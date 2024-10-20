До Гретцки 40 шайб: Овечкин принес победу «Вашингтону» в матче с «Нью-Джерси» Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в регулярном сезоне-2024/25, поразив ворота в гостевой встрече против «Нью-Джерси Дэвилз». Для 39-летнего форварда этот гол стал 854-м в НХЛ — до великого рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось всего 40 шайб.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:6 (ОТ)

Для столичной команды старт нового регулярного сезона в НХЛ выдался довольно удачным. Команда, в которой преобладают опытные хоккеисты, в прошлом сезоне с большим трудом смогла квалифицироваться в плей-офф, где без шансов уступила «Нью-Йорк Рейнджерс». На фоне этого многие эксперты и болельщики скептически отнеслись к шансам «Кэпс» выйти в кубковую восьмерку на Востоке в сезоне-2024/25, но менеджмент клуба в межсезонье провел большую работу, освежив состав и продемонстрировав желание проявить себя в лиге не только как коллектив, играющий на Александра Овечкина ради его рекорда, но и как боеспособную единицу, способную побороться за Кубок Стэнли.

В трех прошедших матчах «столичные» одержали две победы — единственное поражение случилось в домашней игре как раз против «Дэвилз», с которыми им предстояло сыграть минувшей ночью. Овечкин продолжает осваиваться в новой для себя роли правого нападающего — россиянин уже записал на свой счет три голевые передачи и был готов открыть счет и заброшенным шайбам.

Матч в Ньюарке стартовал для хозяев сверхудачно — уже на исходе пятой минуты финский нападающий Эрик Хаула вывел «Нью-Джерси» вперед, ему ассистировали Стефан Ноэсен и Томаш Татар. Ответ «Вашингтона» не заставил себя долго ждать — менее чем через полторы минуты Том Уилсон с передачи Коннора Маймайкла сравнял счет, а следом уже сам Макмайкл вывел свою команду вперед.

Атакующий порыв «Кэпс» не мог не поддержать Овечкин — на исходе четверти отведенного игрового времени 39-летний нападающий подставил клюшку под бросок Джона Карлсона, после чего шайба рикошетом от защитника залетела за спину шведскому вратарю «Дэвилз» Якобу Маркстрему — 3:1! Есть первый гол Александра!

По итогам первой двадцатиминутки счет остался таким же. Перевес по броскам в створ оказался также в пользу «Кэпс» — 17:10.

Во втором периоде «дьяволам» сразу же удалось окатить соперника холодной водой — приятное преимущество в две шайбы испарилось буквально за 44 секунды после выхода из раздевалки — сначала Нико Хишер после ассиста Стефана Ноэсена отыграл один гол, а всего через 10 секунд 25-летний швейцарец оформил дубль, выровняв счет на табло «Пруденшиал-центра».

«Вашингтон» и не думал опускать руки, сумев по ходу второго периода восстановить комфортные »+2» — вновь команда вышла вперед благодаря точному броску Эндрю Манджапане, а затем Дилан Строум сделал счет 5:3 в пользу гостей.

В третьем игровом отрезке перед «Нью-Джерси» вновь встала задача отыграть отставание в две шайбы, и команда под руководством Шелдона Кифа успешно с ней справилась — голы Доусона Мерсера и Дуги Хэмилтона увели клубы в овертайм при счете 5:5.

В формате 3х3 удача благоволила вашингтонцам — классную комбинацию разыграли Строум и Джейкоб Чичран, сумев вывести на бросок Тома Уилсона. Канадец не подкачал, неотразимо попав в створ ворот «Нью-Джерси» — 6:5, и реванш за поражение в первой игре сезона был взят.

Великая погоня продолжается

По итогам матча отставание Овечкина в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки сократилось до 40 шайб в активе россиянина теперь 854 гола в регулярных сезонах НХЛ. В послематчевом интервью Овечкин объяснил, за счет чего «Кэпс» удалось бодро стартовать в новом чемпионате.

«Мы хорошо контролируем шайбу, мы не совершаем много потерь, мы наносим броски и хорошо двигаем шайбу в чужой зоне», — приводит слова форварда The Hockey News.

После этой победы «Вашингтон» набрал шесть очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 11 баллами идут на первой позиции на Востоке, проведя на четыре матча больше. Впереди у «Кэпс» матч против «Филадельфии Флайерз», а «дьяволы» дома примут «Тампу-Бэй Лайтнинг». Обе игры пройдут 23 октября.