«Пять раз проехала на красный»: Загитова совершила почти 200 нарушений ПДД за год «Постньюс»: Загитова почти 200 раз нарушила ПДД в 2024 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за 2024 год нарушила ПДД почти 200 раз, а за пять лет — более 500. Ее самые частые нарушения: превышение скорости и несоблюдение требований знаков и разметки. В комментарии «Газете.Ru» юрист Сергей Радько объяснил, какие санкции могут грозить прославленной спортсменке.

Более 500 нарушений за пять лет

Российская фигуристка Алина Загитова только в 2024 году почти 200 раз нарушила правила дорожного движения, сообщило издание «Постньюс». Если же вести отсчет с 2019 года, то число нарушений превышает 500.

«Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и телеведущая владеет двумя автомобилями — Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X6 30d 2018-го. На первом с января по ноябрь 2024-го числится 175 штрафов, на втором — еще 22. Все они уже уплачены.

Всего с марта 2019 года по ноябрь 2024-го на обоих авто накопилось 554 штрафа на общую сумму 497 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По данным «Постньюс», фигуристка пять раз проезжала на запрещающий сигнал светофора, 401 раз превышала скорость, 65 раз не соблюдала требования знаков или разметки. Кроме того, Загитова 18 раз останавливала или парковала авто в неположенном месте, 14 раз была наказана за запрещенный поворот налево или разворот и столько же — за движение по автобусной полосе.

Почему только штрафы?

Юрист Сергей Радько объяснил «Газете.Ru», что может грозить Загитовой за многочисленные нарушения ПДД. Он подчеркнул, что более суровые санкции, чем штрафы, могут быть применены лишь при определенных обстоятельствах.

«Санкции могут быть более строгие только при повторном нарушении — например, превышение скорости или проезд на запрещающий сигнал светофора. И лишение возможно только при выявлении нарушения инспектором и только если она сама будет за рулем.

В случае фиксации только камерой в некоторых случаях будет только повышенный штраф.

К тому же через год после уплаты штрафа лицо считается не подвергавшимся наказанию, и новые нарушения будут наказываться «первоходом» — то есть минимально», — сказал Радько.

Не учтен прошлогодний скандал

«Постньюс» также отмечает, что среди перечисленных нарушений ПДД, совершенных Загитовой, нет прошлогодней скандальной истории, когда фигуристка, двигаясь на красный свет на чужом Mercedes-Benz AMG G63, пересекла пешеходный переход, снимая в этот момент видео на телефон.

Спортсменка выложила в соцсетях ролик, на котором она за рулем автомобиля едет по Краснопресненской набережной. Использование мобильных устройств во время управления транспортным средством запрещено правилами дорожного движения само по себе. Однако подписчики также обратили внимание, что Загитова проезжала переход, когда для пешеходов горел зеленый свет. Соответственно, она двигалась на запрещающий сигнал светофора.

По видео, опубликованному фигуристкой, было сложно понять, успела ли она пересечь переход или остановилась до стоп-линии. Однако позже Telegram-канал Shot обнародовал запись со стационарной камеры, на которой факт нарушения очевиден. Судя по всему, Загитова отвлеклась на телефон как раз в тот момент, когда для нее загорелся красный свет, и продолжила движение. На видео с камеры заметно, как сразу после проезда ее автомобиля по зебре пошли пешеходы.

«Если нарушение имело место и это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тыс. рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством», — пояснил тогда Сергей Радько.

Соболев нарушил ПДД более 500 раз, Джикия — свыше 2000

Спортсмены часто попадают в новостные сводки из-за нарушений ПДД. Так, в июле 2024 года сообщалось, что игравший тогда за московский «Спартак», а ныне нападающий «Зенита» Александр Соболев совершил за рулем противоправные действия 557 раз. Сумма штрафов составила 547 тысяч рублей.

В ноябре стало известно, что его бывший одноклубник Георгий Джикия, который сейчас выступает в подмосковных «Химках», с 2021 года более 2000 раз нарушил правила дорожного движения. Всего футболист был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тыс. рублей. Таким образом, за последние 3,5 года Джикия на своем автомобиле нарушал правила дорожного движения в среднем 1,6 раза в день.

Самым частым правонарушением футболиста стало превышение скорости — 1915 раз. Также его 138 раз штрафовали за непристегнутый ремень безопасности и 45 раз — за несоблюдение разметки или требования знаков.

Порой спортсмены совершают и гораздо более грубые нарушения ПДД, некоторые из них заканчиваются трагически. В такой ситуации оказался бывший вратарь юношеской футбольной сборной Армении Армен Фишян. 23 марта 2024 года, двигаясь в сторону Минеральных Вод, на 284-м километре трассы «Кавказ» он совершил наезд на сотрудника ДПС и водителя другого автомобиля.

Трагедия произошла из-за того, что автомобиль, которым управлял Фишян, съехал с левого ряда на разделительную полосу, где находились лейтенант полиции и водитель, остановленный из-за нарушения. Спасти пострадавших не удалось.

Фишян пытался скрыться с места ДТП, но его задержали через 60 километров после введения плана «перехват». Футболист утверждал, что не попадал в аварию, но не сумел объяснить следы крови на кузове.

Примечательно, что другой футболист, венесуэльский форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа, поразился тому, как в России соблюдаются ПДД.

«Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил», — говорил он в ноябре.

Действительно, многие спортсмены, напротив, выступают за то, чтобы люди не забывали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В сентябре 2024 года Госавтоинспекция Челябинской области запустила региональную акцию «На старт, внимание, ПДД!», в рамках которой ведущие южно-уральские спортсмены напоминали местным жителям о важности соблюдения ПДД. Одним из первых участие в акции принял хоккеист «Трактора» Артем Щучинов.