«Он ошарашивает»: Овечкин забил «Филадельфии» и повторил рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии». «Газета.Ru» — о том, сколько россиянину осталось до снайперского рекорда Уэйна Гретцки и какие достижения покорились ему в прошедшей игре.

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4

«Вашингтон» продолжает на всех парах идти к плей-офф. Если выход команды в борьбу за Кубок Стэнли не вызывает сомнений, то пока остается вопрос, смогут ли «столичные» завоевать Президентский кубок — трофей, который вручается команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ. Минувшей ночью «кэпс» обыграли «Филадельфию» 4:3 и набрали 79 очков, столько же — у «Виннипега».

Рекорд Гретцки все ближе: Овечкин в 19-й раз забросил 25 шайб за сезон Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 878-ю шайбу в регулярных... 05 февраля 15:30

Но сейчас мы говорим о «Вашингтоне» — и об Александре Овечкине. После незначительного спада в результативности он снова исправно набирает очки и приближается к заветной отметке — недавно казавшемуся вечным снайперскому рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки. В игре с «Филадельфией» был сделан еще один шаг в этом направлении.

Выездной матч с «летчиками» гости начали, пропустив первыми — ворота Чарли Линдгрена в заключительной части первого периода распечатал, к слову, россиянин Матвей Мичков.

Но менее двух минут спустя на это ответил другой российский хоккеист — Овечкин. Он увенчал быструю контратаку «Кэпиталз» броском в касание из правого круга.

Это результативное действие стало для Ови единственным в матче. Но эта шайба помогла «столичным» в итоге выиграть — у гостей отличились также Коннор Макмайкл и Ларс Эллер, а автором победного гола стал Джейкоб Чикран.

«Круто быть частью его погони»

После игры Чикран не поскупился на комплименты в адрес своего капитана. Он подчеркнул, что для него имеет огромное значение быть на льду с Ови и помогать ему побить снайперский рекорд.

«Действительно круто быть частью его погони. Для нас, как для команды, ценна возможность наблюдать за его достижениями и за тем, что он делает. Мы играем на него, а он продолжает забивать, продолжает приносить результат, и это потрясающе», — цитирует Чикрана пресс-служба «Вашингтона».

Главный тренер «кэпс» Спенсер Карбери признался, что порой игра Овечкина приводит его в оцепенение. Он подчеркнул значимость того, что 39-летний форвард продолжает показывать невероятную результативность в его возрасте.

«Это немного ошарашивает, но после матчей ты оглядываешься назад и понимаешь, насколько невероятно, что он продолжает забивать на этом уровне, в его возрасте. Мы просто наслаждаемся этим, и мы рады быть с ним. Наблюдать за его игрой и за тем, как он ищет возможности отправить шайбу в сетку, воодушевляет и заряжает невероятной энергией нашу команду, хоккеистов, тренерский штаб», — констатировал Карбери.

Рекорды Овечкина

Благодаря голу в ворота «Филадельфии» Великая Восьмерка приблизился к рекорду Гретцки на расстояние 15 шайб. Соответственно, чтобы превзойти эту планку и стать лучшим снайпером НХЛ всех времен, Овечкину нужно еще 16 раз поразить чужие ворота.

А вот другое достижение Гретцки россиянин повторил. Отличившись на 20-й минуте встречи с «Флайерз», Ови в 98-й раз за карьеру забросил в концовке периода. По этому показателю он теперь делит первенство с Гретцки среди всех игроков в истории лиги.

Овечкин сократил отставание от Гретцки, но не спас «Вашингтон» от поражения Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипег Джетс» и еще на гол... 02 февраля 08:43 Кроме того, Ови стал третьим игроком за всю историю НХЛ, кто забросил 600 шайб в равных составах как матчах «регулярки», так и в играх плей-офф. До него это был все тот же Гретцки с 692 голами и Горди Хоу, отметившийся 615 такими шайбами.

В текущем сезоне Александр Великий забросил 26 шайб. Теперь он в шаге от повторения рекорда по голам в НХЛ среди европейцев в возрасте 39 лет. На данный момент этот рекорд делят швед Даэниль Альфредссон и финн Теэму Селянне, у обоих — по 27 шайб. Лучшим же в истории НХЛ по голам в возрасте 39 лет является Хоу — он забросил 39 шайб.

Еще один любопытный рекорд Ови установил, забросив 35 шайбу командам Джона Тортореллы. Прежде личным достижением россиянина по голам командам одного и того же тренера являлись 34 гола против подопечных Линди Раффа.

«Хотелось бы увидеть Овечкина на Олимпиаде»

На этой неделе одной из главных тем, которые обсуждаются хоккейным сообществом, стало решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России — теперь она пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Пока неясно, сможет ли она выступить на Олимпиаде — 2026, решение по этому вопросу будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). В комментарии «Газете.Ru» олимпийский чемпион — 1992 Виталий Прохоров признался, что хотел бы увидеть Овечкина на Играх, с учетом того, что олимпийское золото — единственный крупный трофей, который россиянину до сих пор не покорился.

«Надо задать вопрос Овечкину, будет ли он готов. Тот тренер или генеральный менеджер, который возглавит сборную непосредственно перед Олимпийскими играми, будет обсуждать с Александром, насколько он готов выполнять те или иные задачи. Понятно, это возрастной хоккеист.

Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это все решается переговорами», — сказал Прохоров.