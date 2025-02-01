Не дотянули до своего рекорда: Дэвис и Смолкин стали восьмыми на чемпионате Европы

Дэвис и Смолкин заняли восьмое место на чемпионате Европы в танцах на льду

Бывший российский дуэт, в настоящее время выступающий за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли восьмое место в танцах на льду. Несмотря на чистый прокат в произвольном танце, до медалей добраться не удалось. Золото забрала пара из Италии.

Чистый прокат

Заняв накануне девятое место в ритм-танце, Диана Дэвис дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе и Глеб Смолкин сын актера Бориса Смолкина открывали выступления в предпоследней разминке.

Выступающие в настоящее время за Грузию серебряные призеры чемпионата России-2022, с этого сезона работающие с канадским тренером, явно поработали над чистотой своих элементов и существенно прибавили.

Произвольный танец под Led Zeppelin Дэвис и Смолкин исполнили зажигательно и ярко. Разница в настроении со сдержанным и даже сухим ритм-танцем бросалась в глаза, но и техническая работа спортсменов не осталась без внимания от арбитров. Не обошлось и без уже фирменного слайда от пары, где Дэвис, красиво выгнувшись, вращалась над самой кромкой льда.

Свой лучший результат сезона паре превзойти не удалось, но те 120 баллов на челленджере в Чехии не стоит воспринимать максимально серьезно – оценки на таких турнирах прыгают то вверх, то вниз и не соответствуют обычным баллам на крупных турнирах. При этом полученные фигуристами 116,33 из которых 66,99 составили баллы за технику, можно действительно назвать очень хорошим результатом.

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Благодаря ему Дэвис и Смолкин со 190,15 поднялись в итоговом протоколе с девятой на восьмую позицию, опередив французов Лоисью Демужо и Тео ле Мерсье, которые к тому же уступили и чехам Натали Ташлеровой и Филипу Ташлеру.

Таким образом, Дэвис и Смолкин повторили свой прошлогодний результат на континентальном первенстве, когда они впервые представляли сборную Грузии. А вот в составе сборной России в 2022 году дуэт закончил чемпионат Европы на седьмой позиции, а потом еще выступил на Олимпийских играх, где стал 14-м.

Единственное выступление пары на чемпионате мира состоялось в прошлом сезоне, Дэвис и Смолкин стали 12-ми. В этом году чемпионат мира станет главным турниром года, и дуэт попробует улучшить свое достижение.

Золотые медали снова в Италии

Золото забрали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Они выиграли ритм-танец накануне и в произвольном (127,89) укрепили свое преимущество — набрав в сумме 212,12 балла.

Второе место занял французский дуэт в составе Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо с результатом 206,76 балла. Тройку призеров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

Гиньяр и Фаббри победили на третьем чемпионате Европы подряд. Итальянская пара стала флагманом европейского фигурного катания аккурат после отстранения сборной России. На последнем континентальном первенстве с участием российских фигуристов они выиграли бронзу, финишировав вслед за Викторией Синицыной и Никитой Кацалаповым, а также за Александрой Степановой и Иваном Букиным, забравшими золото и серебро соответственно.

Лучшим результатом на Олимпийских играх для итальянцев пока остается пятое место.