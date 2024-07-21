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Раскрыта личность погибшего при обстреле Шебекино подростка

Федерация бокса заявила о погибшем при обстреле Шебекино 16-летнем боксере

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Shutterstock

Российская Федерация бокса сообщила, что при ударе по детской площадке в Шебекино в Белгородской области погиб 16-летний начинающий боксер Иван Шальнев. Сообщение о смерти юноши размещено в Telegram-канале федерации.

Иван получил ранения вместе с еще семью находившимися на площадке несовершеннолетними. Юноша умер спустя несколько дней в больнице и операции.

«Иван был воспитанником «Академии спорта», призером первенства Белгородской области по боксу. Только в этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса. В день трагедии юный спортсмен также занимался спортом, был на тренировке, а вечером произошло несчастье», — рассказал руководитель Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев.

Чиновник рассказал о намерении посетить похороны Ивана 22 июля и передать соболезнования его родным и близким.

19 июля сообщалось, что в  Шебекине умер ребенок, пострадавший в результате  удара ВСУ по  детской площадке.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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