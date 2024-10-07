Стало плохо во время заплыва: российская триатлонистка погибла в Барселоне Триатлонистка Елена Смирнова погибла во время соревнований в Барселоне

Российская триатлонистка Елена Смирнова погибла во время соревнований Ironman в Испании. Спортсменке стало плохо во время первого этапа – заплыва из Калельи в Барселону. Несмотря на помощь медиков, она скончалась по дороге в больницу.

Смерть во время заплыва

Российская триатлонистка Елена Смирнова погибла во время соревнований Ironman в испанской Барселоне, сообщило РИА Новости со ссылкой на сестру спортсменки Наталью. Трагедия случилась на соревнованиях, проходивших 6 октября.

«К сожалению, да, Елена Смирнова утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне», — рассказала сестра триатлонистки.

Соревнования серии Ironman считаются самыми престижными и сложными в триатлоне. Спортсмены готовятся к ним годами, жестко соблюдая режим тренировок и питания. Сам Ironman – это всегда гонка из трех этапов с конкретной протяженностью: сначала заплыв на 3,86 км, затем шоссейная велогонка на 180 км и завершается все забегом на марафонскую дистанцию 42,195 км.

41-летняя Смирнова утонула во время первого этапа – заплыва из Калельи в Барселону. Тело триатлонистки было обнаружено вскоре после старта соревнований. Сотрудники медицинской бригады, дежурившей на соревнованиях, пытались спасти россиянку, проводя реанимационные действия, но констатировали смерть по дороге в госпиталь.

Полиция Барселоны начала расследование по факту гибели спортсменки. Предварительной версией причины утопления в данный момент считается несчастный случай.

Стремительная помощь не помогла

«Мы очень расстроены известием о смерти участника сегодняшнего триатлона. Во время плавательной части спортсменка подала сигнал о помощи морской спасательной бригаде, которая оперативно оказала помощь спортсменке и вытащила ее из воды. Ей была оказана немедленная помощь еще до перевозки в больницу. Несмотря на усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу», — приводит слова организаторов соревнований Triatletasenred.sport.es.

Подробности гибели спортсменки рассказали также ее близкие – сестра и супруг. Во время заплыва Смирнова действительно почувствовала себя плохо и подала сигнал. На это незамедлительно среагировала команда по обеспечению безопасности соревнований.

Россиянку достали из воды и передали медикам. Все случилось быстро, а помощь была оказана «стремительно», однако это не помогло спасти спортсменку, сообщает издание 78.ru.

При этом Елена Смирнова занималась триатлоном всего три года. Начинала в родном Санкт-Петербурге под руководством Екатерины Шершень, а в последнее время тренировалась со своей командой в Москве. На соревнования в Барселону она отправилась одна.

Организаторы дважды связались с мужем Смирновой по телефону. В первый раз они позвонили с информацией, что ей стало плохо и спортсменку везут в больницу. Второй звонок принес весть о том, что спортсменка скончалась, не доехав до госпиталя.

«Мы связались с МИД, с представителями в Барселоне. Занимаемся, по сути, сами документами, чтобы там произвели кремацию и переправили Лену сюда. Клуб помогает частично с документами», – рассказала сестра Елены.