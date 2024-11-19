Разгром в Волгограде: Россия победила Сирию в товарищеском матче

Сборная России провела второй товарищеский матч на ноябрьском сборе, со счетом 4:0 разгромив в Волгограде Сирию. Дублем отметился центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко, открывший счет после аута и реализовавший пенальти в концовке.

Россия — Сирия — 4:0

После легкой прогулки в игре с Брунеем, принесшей сборной России самую крупную победу в истории (11:0), матч против Сирии выглядел куда более серьезным испытанием. Сирийская сборная относительно недавно играла товарищеский матч против «Ростова» и тогда уступила со счетом 0:3, но та игра даже не учитывалась в реестре ФИФА.

В отличие от матча в Волгограде, который встретил россиян и их соперников прохладной погодой и туманом. Зато на поле жарко было с первых минут. Валерий Карпин на этот раз выставил состав, который можно трактовать как основной, по крайней мере, в имеющемся на ноябрьском сборе наборе футболистов. С капитанской повязкой сборную вывел Алексей Миранчук, прилетевший из США, где у него в разгаре плей-офф MLS за «Атланту», на острие атаки вышел Константин Тюкавин из московского «Динамо», в опорной зоне расположился ростовчанин Данил Глебов, а место в воротах в отсутствие Матвея Сафонова из «ПСЖ» занял спартаковец Александр Максименко.

За созидание же отвечала группа футболистов московского «Локомотива». Сергей Пиняев постоянно нагнетал на позиции левого вингера, Илья Самошников неустанно подключался по противоположному краю из обороны, а Алексей Батраков связывал игру команды в паре с Миранчуком в роли инсайдов.

Сразу же забрав контроль, хозяева принялись нагнетать давление на ворота Ахмада Маданьи, но капитан сирийской сборной играл безупречно, совершив несколько сейвов, а еще несколько раз то ли линия обороны команды из Азии действовала безупречно, то ли подопечные Карпина слишком спешили, но атаки заканчивались офсайдами. Самым же опасным моментом в дебюте встречи получился дальний удар Самошникова, пришедшийся в штангу.

Зато на 33-й минуте Самошников, терроризирующий всю РПЛ забросами в штрафную из-за боковой линии, показал свое умение и на уровне национальной команды. После его аута сирийский защитник сыграл штрафной головой, но далеко выбить не сумел, а набежавший на подбор на линию штрафной Даниил Фомин в последний момент передумал и не стал пытаться бить с лета, протолкнув мяч вперед. И уже из штрафной влет пробил Максим Осипенко. Удар центрального защитника был неотразим.

Несмотря на давление сборной России, на перерыв команды так и ушли с минимальным перевесом хозяев. После паузы игра не изменилась. Карпин не сделал замен, и стартовые десять полевых продолжили накатывать на чужие ворота атаку за атакой.

И вскоре их усилия увенчались вторым голом. Миранчук дождался в правом полуфланге забегания Самошникова и покатил ему мяч, а Илья делал подачу почти от лицевой, но мяч свалился таким образом, что прилетел за спину голкиперу точно в ворота!

Следующий мяч в сирийские ворота пришел на 66-й минуте, когда только появившийся фланговый форвард грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев подал от лицевой в штрафную во второй темп, и набежавший Миранчук головой отличился в восьмой раз в матчах за главную команду страны.

Свой самый верный шанс уйти от крупного поражение Сирия получила на 78-й минуте, воспользовавшись не самыми удачными действиями перед своей штрафной подуставшего Батракова. С первым ударом в прыжке справился Максименко, а добиванию кое-как смогли помешать защитники, и мяч в итоге прилетел в дальнюю штангу, отскочив в сторону от ворот.

Ответила на это сборная России решительно: вышедший на замену защитник Евгений Морозов всего через две минуты ворвался в штрафную с мячом и был сбит. Несмотря на протесты сирийцев, арбитр мгновенно указал на точку. Подошел к ней Осипенко и, пробив по центру, в лучших традициях Виктора Онопко оформил дубль за национальную команду, играя на позиции центрального защитника.

Концовку встречи омрачила травма сирийского защитника Таэра Крумы, который повредил в игровом столкновении с Данилом Глебовым ногу и не смог подняться сам. В результате футболиста унесли на носилках в раздевалку, а испанский наставник Хосе Лана провел замену.

Сборная России так и завершила встречу, атакуя до самого конца, причем разнообразно и очень слаженно, однако проведший достойный матч Маданья больше ничего не пропустил. 4:0 — подопечные Карпина завершили игровой год на мажорной ноте, одержав крупные сухие победы во всех матчах (с общим счетом 26:0), кроме встречи с Парагваем, завершившейся безголевой ничьей.