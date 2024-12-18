«Шокировал спецслужбы»: российский хоккеист попал в польскую тюрьму за шпионаж Российский хоккеист Сергеев получил срок в Польше по обвинению в шпионаже

Российский хоккеист Максим Сергеев, который в 2021 году переехал в Польшу, чтобы играть за местный клуб «Заглембе», был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что агент ФСБ завербовал Сергеева через Telegram и платил ему криптовалютой за фотографии вокзалов и заводов.

Российский хоккеист признал вину в шпионаже на территории Польши

Польское издание hokej.net сообщило об окончании суда над 21-летним российским хоккеистом Максимом Сергеевым из Реутова, который с 2021 года проживал в Польше и выступал за клуб «Заглембе» из города Сосновец.

Спортсмен был задержан еще в июне 2023 года по обвинению в шпионаже и с тех пор находился под стражей, ожидая приговора.

Суд пришел к выводу, что хоккеист был завербован неизвестным агентом ФСБ через Telegram и выполнял его задания, за что получал небольшую оплату в криптовалюте.

«Его статистика на льду была не впечатляющей, но то, что он делал вне льда, шокировало польские спецслужбы»,

— утверждается в статье.

По мнению правоохранительных органов Польши, в обязанности Сергеева входило: публиковать политические высказывая в своих соцсетях в поддержку России (это стоило несколько долларов); фотографировать стратегические объекты — например, оружейные заводы в городе Пшемысль, который находится на границе с Украиной (за это спортсмен якобы получал несколько сотен долларов).

Сложно представить, каким образом хоккеист успевал фотографировать заводы Пшемысля, который находится в 323 км от Сосновца, где спортсмен должен был регулярно находиться на тренировках и часто проводить матчи.

Также неясно, какой толк был от публикаций в соцсетях малоизвестного 21-летнего хоккеиста.

Однако польское издание уверено в виновности Сергеева и утверждает, что он даже снял квартиру с видом на военный завод (не уточняется, в каком именно городе).

Наконец, по мнению польских спецслужб, Сергеев получил серьезное задание — добиться того, чтобы с рельс сошел поезд с гуманитарной помощью и оружием для Украины. За это он якобы мог получить $10 тыс.

Каким образом эти обвинения были доказаны, до сих пор неизвестно. Однако Сергеев решил признать свою вину.

В случае отказа от признательных показаний россиянину грозили 10 лет тюрьмы, однако теперь его приговор был смягчен до двух лет и 11 месяцев заключения.

При этом хоккеист еще должен выплатить штраф в 15 тысяч злотых ($3,7 тыс.), а также у него конфискуют 5,7 тысяч злотых ($1,4 тыс.).

Российский хоккеист якобы входил в преступную группировку

Польские спецслужбы утверждают, что шпионская группировка состояла из 16 человек и управлялась «загадочным Андреем» (цитата издания hokej.net).

При этом в группировке был лишь один россиянин (Сергеев), один белорус и 12 украинцев. Все якобы шпионили в пользу России.

«Это очередной успех польских служб в борьбе с российской шпионской сетью», — утверждают авторы статьи.

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Занимавший в 2023 году пост генерального прокурора Польши Збигнев Зебро хвалился арестом хоккеиста Сергеева в своих социальных сетях.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности», — писал Зебро.

Сейчас Зебро уже лишился своего поста, а также потерял иммунитет депутата сейма из-за обвинений в незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Теперь его самого задержат и принудительно заставят явиться на допрос по этому делу.