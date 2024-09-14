Трусова и другие звезды фигурного катания показывают новые программы. LIVE

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присутствует на прокатах в качестве ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.
Разминка началась! Трусову уже объявили как Игнатову. Напомним, девушка в августе вышла замуж за другого фигуриста — Макара Игнатова.
В таком порядке выступят женщины:
- Александра Игнатова (до замужества — Трусова; ее прокат начнется в 14:06 — сразу после шестиминутной разминки)
- Софья Муравьева
- Дарья Садкова
- Алина Горбачева
- Вероника Яметова
- Софья Акатьева
- Аделия Петросян
- Ксения Синицына
- Анна Фролова
Расписание на сегодня: в 14:00 стартуют женщины-одиночницы, в 15:20 — мужчины-одиночники, в 16:45 — спортивные пары, в 17:55 — танцевальные дуэты.
Александра Трусова на шоу Евгения ПлющенкоДенис Гладков/«Газета.Ru»