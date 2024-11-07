«Засунули в куртку гранату»: известного комментатора задержали в Махачкале В Дагестане задержали известного спортивного комментатора Рамазана Рабаданова

Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов был задержан в Махачкале. Семья Рабаданова заявила, что неизвестные засунули гранату в его куртку перед арестом. По мнению сына комментатора, Рабаданову могут вменить 222-ю статью УК РФ — «Незаконное хранение оружия». Ранее комментатор активно вел правозащитную деятельность.

Рабаданов заявил, что его подставили

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Дагестан Шамиль Хадулаев написал в своем Telegram-канале, что Рамазана Рабаданова задержали вечером 6 ноября прямо на улице Махачкалы.

«По информации, которую он озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС (изоляторе временного содержания) Махачкалы. Это уже зашквар!» — написал правозащитник.

Хадулаев предположил, что Рабаданова задержали за то, что он собирался работать в качестве наблюдателя на судебных процессах над дагестанцами в Ставропольском и Краснодарском крае.

Напомним, комментатор активно занимался правозащитной деятельностью, часто ходил на суды и поддерживал людей, арестованных в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Тогда местные жители выбежали на взлетную полосу и окружили самолет, прибывший из Тель-Авива после атаки боевиков ХАМАС. Аэропорт оценил нанесенный ущерб в 285 млн рублей, а полиция открыла уголовное дело в отношении более 100 человек.

В квартире Рабаданова проведут обыск

На данный момент правоохранительные органы не публиковали официальную информацию о задержании Рабаданова. Однако сын комментатора — Заур Рабаданов — заявил, что в квартире отца планируется обыск.

«Сейчас я нахожусь в родительском доме. Сотрудники хотят провести обыск, жду, пока они постановление принесут. Точно не знаю, но как я понял, они хотят вменить 222-ю статью УК РФ», — приводит слова Рабаданова-младшего Telegram-канал Mash.

Статья 222-я Уголовного кодекса — это «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Комментатору может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет. Если же правоохранительные органы придут к выводу, что он действовал в составе преступной группы, то — до 10 лет.

Чем известен Рабаданов

Комментатор является известной личностью в Дагестане, так как много лет работал на турнирах промоушена Rings, комментировал вольную борьбу и даже озвучивал фильмы.

Однако на всю Россию он прославился в 2008 году, когда в интернете завирусился ролик с его комментарием матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Россия — Нидерланды (3:1).

«Зачем, братан? — вопрошал Рабаданов, когда Дмитрий Торбинский получил желтую карточку и был вынужден пропустить следующий матч. — Где мы еще найдем такого тигра?»

Также Рабаданов ярко прокомментировал третий гол сборной России за авторством Андрея Аршавина. Нидерландский вратарь Эдвин ван дер Сар пропустил этот мяч между ног.

«После такого позорного гола ван дер Сару надо не то что на пенсию, ему надо в больницу!» — заявил Рабаданов.