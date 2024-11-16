Чуда не случилось: Майка Тайсона избили за $60 млн

В ночь на 16 ноября состоялся исторический вечер бокса, главным событием которого стал поединок суперзвезды соцсетей Джейка Пола и легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который вернулся на профессиональный ринг после почти 20-летней паузы. Ожидаемо поединок завершился победой более молодого спортсмена, который мог легко отправить в нокаут титулованного оппонента, но не стал.

Невероятный ажиотаж и драка на битве взглядов

Джейк Пол ворвался в профессиональный бокс на пике своей блогерской карьеры — в 2020-м году. Популярный контентмейкер, который обрел популярность на ныне закрытой платформе Vine, cначала дрался с обычными спортсменами, после чего стал «снимать скальпы» с экс-бойцов ММА, приближавшихся к окончанию спортивной карьеры.

Десять побед, из которых семь нокаутом, и всего одно поражение от Томми Фьюри, брата экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, — с такой статистикой Джейк подошел к бою против великого Майка Тайсона.

Несмотря на то, что с профессионалами Тайсон не дрался с 2005 года, говорить о том, что Пол выбрал попросту пожилого оппонента в качестве мальчика для битья, будет не совсем корректно. Последний раз 58-летний Майк Тайсон выходил на ринг чуть менее четырех лет назад — 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса — младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Изначально Тайсон и Пол должны были подраться еще этим летом, но тогда бой сорвался из-за травмы «железного Майка». Подготовка к противостоянию затянулась еще почти на полгода, в качестве места проведения была выбрала «Эй-Ти анд Ти Арена» в Арлингтоне, способная вместить порядка 80 тысяч зрителей. Все билеты были проданы задолго до наступления даты боя, при том, что самые дешевые из них стоили около $100.

Ивент предвосхищала традиционная церемония взвешивания и пресс-конференция, на которой боксеры обменялись колкостями. На битве взглядов между участниками встречи произошел конфликт — Майк Тайсон после недолгой паузы ударил Джейка Пола, за что позднее ему пришлось объясняться.

«Я был в носках, а он в кроссовках. Он наступил мне на палец, потому что он придурок. Мне было очень больно и пришлось ответить», — объяснил Тайсон.

А был ли бой честным?

Поединок прошел по правилам профессионального бокса — Тайсон и Пол прошли всю дистанцию, состоявшую из восьми раундов длительностью по две минуты каждый. В первых двух раундах Тайсон выглядел предпочтительнее оппонента — Майк забрал центр зала и работал первым номером, в то время как Пол был вынужден бегать вдоль канатов, лишь бы не нарваться на удар противника. Джейк был великолепно готов физически, поэтому не спешил и не старался во что бы то ни стало накинуть на голову и туловище Тайсона град атак. Вместо этого он расчетливо держал удобный для себя темп, выматывая с каждой минутой Майка все сильнее и сильнее.

Со стороны казалось, что при желании Пол может выбросить такой удар, который заставит Тайсона сдаться досрочно. Из-за того, что Джейк не искал шанса для осуществления подобной атаки, сложилось впечатление, будто боксеры изначально договорились обойтись без нокаутов, чтобы продать большее количество трансляций и сделать задел для возможного реванша, и чтобы совсем не лишить болельщиков интереса ко второму поединку.

После экватора боя смотреть на Тайсона стало совсем трудно — Майк мужественно терпел сильные удары соперника, но из-за полного отсутствия кардио никак не мог атаковать его. В итоге перевес по количеству точных попаданий в пользу Пола оказался четырехкратным.

Финальный гонг боксеры встретили, пожимая руки друг другу. Оба благодарили друг другу за оппозицию, после чего ринг-анонсер объявил о победе блогера над легендой бокса единогласным решением судей.

По окончании боя Тайсон заявил, что готов выйти на ринг еще раз, при этом не исключил, что оппонировать ему будет уже не Джейк Пол.

«Мне нечего доказывать никому, кроме себя. Себе хотел показать, что я еще могу. У меня были проблемы со здоровьем, но я не ищу оправдания. Что касается Пола, то он хороший боец, это был тяжелый бой. Реванш? Будет зависеть от ситуации. Не думаю, что это был мой последний бой», — заявил Тайсон.

По завершении поединка его участники пополнили свои банковские счета на $60 млн — две трети этой суммы досталась Джейку, а оставшиеся $20 млн в качестве гонорара получил Тайсон.