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Спорт

Трусова и другие звезды фигурного катания показывают новые программы. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Санкт-Петербурге стартовали контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Александра Трусова (после замужества — Игнатова), которая два года не выступала на официальных стартах, вернулась на лед и представляет свои новые программы вместе с другими звездами фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:05

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присутствует на прокатах в качестве ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.

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14:03

Разминка началась! Трусову уже объявили как Игнатову. Напомним, девушка в августе вышла замуж за другого фигуриста — Макара Игнатова.

13:55

В таком порядке выступят женщины:

  1. Александра Игнатова (до замужества — Трусова; ее прокат начнется в 14:06 — сразу после шестиминутной разминки)
  2. Софья Муравьева
  3. Дарья Садкова
  4. Алина Горбачева
  5. Вероника Яметова
  6. Софья Акатьева
  7. Аделия Петросян
  8. Ксения Синицына
  9. Анна Фролова

13:50

Расписание на сегодня: в 14:00 стартуют женщины-одиночницы, в 15:20 — мужчины-одиночники, в 16:45 — спортивные пары, в 17:55 — танцевальные дуэты.

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Александра Трусова на шоу Евгения Плющенко

Денис Гладков/«Газета.Ru»
13:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартуют контрольные прокаты сборной России, и мы наконец увидим новые программы фигуристов на сезон-2024/25.

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