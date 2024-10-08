«Один потянул остальных»: в Непале на «горе-людоеде» разбилась пятерка российских альпинистов

В Непале погибли пятеро россиян, сорвавшись с одной из самых смертоносных гор мира. Изначально они должны были покорять вершину вшестером, но шестой альпинист, испугавшись, отказался и остался единственным выжившим из группы. Альпинисты шли в одной связке, предположительно, кто-то из них сорвался и утянул остальных. Спортсмены пролетели примерно тысячу метров в пропасть. Организатор похода повторил судьбу своего отца — тот погиб, сорвавшись со стены Пика Коммунизма в Таджикистане.

В Непале погибло пятеро российских альпинистов, которые пытались подняться на одну из самых сложных вершин мира — восьмитысячную гору Дхаулагири. Федерация альпинизма Ленинградской области назвала случившееся трагической случайностью.

«Сорвались на склоне... За их восхождением наблюдали, и как только они перестали выходить на связь, стало понятно, что что-то произошло», — поделились в федерации.

Альпинисты пропали 6 октября. Они вышли из базового лагеря около шести утра, пытались дойти до самого верха, по какой-то причине не смогли и повернули обратно. Последний раз выходили на связь в районе 11 часов.

Спускались в связке друг с другом, один сорвался и утянул в пропасть остальных, пишет Telegram-канал Shot. В такой ситуации участники группы должны были разъединиться, но не успели. Фото с места происшествия подтверждает, что люди падали, связанными вместе.

«То, что один из альпинистов утянул остальных, — предположение, которому нет прямых подтверждений. Группа сорвалась на скальные сбросы с отвесного участка склона», — уточняет телеканал RT.

Так или иначе пятерка пролетела около тысячи метров вниз. Тела обнаружили только утром 8 октября при облете местности. Они лежат на высоте 7,1 тыс. м. Погибших звали Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Все опытные альпинисты из разных регионов России.

«Они не пользовались помощью гидов, шерпов, сами прокладывали маршрут. Восхождений у каждого более двухсот», — подчеркнул представитель федерации.

Один из погибших альпинистов повторил судьбу своего отца — папа Александра Душейко сорвался со стены Пика Коммунизма в Таджикистане, узнал Telegram-канал Mash. У Александра остались дочь и жена.

Погибших пока не могут забрать из-за особенностей рельефа, вертолет не может там приземлиться. Клуб путешественников «Пенза» (откуда один из погибших) объявил сбор средств на эвакуацию тел.

«Для меня планка риска оказалась ниже, чем у них»

Всего в группе было восемь человек. Двое «в сложных условиях» первыми успешно сходили на вершину и вернулись в базовый лагерь. Они использовали «не совсем классический маршрут», отмечают в профессиональном сообществе. Предположительно, остальные пошли тем же путем.

Изначально подниматься должны были шестеро альпинистов. Но один из них, Валерий Шамало, отказался продолжать восхождение и этим спас свою жизнь . Мужчина в одиночку спустился в лагерь ниже, на высоте 6,1 тыс. м, откуда спасатели сняли его 8 октября и доставили в госпиталь. В разговоре с «Газетой.Ru» Шамало отметил, что чувствует себя «отлично», хотя на горе он обморозил руки и ноги. Спортсмен пояснил, что решил вернуться, так как группа должна была спускаться с вершины уже в темноте, а это слишком опасно.

«Склон этот очень непростой, потому что там плохой снег. Такое устройство снега... на нем не задержаться, грубо говоря, если сорвался. Если это проходится днем, можно аккуратно ставить ногу, выбивать ступеньку, не задумываясь о времени. Спокойно, не торопясь. Ночью это очень сложно... Я ему [главному в группе] сказал, что я опасаюсь, не подумайте ничего плохого... Мне просто вот не хочется обморожений новых получить и вообще немножко страшновато. Он сказал: «Ну хорошо», — вспоминает Шамало.

По словам альпиниста, он предупредил товарищей, но те все равно хотели покорить Дхаулагири. Шамало же решил уйти, хотя потом группа могла обвинить его в трусости.

«Если все время сдаваться, тоже ничего не достигнешь. Но насколько можно к опасной черте подойти? Для меня эта черта оказалась немножко ниже, чем у них. Я решил, что не готов так рисковать. Если бы они не сорвались, сказали бы мне: «Ты смалодушничал. Что ж ты? Вот мы взошли, а ты побоялся холода и ветра, опасности». Ну, да, но я готов был это потерпеть», — поделился мужчина с «Газетой.Ru».

Подготовку погибших он оценивает высоко. Говорит, альпинисты регулярно тренировались в школе Душейко (Душейко был главным в группе и погиб вместе со всеми). Причиной трагедии, вероятно, стала ошибка из-за усталости и невнимательности на фоне сложных условий.

«Все уставшие, холод, мог порыв ветра кого-то сбить с ног. Очень сложные погодные условия привели к тому, что люди, ну, как бы потеряли аккуратность. При прохождении склона увеличилась вероятность срыва. Из-за того, что человеку холодно, он не будет аккуратно делать ступеньку, он быстрее торопится домой», — резюмировал Шамало.

Дхаулагири входит в десятку самых смертоносных среди популярных у туристов гор. С момента первого восхождения в 1960 году на ее склонах погибло более 80 человек . Неформально вершину называют «Белая гора» или «гора-людоед». Это седьмая по высоте вершина мира и самая высокая гора Непала.

«Она требует всего вашего внимания. Стена крутая, и падение неумолимо. Будьте особенно осторожны на спуске, когда вы устали и мотивация иссякла. Следите за каждым шагом», — предостерегают покорившие вершину своих последователей.