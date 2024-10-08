«Последнее предупреждение»: сын Кадырова запретил бойцам из Чечни участвовать в поп-ММА

Министр спорта Чеченской Республики Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, выступил с обращением к бойцам из Чеченской Республики, потребовав уйти из поп-ММА и пригрозил «конкретными мерами». Боец смешанного стиля Виталий Минаков заявил «Газете.Ru», что каждый волен сам принимать решение, но разделил обеспокоенность этической стороной поп-ММА.

«Не можем терпеть подобное поведение»

Министр спорта Чеченской Республики 18-летний Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, выступил с обращением к чеченским бойцам смешанного стиля, призвав их прекратить выступления в поп-ММА. Заявление было опубликовано в Telegram-канале Кадырова-младшего.

«Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут приняты конкретные меры», — подчеркнул в своем обращении министр.

Ахмат Кадыров заявил, что деятельность чеченских бойцов поп-ММА вызывает серьезную озабоченность. Он считает неподобающим их поведение в октагоне и за его пределами, оно порочит честь и веру чеченского народа. Кроме того, нецензурная брань бойцов унижает их самих и позорит всю мусульманскую общину.

«Это последнее предупреждение. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — угрожающе заканчивается опубликованный текст.

Кадыров-младший вступил в должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту в мае этого года. Кроме того, с нынешнего сезона он возглавляет в качестве президента выступающий в Российской премьер-лиге футбольный клуб «Ахмат», носящий имя его деда и тезки Ахмата Кадырова, экс-главы Чечни, погибшего в результате теракта.

«Ахмат» в нынешнем сезоне выступает в РПЛ не слишком удачно, занимая на данный момент последнее место в турнирной таблице с шестью очками после 11 проведенных туров.

Что такое поп-ММА

Поп-ММА – это вид смешанных единоборств, в котором в боях обычно участвуют не профессиональные бойцы, а блогеры, артисты и другие известные люди. Сопровождаются такие турниры раскруткой в соцсетях промоушенов и самих участников, которые зачастую ведут себя крайне некорректно по отношению к соперникам.

Так, например президент Союза смешанных боевых единоборств «ММА» России Радмир Габдуллин считает, что данный вид позорит сами единоборства и прививает неверные ценности его виду спорта.

В то же время поклонники поп-ММА считают этот вид куда более демократичным и открытым, нежели профессиональные смешанные единоборства, иногда заявляя, что последние – пережиток прошлого.

Не первый случай

Обеспокоенность поведением чеченских бойцов в поп-ММА в республике выражается не впервые. Так, в августе 2022 года с ними уже встречались министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр ЧР по физической культуре и спорту Валид Эдилов, секретарь Совета Безопасности ЧР Апти Алаудинов и заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирасханов.

Тогда они также говорили о морально-этической стороне и требовали от спортсменов-блогеров вести себя достойно. Но речи о категорическом запрете выступлений еще не шло.

На той встрече присутствовали около двадцати спортсменов, включая таких популярных, как Асхаб Тамаев, Мухаммед «Альфредо» Носаев, Шовхал Чурчаев, Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев.

«Чеченцы всегда отличались высокой нравственной культурой и трепетным отношением к своим исконным традициям и отступление от них не является приемлемым для чеченца, где бы он не находился и чем бы не занимался», — говорил тогда Эдилов.

«Мы живем в свободном обществе»

Для «Газеты.Ru» обращение чиновника прокомментировал российский самбист и боец ММА Виталий Минаков.

«У каждого человека есть право выбора. И здесь можно посмотреть, с одной стороны, на поп-ММА как на явление, которое несет в массы что-то, помимо спортивной составляющей – а ее не так много. И, с другой стороны, на право выбора каждого человека, которое никто не может запретить, если не регламентировать это на законодательном уровне, — считает Минаков.

— Если среди тех, к кому было направлено обращение, министр спорта Чеченской Республики является человеком, к которому стоит прислушаться, они это сделают. А те, кто убеждены в своем праве выбора, будут при своем мнении. Мы живем в свободном государстве, и каждый вправе сам принимать решения, где выступать, как выступать».

При этом боец отметил, что разделяет позицию о необходимости соответствия поп-ММА морально-этическим и спортивным нормам. Учитывая сложную ситуацию, в которой находится страна, это, по его мнению, сейчас особенно актуально.

«Важно, чтобы каждый мужчина, каждый член общества продвигал и поддерживал интересы государства, продвигал общепринятые нормы и ценности, присущие нашему многонациональному народу. Нужно продвигать правильные ценности среди нашей молодежи – ни в коем случае не низменные и хамские, — отметил Минаков.

— К сожалению, в последние два-три десятилетия самые плохие качества человека делали его внешне успешным. Хотя, на самом деле, это неправильно. И в этой части я поддерживаю Ахмата Кадырова. Но надо вести большую разъяснительную работу, в том числе должна быть цензура на телевидении. А так, поп-ММА имеет место быть как явление, но оно должно соответствовать морально-этическим нормам».