, огромное присутствие почти в каждом заплыве наших атлетов говорит о том, что мировое плавание наконец обрело своего полноправного члена. Об этом говорили все. Мы очень много слышали доброго от коллег с Запада», — сказал Волков телеканалу «Звезда».

Дмитрий Волков являлся заслуженным мастером спорта СССР. На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле он завоевал две бронзовые медали — на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4х100 м. Четыре года спустя — на Играх в Барселоне — Волков выиграл уже серебро в эстафете.

Волков был четырехкратным чемпионом Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира. Он неоднократно выигрывал Кубки Европы и мира, устанавливал рекорды СССР, а также обновлял континентальные и мировые достижения. Также пловец смог стать трехкратным чемпионом Игр Доброй воли. С 2009 года и до последних дней оставался главным редактором журнала «Плавание».