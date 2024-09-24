«Пытался убежать»: футболиста Бугаева посадили на 9,5 года за сбыт мефедрона Бывший футболист сборной России Бугаев осужден на 9,5 года колонии за наркотики

Бывший футболист сборной России и участник Евро-2004 Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии строгого режима за попытку продать полкилограмма мефедрона. Экс-футболист раскаялся и признал вину. Бугаев играл за сборную в начале нулевых, футболисты и тренеры отмечали его потенциал, однако упоминали и о его проблемах вне поля, в частности, об игромании. Один из экс-одноклубников допустил, что Бугаев «мог попасть под влияние», так как был очень доверчивым человеком. О пути Бугаева от национальной команды до колонии — в материале «Газеты.Ru».

Как наказали Бугаева

Бывшего защитника московского «Локомотива», «Торпедо» и «Краснодара» Алексея Бугаева приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков.

Экс-футболиста задержали 29 октября 2023 года: полицейские остановили его для личного досмотра и обнаружили 494,8 грамма мефедрона. По данным следствия, Бугаев должен был разложить наркотики для продажи в Краснодаре и Сочи. Часть веществ он уже успел спрятать в закладки возле общежитий Кубанского аграрного университета.

«Во время обыска он попытался убежать, — сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. — После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием».

В суде Бугаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте», — говорится в заявлении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Бугаев объяснил свои мотивы тем, что после завершения карьеры футболиста в 29 лет у него возникли серьезные финансовые проблемы и он впал в отчаяние.

Построил блестящую карьеру в спорте, но все потерял

Воспитанник московского «Торпедо» выступал за сборную России на чемпионате Европы — 2004 и в отборочном цикле на чемпионат мира — 2006. Также Бугаев играл за московский «Локомотив», «Краснодар», «Химки» и «Томь».

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в беседе с «Газетой.Ru» так вспоминал совместную работу с футболистом:

«Леша был очень сильным игроком — с хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. Но вне футбольного поля у него были проблемы».

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков напротив заявил «Матч ТВ», что у Бугаева не было проблем с дисциплиной.

«Он был хорошим футболистом. У меня никогда не было к нему вопросов. Не замечал за ним никаких проблем с дисциплиной, он играл хорошо не только у нас в «Локомотиве», но и в других командах», — сказал Эштреков, уточнив, что Бугаев всегда профессионально справлялся со своими обязанностями.

Вратарь Илья Абаев в разговоре с «Чемпионатом» отмечал, что Бугаев страдал от игромании и тратил в казино десятки тысяч долларов. По словам Абаева, Бугаева «много кто пытался вытащить».

«Тяжело сказать, [почему] с ним так сложилось — у него было все для того, чтобы играть », — добавил вратарь.

Экс-одноклубник Бугаева Максим Деменко называл коллегу достаточно скромным и порядочным человеком, однако тот был очень доверчивым .

«Мог попасть под какое-то влияние. Это его ни в коем случае не оправдывает, человек взрослый и понимал, что делает», — сказал Деменко.

Наказание могло быть условным

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что для Бугаева можно было добиться условного срока.

«Учитывая, что он признался, раскаялся в совершении преступления и что были иные смягчающие обстоятельства, я бы просил суд применить статью 64 Уголовного кодекса, которая говорит о том, что в исключительных обстоятельствах суд может назначить наказание ниже низшего предела», — сказал адвокат.

Он отметил, что санкции по этой статье («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере») — от 10 до 20 лет. Если наказание будет ниже низшего, это значит, что суд может назначить по своему усмотрению любое другое наказание.

Бывали случаи, что даже за три эпизода покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (а не за один, как у Бугаева) люди получали условный срок», — сказал Калинов.

Адвокат отметил, что также можно было попросить суд изменить категорию преступления на одну ниже — с особо тяжкого на тяжкое, либо с тяжкого на среднее.

«Возможно, я бы предоставил больше положительных характеристик. Или, например, Бугаев сделал бы платежи на благотворительность. Благодаря подобным действиям люди иногда получают условное наказание», — объяснил Калинов.