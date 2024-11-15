Новый рекорд: Россия разделалась с Брунеем со счетом 11:0

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив в товарищеской игре команду Брунея — 11:0. В первом тайме россияне отличились а во втором забили еще семь безответных мячей. «Газета.Ru» — о том, как прошла игра в Краснодаре.

В составе двое полицейских и четверо военных

В отличие от октябрьской паузы на международные матчи, где Российский футбольный союз (РФС) не смог договориться с соперниками для команды Валерия Карпина (в последний момент от игры отказалась команда, составленная из игроков Пакистана), на ноябрьский сбор федерации успешно удалось подписать контракт на проведение матчей сразу с двумя соперниками.

Первым в списке оппонентов России стояла сборная Брунея. Она — самый слабый соперник сборной России за всю историю, если точкой отсчета брать рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается в нем на 184-м месте . Ожидаемо, сборная этой страны ни разу не участвовала в финальных турнирах ни мирового чемпионата, ни Кубка Азии.

Чемпионат Брунея носит любительский статус — практически все игроки в нем, помимо футбола, имеют основную работу. Капитан брунейской команды Азман Мухаммад Салех в интервью Спортс рассказал, что на выезд против сборной России в качестве игроков приехали два сотрудника полиции и четверо военнослужащих. Любопытно, что при этом не все сильнейшие футболисты брунейской команды добрались до Краснодара, где прошел матч — основной голкипер остался у себя в стране, где вместе со своей возлюбленной провел свадебную церемонию. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

В составе российской команды на заключительные в 2024 году сборы приехали все сильнейшие, кто не лечится и не восстанавливается после повреждений. Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после судебного процесса об алиментах остается в Европе. Перед началом матча экс-капитан «Краснодара» записал видеообращение из Рима на фоне Колизея — вратарь пошутил, что перепутал римскую арену со стадионом в Краснодаре, который по форме напоминает оригинальный Колизей.

В воротах с первых минут игру начал Илья Лантратов. В защите вышли Евгений Морозов, Валентин Пальцев, Вячеслав Караваев и Данил Круговой. Также в стартовый состав попали полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов, Данил Пруцев, Андрей Мостовой, Иван Обляков, а также форвард Федор Чалов.

Самая крупная победа в истории страны

Игра началась для гостей максимально негостеприимно — уже на первой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков с передачи Никиты Кривцова точным ударом вонзил мяч за линию ворот голкипера сборной Брунея. Азиатская команда старалась держать мяч в ногах и играть в пас, но справиться с агрессивной прессинг-системой Валерия Карпина им было крайне тяжело. Уже на седьмой минуте Отман срезал мяч в собственные ворота после флангового прострела, а затем Евгений Морозов на десятой минуте сделал счет 3:0. Окончательный итог первого тайма установил все тот же Обляков — 4:0.

После подобного тайма такой счет не выглядел устрашающим — разница в классе команд была очевидной, поэтому крупному результату вряд ли кто-то удивился. Но после перерыва российская команда включилась еще сильнее, не оставив вообще ничего от соперника. Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Александр Черников, Алексей Батраков и Арсен Адамов поочередно смогли отличиться во второй половине игры, принеся России самую крупную победу в истории выступлений на профессиональном уровне — 11:0 . Россия побила собственный рекорд по забитым голам за одну игру. Прошлый был установлен во время матча со сборной Сан-Марино в 2019 году.

Обновить его команда Валерия Карпина попробует уже в предстоящий вторник. 19 ноября Россия в Волгограде сыграет против сборной Сирии.