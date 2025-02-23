Овечкин забросил три шайбы команде Гретцки и еще приблизился к его рекорду

Овечкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам и еще приблизился к Гретцки

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» на своем льду разгромил «Эдмонтон» со счетом 7:3. Капитан «столичных» Александр Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 7:3

Для начала стоит упомянуть игру «столичных» с «Питтсбургом», состоявшуюся сутками ранее. После двухнедельной паузы на Турнир четырех наций «кэпс» вышли на лед неистовыми и неудержимыми: «пингвины», их извечные соперники, капитулировали со счетом 3:8. При этом Александр Овечкин был одним из всего трех полевых игроков «Вашингтона», не набравших очков.

Погоня россиянина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки остается главной темой в НХЛ, тем обиднее было, что в таком результативном матче Великая Восьмерка не забил и даже не заработал баллов. Стоит отметить, что во время паузы в регулярном чемпионате Александр не расслаблялся — он проводил в Майами тренировочный сбор под руководством олимпийского чемпиона 1992-го года Дарюса Каспарайтиса.

«У Саши неспроста прозвище Александр Великий. Желаю ему поскорее достичь рекорда, а также продолжать играть еще два года как минимум.

Пускай забьет 1000 голов. Это было бы классно!»

— цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Если тысяча — число, которое пока кажется очень отдаленной перспективой, то рекордные 894 гола Гретцки — гораздо ближе. И в игре с «Эдмонтоном» — командой, в составе которой великий канадец четырежды выиграл Кубок Стэнли, — Овечкин сполна реабилитировался за скромное выступление против «Питтсбурга».

Старт матча, впрочем, остался за «нефтяниками». Уже на первых минутах они заработали большинство, которое реализовал Леон Драйзайтль. Но этот гол остался единственным для гостей вплоть до третьего периода. На первый перерыв «Вашингтон» ушел, ведя в счете 2:1 после точных бросков Тома Уилсона и Джейкоба Чикрана.

А во втором периоде настало время Овечкина. На 29-й минуте он броском по центру замкнул передачу Дилана Строума, а 10 минут спустя реализовал большинство своей команды фирменным броском из «офиса» — левого круга вбрасывания. Точку во второй 20-минутке поставил Коннор Макмайкл: «Вашингтон» после двух периодов повел 5:1.

В заключительном игровом отрезке «Ойлерз» встрепенулись и отыграли одну шайбу — отличился Райан Ньюджент-Хопкинс. Однако хозяева не позволили соперникам долго радоваться и надеяться на камбэк: вскоре Строум восстановил преимущество хозяев в две шайбы. «Эдмонтон» успел забить еще раз: свою фамилию в протокол вписал Джек Скиннер.

При счете 3:6 тренерский штаб «Эдмонтона» снял с игры вратаря Кэлвина Пикара, рассчитывая за неполные три минуты при игре 6 на 5 получить шанс спасти игру. Однако на деле гости лишь подарили Овечкину хет-трик. Защитник «нефтяников» Тай Эмберсон попытался бросить от синей линии, но сломал клюшку о лед, а шайба отлетела к Александру, и тот из своей зоны отправил ее точно в пустые ворота. Финальная сирена зафиксировала победу «Вашингтона» со счетом 7:3. «Столичные» в двух матчах забросили 15 шайб, а Овечкин существенно сократил отставание от рекорда Гретцки.

Рекорды Овечкина

О главном: хет-трик Александра позволил ему сократить отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб — столько россиянину нужно забросить, чтобы сравняться с этим достижением.

И, соответственно, 13 голов отделяет Ови от звания лучшего снайпера всех времен.

Перед игрой с «Эдмонтоном» НХЛ приводила статистику: показатель результативности россиянина составлял 0,65 голов за игру, и в таком темпе падение рекорда Гретцки прогнозировалось на выездной матч против «Айлендерс» 16 апреля. Любопытно, какую дату теперь назовет лига.

Голкипер «Ойлерз» Кэлвин Пикар, несмотря на шесть пропущенных шайб, провел достойную игру. Если бы не ряд его впечатляющих сейвов, счет был бы гораздо более неприятным для «Эдмонтона». Тем не менее, Пикар позволил Овечкину обновить рекорд по количеству голкиперов, которым российский форвард забивал в НХЛ. Кэлвин стал 181-м вратарем в истории лиги, не устоявшим перед натиском Ови.

А к еще одному рекорду капитан «столичных» приблизился вплотную. Он повторил достижение легендарного чеха Яромира Ягра по числу победных шайб. Его второй гол в ворота «Эдмонтона» обеспечил «Вашингтону» успел, и для Овечкина эта победная шайба стала 135-й в карьере — столько же в свое время решающих голов забил и Ягр.

Наконец, Александр оформил 32-й хет-трик за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на пятое место, сравнявшись с Филом Эспозито. Один хет-трик отделяет его от Бретта Халла. А лучшим в этом списке также является Гретцки, 50 раз в карьере забрасывавший по три шайбы за игру.