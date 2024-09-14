Трусова и другие звезды фигурного катания показывают новые программы. LIVE

В Санкт-Петербурге стартовали контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Александра Трусова (после замужества — Игнатова), которая два года не выступала на официальных стартах, вернулась на лед и представляет свои новые программы вместе с другими звездами фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.