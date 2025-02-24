«Хоккейные боги болеют за Овечкина». НХЛ считает дни до падения рекорда Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче с «Эдмонтоном». Американские фанаты признаются ему в любви, а сам Овечкин заявляет, что поступательно идет к рекорду Уэйна Гретцки. В беседе с «Газетой.Ru» тренер Владимир Плющев назвал важный фактор успеха хоккеиста, а депутат Светлана Журова выразила надежду увидеть Овечкина на Олимпийских играх — 2026 в составе сборной России.

НХЛ обновила дату, когда падет рекорд Гретцки

Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» оформил свой 32-й хет-трик в заокеанском первенстве. Его команда одержала победу со счетом 7:3, а россиянин довел счет своим голам в «регулярках» до 882 — теперь ему не хватает всего 13 шайб для того, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в НХЛ и стать величайшим голеадором всех времен.

НХЛ обновила прогноз относительно того, когда рекорд Гретцки будет побит. Аналитики лиги считают, что при среднем показателе 0,71 гола за матч Овечкин преодолеет заветную планку 6 апреля в домашней встрече с «Чикаго Блэкхокс».

«Никогда не видел настолько голодного до голов парня»

По итогам матча с «Эдмонтоном» Овечкин заявил, что мог забивать и больше.

«Рекорд Гретцки? Иду к этому игра за игрой.

Сейчас у меня были шансы забить больше, но я доволен и хет-триком»,

— цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сделал акцент на значимости заброшенных капитаном команды шайб. Он заметил, что это воодушевило его хоккеистов.

«Шайбы, которые он забросил, были невероятно важны в этой игре. Они были существенны. Очевидно, когда ты забиваешь трижды, это влияет на игру. Но в моменты, когда эти шайбы были заброшены, игра была очень напряженной. <...> Это неописуемо. Вы не сможете написать рассказ или книгу о том, что он делает сейчас, в свои 39 лет. Его голы... такие важные голы в ворота прошлогодних финалистов Кубка Стэнли, таким классным командам. Это просто невероятно», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Форвард «Кэпс» Том Уилсон, которого Овечкин назвал будущим капитаном команды, до сих пор поражается стремлению россиянина забивать.

«Забивает он один гол или два — я никогда не видел настолько голодного до голов парня. Кто-то забивает и думает: «Окей, я провел хороший матч». А Ови возвращается на скамейку и спрашивает, может ли он снова вернуться в игру. Это замечательно, это увлекательное приключение — наблюдать за тем, что он может делать», — сказал Уилсон.

«Овечкин, мы тебя не заслужили»

Игра Великой Восьмерки против «Эдмонтона» настолько впечатлила болельщиков, что соцсеть Х переполнилась восторженными постами и признаниями в любви российскому хоккеисту.

«Алекс Овечкин, мы тебя не заслужили», — пишет пользователь Andy Graziano.

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«Овечкин может стать первым игроком, сломавшим ногу и рекорд Гретцки в одном сезоне», — иронизирует Damian.

«Один из защитников «Эдмонтона» нанес бросок, сломал клюшку, и шайба идеально легла на крюк Овечкину, который забил свой третий гол в матче.

Даже хоккейные боги болеют за Овечкина»,

— не сомневается GretzkyCryingSZN.

«За голом Овечкина в пустые ворота стоят иллюминаты», — убежден Francesco Tortorella.

«Я тебя люблю, Овечкин!» — лаконично и эмоционально пишет Gabriel Aragao.

«Он просто получает удовольствие»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что погоня за рекордом не является главной целью Овечкина. По мнению специалиста, игрок просто получает удовольствие на льду.

«Хет-трики не каждый день случаются, и не каждый их может сделать — тем более в НХЛ. Саша поймал кураж. Не уверен, что он гонится за рекордами, он просто работает на результат своей команды.

А голы сами собой прилагаются, потому что человек получает удовольствие от своей игры, от игры партнеров. Поэтому у него все и складывается»,

— считает Плющев.

Эксперт также высказался о физической форме Ови и о том, что в 39 лет он продолжает показывать высочайший уровень игры. Плющев полагает, что на это влияет совокупность факторов — как природные данные, так и работа над собой. Кроме того, он назвал важной обстановку в семье игрока.

«В семье все хорошо, у него достаточно положительных эмоций, чтобы быстро восстанавливаться и решать задачи, которые перед ним стоят», — уверен Плющев.

«Закончить карьеру после Олимпиады — потрясающе»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призналась «Газете.Ru», что надеется увидеть Овечкина в составе сборной России на Олимпийских играх — 2026. Она полагает, что борьба за олимпийское золото могла бы стать идеальной точкой в карьере прославленного хоккеиста.

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«Мир хотел бы уже на ближайшем чемпионате увидеть сборную России и ее возможный матч против США. Именно таких матчей ждут болельщики, они всегда очень интересны. А если бы в составе сборной России был еще и Овечкин — представляете? Еще и в статусе лучшего снайпера в истории НХЛ. Ему 39 лет — ну хорошо, в 40 он выступит на Олимпиаде. Закончить карьеру попыткой стать олимпийским чемпионом было бы для Саши потрясающе. Ему этого титула точно не хватает», — констатировала Журова.