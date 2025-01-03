Овечкин забросил 871-ю шайбу и побил исторический рекорд легенды НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в ворота «Миннесоты Уайлд» свою 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 23 голов. Также россиянин превзошел достижение легенды НХЛ Бретта Халла по количеству шайб в ворота одного голкипера, которое держалось 57 лет.

Овечкин забросил важную шайбу, но не реализовал решающий буллит

Лидер Восточной конференции НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сошелся в напряженной битве с одной из сильнейших команд Запада — «Миннесотой Уайлд».

В середине первого периода команды обменялись заброшенными шайбами с разницей в одну минуту: Том Уилсон вывел «Вашингтон» вперед, но спустя всего 65 секунд Райан Хартман сравнял счет — 1:1.

На 19-й минуте «столичные» получили право на большинство: защитник «Миннесоты» Зак Богосян удалился на две минуты за задержку соперника клюшкой.

Однако вместо Овечкина неожиданно отличился российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин, который воспользовался катастрофической ошибкой вратаря «Вашингтона» Чарли Линдгрена.

Американский голкипер спокойно принял шайбу за воротами, и ничто не мешало ему быстро отдать пас, однако он замешкался и дождался прибытия Тренина. В итоге россиянин так запрессинговал его, что 31-летний вратарь растерялся и потерял шайбу. Тренину оставалось только умело завести ее в ворота мимо упавшего Линдгрена: он сделал счет 2:1 в пользу «Миннесоты» в меньшинстве!

Любопытно, что это лишь третья шайба 27-летнего россиянина в этом сезоне.

Овечкин ответил на эту дерзость уже в следующем периоде, когда «Вашингтон» снова заработал численное преимущество: российский нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов получил четырехминутный штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Овечкин получил шайбу недалеко от синей линии и дальним броском зарядил точно в левый нижний угол — 2:2!

После этого команды вновь обменялись голами (3:3), и дело дошло до серии буллитов.

В составе «Уайлд» единственный буллит реализовал Мэтт Болди, а затем Овечкин вышел исполнять решающий бросок «Вашингтона». В его руках был шанс сравнять счет и продлить серию, однако Ови не смог переиграть вратаря.

Александр Великий пытался бросить в правую «девятку» над плечом Марка-Андре Флери, но голкипер вовремя поднял руку и отразил шайбу.

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В итоге «Миннесота» одержала победу по буллитам (4:3) и заработала два очка, а «Вашингтон» получил одно.

Тем не менее «Кэпиталз» остались на первом месте Восточной конференции, заработав 53 очка за 38 матчей. В следующей встрече — 4 января — они примут на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Овечкин побил рекорд 57-летней давности

Гол Александра Великого в ворота «Миннесоты» стал для него 871-м в регулярных чемпионатах за всю карьеру в НХЛ. Таким образом, до «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) осталось всего 23 шайбы.

Однако рекорд другой легенды НХЛ — Бретта Халла — Овечкин побил уже сейчас.

Россиянин обошел знаменитого американца по количеству голов в ворота одного и того же голкипера.

На счету Халла 40 таких шайб, а у Овечкина теперь — 41. Это лучший результат в истории НХЛ с момента ее расширения в сезоне-1967/1968, то есть за последние 57 лет.

Голкипер-ветеран «Миннесоты» Марк-Андре Флери, пропустивший 41 шайбу от Овечкина, признался, что даже полюбил их многолетнее противостояние.

«Я не люблю, когда Овечкин мне забивает, но мне нравится эта борьба на протяжении многих лет. Когда ты играешь против лучшего хоккеиста в мире, то получаешь хороший вызов, который заставляет тебя показать свой максимум. Мне повезло играть в это время», — приводит слова Флери The Hockey News.

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Напомним, 40-летний голкипер объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/25.

Возвращаясь к Овечкину: нападающий сумел подняться на чистое второе место среди лучших российских снайперов сезона, обойдя Никиту Кучерова, который забросил 17 шайб.

На счету капитана «Вашингтона» теперь 18 голов. Больше только у лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова — 23.

Почему Капризов не принял участие в матче против «Вашингтона»

27-летний нападающий «Уайлд» продолжает восстанавливаться от травмы нижней части тела.

Однако генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что Капризов вернется в ближайших матчах.

«Его статус возвращения — по-прежнему со дня на день. Мы не хотим форсировать возвращение Капризова. Кирилл нужен нам надолго, а не только для пары игр в январе», — приводит слова Герина The Athletic.