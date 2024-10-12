Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию спорта Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию физкультуры и спорта

Владимир Путин исключил бывшего министра обороны Сергея Шойгу и экс-главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ. Серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Винер давно мечтала стать обычным тренером и оставить обязанности чиновника, а потому не претендовала на руководящую должность.

Шойгу и Винер потеряли свои места в Совете при президенте

Владимир Путин внес изменения в состав Совета по развитию физической культуры и спорта, который решает вопросы участия россиян в Олимпийских играх, курирует организацию крупных спортивных мероприятий в стране и обеспечивает взаимодействие органов власти и спортивных организаций.

В частности, президент исключил из Совета бывшую главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер и экс-министра обороны Сергея Шойгу, который занимает теперь должность секретаря Совета безопасности РФ.

Также свои места в Совете потеряли министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Приморского края Олег Кожемяко.

Взамен Путин включил в состав Совета 11 новых членов. Среди них генеральный директор РЖД Олег Белозеров, который с 1 октября занимает должность президента объединенной Федерации гимнастики России.

Также в Совет был включен бывший фигурист Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити — 2002, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной.

Сихарулидзе в последние годы успешно развивает карьеру спортивного чиновника: с декабря 2021 года он возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга, а с апреля 2023-го стал еще и исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В Совет при президенте России попали еще девять человек, среди которых — глава «Норильского никеля» и председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков, главы Башкортостана, Челябинской области, Московской области, Тульской области и другие.

Данные об этих изменениях опубликованы на портале правовой информации.

Чем теперь будет заниматься Винер

Ирина Винер с 2008 года стояла у руля Всероссийской федерации художественной гимнастики. За это время ее спортсменки завоевали 51 олимпийскую медаль и привезли 416 наград с чемпионатов мира и Европы.

Однако в октябре 76-летний специалист заявила, что давно мечтала сосредоточиться на тренерской работе и отойти от обязанностей спортивного чиновника.

«Еще десять лет назад я предложила Алине Кабаевой заменить меня в должности президента Федерации. Но на протяжении этих десяти лет Кабаева все время отвечала отказом», — рассказала Винер в интервью MSK1.RU.

Специалист не стала бороться за пост главы объединенной Федерации гимнастики России, который в итоге занял Белозеров. Теперь она потеряла и место в Совете по развитию физической культуры и спорта.

Тем не менее Винер продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной России по художественной гимнастике, а также останется во главе комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни в Общественной палате.

Серебряный призер Олимпийских игр в Атланте — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что Винер мечтала оставить работу чиновника.

«Винер давно заявляла, что не претендует на руководящую должность, а хочет быть линейным тренером. Ее мечтой было тренировать девочек, проводить больше времени в зале, — рассказала Батыршина. — Она даже предложила другие кандидатуры, которые будут теперь отвечать за художественную гимнастику».

Сама Винер положительно восприняла тот факт, что президентом объединенной Федерации гимнастики России стал Олег Белозеров.

«С одной стороны, он не понаслышке знает о спорте. С другой, не принадлежит ни к какому виду гимнастики, поэтому будет принимать совершенно независимые решения, которые пойдут на благо этих видов спорта», — заявила Винер.

Напомним, 1 октября пять ранее независимых федераций — спортивной гимнастики, прыжков на батуте, художественной гимнастики, спортивной аэробики и спортивной акробатики — объединились в одну под руководством Белозерова.