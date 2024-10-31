«Это превращается в идиотизм»: завершивший карьеру Поветкин отстранен из-за допинга

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Александр Поветкин временно отстранен из-за возможного нарушения антидопинговых правил. В комментариях «Газете.Ru» двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко связал это с несовершенством системы тестирования, а депутат Дмитрий Свищев призвал не приплетать к этой ситуации политику.

Нарушение зафиксировано в 2014 году

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. Днем ранее он одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC)», — говорится в сообщении.

Поветкин за карьеру дважды сталкивался с проблемами из-за допинга. В мае 2016 года его поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера был отменен из-за того, что в пробе Александра обнаружили следы мельдония. А в декабре того же года уже из-за вещества остарина не состоялся его претендентский поединок с Бермейном Стиверном.

«Это превращается в идиотизм»

Решение ITA прокомментировал генеральный секретарь Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Кирилл Щекутьев. Он назвал случившееся идиотизмом.

«Давайте тогда вспоминать, что было на Олимпиадах в 1988, 1992 годах и так далее. Все это звучит смешно, когда начинают ковыряться в истории, пытаться найти какие-то нарушения спустя столько времени. Это превращается в какой-то идиотизм», — сказал Щекутьев «Матч ТВ».

«С таким подходом надо отстранять его сыновей»

Экс-чемпион мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев посмеялся над отстранением Поветкина, завершившего карьеру в 2021 году.

«Мне смешно. Саша уже закончил с боксом, пусть они отстраняют кого хотят. С таким подходом они должны отстранить его сыновей. Не думаю, что он огорчится от этих отстранений. Многие спортсмены уже воспринимают их как анекдот. И я с этого посмеюсь», — заявил Лебедев.

«Несовершенство системы»

Временное отстранение Поветкина может быть связано с несовершенством системы тестирования. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Знаете, бывает много случаев, когда спортсмены давно завершили карьеру, а расследование продолжается, выносятся решения.

Скорее, здесь речь идет о несовершенстве системы тестирования и оспаривания. Не один раз дисквалифицировали спортсменов, которые давно не выступают.

Уже сколько лет прошло? Мне кажется, система бюрократизирована. Но, возможно, в этом есть и политический подтекст», — допустил Тищенко.

Он также не исключил, что Поветкин может быть лишен ряда регалий, если его вина будет доказана.

«Не торопитесь приплетать политику»

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не спешить искать в случившемся политический подтекст. Он также напомнил, что Поветкин занимается государственной деятельностью, и решение ITA может не представлять для него никакого интереса.

«Я бы пока не приплетал сюда политику. Все-таки сначала надо разобраться в ситуации, в том, насколько обвинения подкреплены доказательства. Нужно изучить все материалы. Потому что сейчас мы можем все, что угодно, на политику списывать. Но это же наш известный спортсмен, знаменитый, любимый. Надо дождаться либо подтверждения информации, либо каких-то дополнительных данных, чтобы мы могли делать выводы», — считает Свищев.

Парламентарий призвал набраться терпения. Он подчеркнул, что списать все на политику — наиболее легкий вывод. Что же до самого Поветкина, он занят гораздо более важными делами, указал Свищев.

«Поветкин сейчас занимается важной государственной работой, он — заместитель губернатора Вологодской области, продвигает и пропагандирует спорт.

Возможно, ему это отстранение и не будет интересно. У него ответственная работа — думаю, что все эти интриги для него точно не на первом плане»,

— резюмировал депутат.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а россиянин объявил о завершении карьеры. В мае 2024 года Поветкин стал вице-губернатором Вологодской области.