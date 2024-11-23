«Теперь знаешь, каково быть в октагоне»: Макгрегора признали виновным в изнасиловании Макгрегора признали виновным в изнасиловании и приговорили к штрафу в €250 тысяч

Скандальный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор признан виновным в изнасиловании и должен будет выплатить €250 тыс. штрафа, но не будет приговорен к тюремному заключению, так как рассматривался гражданский иск. Отрицающий свою вину Макгрегор уже заявил, что обжалует решение.

Суперзвезда смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор был признан виновным по делу о сексуальном насилии. Он обязан выплатить штраф в размере €250 тысяч. Поскольку рассматривался гражданский иск, речь не шла об уголовном преследовании и возможном реальном сроке тюремного заключения.

«Я обжалую сегодняшнее решение. Вердикт судьи и скромная сумма компенсации вынесены за нападение, а не причинение вреда с отягчающими обстоятельствами. Я разочарован, что присяжные не прислушались ко всем доказательствам, которые были рассмотрены прокуратурой. Буду находиться рядом с семьей и сосредоточусь на будущем. Спасибо всем, кто меня поддерживает», — написал в своих соцсетях спортсмен, с самого начала отрицавший свою вину.

Что произошло

Все случилось почти шесть лет назад, в декабре 2018 года, когда Макгрегор забрал на машине свою давнюю знакомую Никиту Хэнд и ее подругу после рождественской вечеринки. Они с Хэнд жили в одном районе, были давно знакомы и общались в социальных сетях и раньше.

Согласно показаниям потерпевшей, Макгрегор привез их к своему дому, куда ушел на 15 минут, вернувшись с пакетом наркотиков. Также к компании присоединился еще один боец ММА и друг Конора Джеймс Лоуренс, в итоге также ставший фигурантом дела.

Компания отправилась в отель в район Дублина Сэндифорд, где продолжила вечер. Именно там все и случилось. По словам Хэнд, Макгрегор предложил ей заняться сексом, но она отказалась.

Далее боец, не смирившись с этим, напал на девушку, принялся ее душить и в итоге изнасиловал.

«Вы увидите фотографии ее рук и запястий, которые посинели и опухли. Вы увидите, что на ее левой груди есть кровоточащая царапина. Царапина появилась из-за того, что на Коноре были часы, и она подняла руки, чтобы защититься. Часы оставили шрам на ее груди, — рассказал на суде присяжным адвокат истицы Джон Гордон.

— Затем мистер Макгрегор перевернул ее, взял руку в захват и поднял за шею. Она не могла дышать, но он сделал это снова. На третий раз она сдалась, потому что больше не могла сопротивляться. В процессе он сказал: «Теперь ты знаешь, каково быть в октагоне». В тот момент она находилась в ужасе, но смирилась с тем, что должно было произойти, — жестоким и беспощадным нападением».

Сторона Макгрегора отвергала все обвинения в нападении и насилии. Адвокат ответчика заявил, что половой акт действительно был жестким, но по обоюдному согласию.

Хэнд якобы шантажировала ирландца, требуя с него €1 млн компенсации, чтобы не давать ход делу.

Сторона истицы заявила, что из-за посттравматического стрессового расстройства она не могла вернуться к работе и испытывала психологические проблемы.

Отказ в уголовном преследовании

После случившегося Хэнд отправилась домой, а затем — в больницу. Женщина сняла побои и обратилась в правоохранительные органы, и Макгрегора задержали, но отпустили после допроса. Дело было передано в прокуратуру, но после двухлетних разбирательств закрыто из-за недостатка доказательств. Так ирландский боец избежал уголовной ответственности.

Хэнд не смирилась и в январе 2021-го подала гражданский иск о причинении вреда здоровью. Разбирательство началось в Верховном суде Ирландии в ноябре 2024 года.

Джон Лоуренс дал показания, что у них с потерпевшей дважды был половой акт по обоюдному согласию, а издание Irish Mirror показало кадры, на которых Лоуренс и Хэнд мило общаются и действительно проявляют взаимную симпатию.

Сама пострадавшая заявила на суде, что не помнит этого, а ее адвокат обвинил сторону Макгрегора в попытке свалить всю вину на своего друга.

При этом Лоуренс также заявил, что Хэнд не выглядела расстроенно, кроме того факта, что изменила своему молодому человеку, с которым на тот момент находилась в отношениях и от которого у нее уже был ребенок.

Макгрегор за полгода до случившегося стал отцом. Причем на судебное заседание он прибыл вместе с супругой Ди Дэвлин.

Вердикт присяжных

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности Макгрегора и оправдала также фигурировавшего в качестве ответчика Лоуренса. Теперь Макгрегор должен выплатить четверть миллиона потерпевшей, если, конечно, не выиграет апелляцию.

«Я потрясена. Тронута поддержкой, которую получила от всех. Моя дочь давала мне силы и мужество на протяжении последних шести лет этого кошмара, чтобы я продолжала бороться за справедливость, — рассказал Хэнд прессе после заседания.

— Я хочу показать ей и всем остальным девочкам и мальчикам, что если с вами что-то случится, то вы можете постоять за себя — независимо, кто этот человек — и справедливость восторжествует».

Макгрегор, признавший, что в тот вечер употреблял наркотики, но по-прежнему отрицающий факт изнасилования, выслушав обвинительное заключение, покинул зал суда, проигнорировав собравшихся представителей СМИ.