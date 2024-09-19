В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Монако», капитаном которого с этого сезона стал российский полузащитник Александр Головин, принимает на своем поле звездную испанскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Матч не начался
19 сентября 22:00
Монако
Монако, Монако
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Луи II», Монако, Монако
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов французский «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, принимает на своем поле испанскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.