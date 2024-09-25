«За деньги — да»: экс-игрок «Барселоны» бойкотировал Россию, но перешел в ЦСКА Экс-вратарь Нигматуллин заявил, что Пьяничу в ЦСКА нужны только деньги

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич продолжит карьеру в московском ЦСКА. Еще два года назад он отказывался играть с россиянами. Экс-футболисты красно-синих Руслан Нигматуллин и Валерий Новиков объяснили «Газете.Ru», что игрок передумал из-за денег.

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич перейдет в московский ЦСКА. 25 сентября он прилетел в Москву и надел на себя армейский шарф уже в аэропорту. Пьянич рассказал, что принял решение о переходе после разговора с бывшим боснийским защитником красно-синих Элвером Рахимичем.

«Я очень счастлив! Не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб <...> Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба и мой хороший друг. Что могу сказать фанатам ЦСКА? Скоро увидимся!» — приводит слова Пьянича в Telegram-канале журналист Андрей Михайлов.

Как сообщал источник Sport24, контракт с футболистом обсуждался по схеме 1+1 (контракт подписывается на 1 год с продлением еще на один по согласованию сторон)

Инсайдер Иван Карпов утверждает в Telegram, что Пьянич заработает в ЦСКА €1 млн за сезон. Дополнительный бонус в €150к игрок получит в случае чемпионства ЦСКА. Но это произойдет лишь в том случае, если он проведет за москвичей не менее половины матчей.

Кто такой Миралем Пьянич Миралему Пьяничу 34 года. Он — босниец. Незадолго до начала Боснийской войны 1992–1995 годов его семья переехала в Люксембург. Когда Пьничу исполнилось семь лет, он попал в местную команду «Шиффланж-95».



В 2007 году Миралем подписал контракт с французским «Мецом». Затем Пьянич выступал за лионский «Олимпик», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».



Пьянич — четырехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель кубка Италии, обладатель суперкубка Италии, обладатель кубка Испании, финалист Лиги Чемпионов.



В 2015 году Пьянич занял 55-е место в списке «100 лучших футболистов мира» по версии The Guardian. В 2019 году — 50-е место.



Transfermarkt оценивает стоимость Пьянича в €3 млн.

Отказывался играть с Россией

Переезд Пьянича в Москву вызвал противоречивую реакцию в спортивном сообществе. В 2022 году он оказался в числе футболистов Боснии и Герцеговины, которые резко выступили против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ней нет смысла играть, потому что ее отстранили ФИФА и УЕФА. Почему мы? Почему не какая-то другая национальная команда? Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться. Я не могу играть в таком матче», — сказал тогда Пьянич.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал ЦСКА принять взвешенное решение, прежде чем подписывать скандального игрока.

Чтобы не было потом кривотолков и негатива, нужно взвешенно подходить к вопросу. Если были такие заявления от футболиста — какой бы он ни был игрок, пусть хоть самый великий и талантливый, — надо смотреть внимательно, конечно», — сказал Свищев «Матч ТВ».

Также он подчеркнул, что на ситуацию должен обратить внимание Российский футбольный союз (РФС). И констатировал, что игрок едет в Россию на заработки.

«За деньги — да»

Солидарность с парламентарием выразил бывший вратарь ЦСКА, «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин. Он не видит у Пьянича иной мотивации.

«Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги — да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал. Насколько Пьянич может помочь ЦСКА? Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу. Здесь, возможно, причина в том, что он едет к своему тренеру — и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

Он также добавил, что сложно понять, в какой форме находится Пьянич, однако ЦСКА «редко делает импульсивные покупки, в отличие от некоторых других клубов».

Другой бывший голкипер армейцев, экс-вратарь сборной СССР Валерий Новиков, также не находит иных причин для переезда в Россию легенды «Ювентуса». Впрочем, по мнению эксперта, если тренерский штаб красно-синих пригласил полузащитника, значит, видит его в составе.

«Раз его зовут в ЦСКА, значит, он нужен, тренерский штаб рассматривал его кандидатуру и видит его в составе. Касательно его взглядов, в Европе им по барабану: сегодня одни взгляды, завтра — другие. Лишь бы бабки платили — и они мировоззрение меняют. <...> сначала он отказывался играть против сборной России, а теперь ЦСКА — его любимая команда на всю жизнь, вы же понимаете: ну зачем слушать этот бред», — сказал Новиков «Газете.Ru».