Родри отобрал «Золотой мяч» у Винисиуса. «Реал» бойкотировал церемонию

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил награду лучшему футболисту сезона-2023/24 — «Золотой мяч». Он стал первым испанцем с 1960 года, который завоевал этот приз. Родри выиграл борьбу за трофей у звездного игрока «Реала» — Винисиуса. В знак протеста делегация «Реала» отказалась приезжать на церемонию в Париже.

Родри сенсационно завоевал «Золотой мяч»

Еще утром 28 октября у общественности не было сомнений, что «Золотой мяч» по традиции выиграет яркий нападающий — Винисиус Жуниор.

24-летний бразилец завоевал Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании в составе мадридского «Реала», записав на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Нападающий вел команду за собой в важных матчах. Он отличался результативными действиями на каждой стадии плей-офф самого престижного еврокубка — Лиги чемпионов (в том числе забил гол в финале) — и был признан лучшим игроком этого турнира. Также он вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Испании, который «Реал» выиграл с отрывом от «Барселоны» в 10 очков.

Однако незадолго до начала церемонии вручения «Золотого мяча» в СМИ просочилась информация о том, что награду получит вовсе не Винисиус, а опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

28-летний испанец на клубном уровне одержал победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а на уровне сборных стал чемпионом Европы — 2024 в составе команды Испании.

В сезоне-2023/24 Родри набрал 27 результативных действий (12 голов и 15 передач). Несмотря на чемпионство «Ман Сити», он не был номинирован на звание лучшего игрока АПЛ.

Также Родри не попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

Однако его признали лучшим игроком Евро. Полузащитник вышел в стартовом составе в шести из семи матчей Испании и забил один мяч — в ворота сборной Грузии (4:1).

Представители «Реала» были настолько возмущены поражением Винисиуса и триумфом Родри, что вся делегация в составе 50 человек отказалась лететь в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Сам Винисиус отреагировал на неожиданный проигрыш стоически, намекнув, что не собирается опускать руки.

«Я сделаю это еще 10 раз, если нужно. К такому они не готовы», — написал футболист в соцсетях.

Любопытно, что перед вручением Родри «Золотого мяча» аудитория в зале принялась скандировать «Вини! Вини!». Это заставило испанца громко вздохнуть в микрофон перед началом торжественной речи, в ходе которой он ни разу не улыбнулся.

Почему победа Родри уникальна

Во-первых, Родри стал первым испанцем с 1960 года, который сумел завоевать «Золотой мяч».

«Это большая победа испанского футбола. Ранее у нас были игроки, которые заслуживали, но так и не получили «Золотой мяч»: Хави, Иньеста, Икер Касильяс, Бускетс», — сказал игрок в своей речи.

Во-вторых, Родри стал первым опорным полузащитником с 1996 года, который выиграл «Золотой мяч». В последний раз это удавалось легендарному опорнику дортмундской «Боруссии» Маттиасу Заммеру.

«Работа полузащитников обычно остается незамеченной. Рад, что теперь это вышло на свет», — сказал испанец на церемонии.

В-третьих, Родри стал первым игроком в истории «Манчестер Сити», который завоевал эту награду.

После окончания речи ведущие спросили Родри, что он думает о борьбе за «Золотой мяч» с Винисиусом и Джудом Беллингемом — еще одним футболистом «Реала», который был признан лучшим игроком чемпионата Испании и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов, а также записал на свой счет 23 гола и 13 результативных передач в сезоне-2023/24. В итоге Беллингем финишировал третьим в голосовании, а Винисиус стал вторым.

«Очень горд, что меня выбрали лучшим в конкуренции с Винисиусом и Беллингемом. Я счастлив за себя и за свою страну. Это замечательные футболисты, они еще молоды, и у них все впереди», — заявил Родри.

Также испанец отметил, что «многие друзья» писали ему, что «сегодня победил футбол».

Другие награды вечера в мужском футболе

Мадридский «Реал» был признан лучшим клубом сезона-2023/24: он потерпел всего два поражения и завоевал три трофея.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти был признан лучшим тренером.

Гарри Кейн и Килиан Мбаппе поделили награду имени Герда Мюллера как лучшие бомбардиры прошлого сезона — на их счету по 52 гола.

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес выиграл награду имени Льва Яшина как лучший голкипер года.

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком.