«Жадный пузан требует денег»: Усик опять избил Фьюри

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии состоялся второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Как и в первом бою, победу судейским решением одержал Усик. Для Фьюри это поражение стало вторым подряд в карьере, при том что до встречи с украинцем «Цыганский король» был непобежденным.

«К черту искусственный интеллект!»

Минувшей ночью трем судьям, обслуживавшим поединок Усика и Фьюри, помогали компьютерные технологии. Арбитры по-прежнему заполняли карточки, на основании которых и был объявлен победитель противостояния, но параллельно с ними работал искусственный интеллект. Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал работу ИИ за четыре дня до боя, и решение компьютера совпало с мнением судей.

Рефери единогласно отдали Усику победу (на каждой карточке счет был 116-112. — «Газета.Ru»), искусственный интеллект оказался к Фьюри еще менее благосклонен, зафиксировав поражение британца со счетом 112-118. После боя 36-летний Фьюри был взбешен работой ИИ.

«Клянусь Богом, я думал, что выиграл этот бой с перевесом, по крайней мере, в три раунда! К черту искусственный интеллект, пусть люди продолжают работать. Нужно больше рабочих мест для людей и меньше для компьютеров. Электромобили тоже к черту!» — заявил Фьюри на пресс-конференции.

Усика проблемы оппонента по окончании боя совершенно не волновали. Комментариев от украинца о работе искусственного интеллекта не последовало.

«Я победил, это самое главное. Это было легче, чем в тот раз. Спасибо богу. А судить — не моя работа. Хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает и нервничает», — заявил Усик после боя.

Британец все никак не унимался, объяснив свое поражение плохой работой арбитра. Победу соперника Фьюри назвал предновогодним подарком.

«Я думал, что выиграл как минимум в три раунда. Никакого духа я в нем не заметил. Но ощутил рождественский дух, который решил сделать ему подарок от судейского столика. Ранний рождественский подарок», — заявил Фьюри.

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Аль аш-Шейх, анонсировавший работу ИИ, похвалил Фьюри за проведенный бой, отметив заслуженную победу Усика.

«Я увидел победу Усика с отрывом в четыре раунда. Тайсон сделал все возможное и провел отличный бой. Но это бокс, здесь должен быть победитель и проигравший. Я хочу снова увидеть бой Усика с Дюбуа, если Даниэль выиграет у Джозефа Паркера в феврале. Тайсон? Может быть, он подерется с Энтони Джошуа», — заявил он в интервью The Stomping Ground.

На защиту Фьюри встал боец смешанных единоборств Диллан Дэнис. По его мнению, арбитры должны были по-другому рассудить состоявшийся поединок.

«Возмутительно, что Фьюри отдали лишь четыре раунда из 12-ти», — написал в соцсетях экс-спарринг-партнер ирландца Коннора Макгрегора.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в интервью «Газете.Ru» заявил, что бой, как он и предполагал, продлился все отведенные 12 раундов.

«Я ожидал, что бой завершится победой по очкам кого-либо из боксеров, так и получилось в итоге. Усик оказался крайне неудобным соперником для Фьюри, Тайсону оказалось трудно бороться против боксера такого плана. Кто еще может подраться с Усиком? Претенденты есть, это супертяжелый вес, здесь найдутся те, кто захочет побороться за пояс», — заявил Тищенко.

Кто будет следующим оппонентом Усика?

В команде 37-летнего украинца пока что не думают о том, чтобы принять вызов и в третий раз встретиться с Фьюри.

«Фьюри требует трилогию? Он не хочет третий бой, он хочет заработать еще денег! Жадный пузан жаждет стать еще богаче. А что касается Усика — ему будет сложно найти в себе мотивацию на третий бой», — заявил промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинского спортсмена.

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Наиболее очевидным вариантом на данный момент является второй поединок между Усиком и Даниэлем Дюбуа, который встретится с австралийцем Джозефом Паркером. Этот бой состоится через два месяца — 22 февраля 2025 года. По мнению аналитиков, именно у Дюбуа больше шансов на победу. Первый бой между Усиком и Дюбуа прошел в августе 2023 года — в девятом раунде украинец одержал досрочную победу техническим нокаутом.