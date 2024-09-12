«Состояние вызывает опасение»: Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон», который в этом сезоне впервые пробился в Российскую премьер-лигу и идет на 14-м месте из 16-ти. В беседе с «Газетой.Ru» экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал это «красивым симбиозом», экс-тренер сборной Борис Игнатьев предположил, что это последний клуб в карьере Дзюбы, а бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился опасениями относительно физического состояния 36-летнего футболиста.

Артем Дзюба продолжит карьеру в «Акроне», который был основан в 2018 году и является новичком Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Контракт с опытным экс-нападающим сборной России подписан до конца сезона 2024/25. <…> Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении.

«Это будет красивый симбиоз»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что от сделки выигрывают и клуб, и футболист. По его мнению, сам Дзюба еще не потерял мотивацию играть на высоком уровне.

«Учитывая имидж и популярность Артема, «Акрон» все равно что-то да приобретет. Но я все-таки еще надеюсь, что у Дзюбы есть желание поиграть в футбол, побить рекорды и проявить себя, как он это сделал пару лет назад в «Локомотиве». Поэтому я надеюсь, что это будет красивый симбиоз», — сказал Булыкин.

Бывший нападающий «Локомотива» напомнил, что Дзюба выступал за топ-клубы и становился чемпионом России, а значит, его опыт должен помочь «Акрону» в Премьер-лиге.

Кроме того, Булыкин похвалил Дзюбу за то, что футболист в свои 36 лет продолжает тренироваться и играть. По словам бывшего нападающего, Дзюба еще не один год сможет играть в командах из второй восьмерки турнирной таблицы РПЛ.

«Непонятно, в какой Дзюба форме»

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин признался, что удивлен трансфером нападающего в «Акрон». Экс-нападающий заявил «Газете.Ru», что физические кондиции Дзюбы оставляют вопросы.

«Непонятно, как Дзюба тренировался полгода, в какой он форме. В «Акроне», насколько я знаю, не сильные финансовые условия.

Понятно, что Дзюба многого добился в футболе, он является опытным и мастеровитым игроком, но его физическое состояние вызывает опасение. Я, если честно, удивлен этим трансфером», — сказал Масалитин.

Вместе с тем эксперт положительно отозвался об «Акроне». Он отметил, что пока тольяттинская команда оставляет приятное впечатление, подчеркнув, что главными ее конкурентами в РПЛ будут соседи из нижней части турнирной таблицы.

«Я тоже был молодой и красивый»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев указал на возраст Дзюбы. Собеседник «Газеты.Ru» заметил, что футболист давно не появлялся на поле, и сейчас сложно оценивать его кондиции. Игнатьев, однако, выразил надежду, что форвард сможет помочь своей новой команде подняться в турнирной таблице. Кроме того, Игнатьев назвал приобретение Дзюбы хорошим имиджевым ходом для «Акрона».

«Сможет ли Артем помочь команде, время покажет. Мы давно не видели его в деле. Я тоже когда-то был молодой и красивый, а сейчас — только красивый. Так что сложно говорить, как это все будет выглядеть. Учитывая заслуги Дзюбы перед футболом, конечно, хотелось бы его видеть, чтобы он напомнил о себе и позволил болельщикам посмотреть на себя», — заявил Игнатьев.

Помимо этого, эксперт допустил, что «Акрон» станет последним клубом в карьере нападающего. По мнению Игнатьева, на переход в более серьезную команду Дзюбе рассчитывать уже не стоит.

Играл за «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»

Артем Дзюба — воспитанник «Спартака», за который играл с 2006 по 2015 год. Затем нападающий перешел в «Зенит», с которым стал четырехкратным чемпионом России.

После семи лет в составе сине-бело-голубых Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» и попытался начать карьеру за границей, но оказался на скамейке запасных. В поисках игровой практики форвард разорвал контракт и перешел в «Локомотив», за который выступал до лета 2024 года.

Также стоит отметить, что на правах аренды форвард играл за «Томь», «Ростов», «Арсенал», при этом с ростовчанами он завоевал Кубок страны.

В активе Дзюбы 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 мячей и сделал 15 результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

В сезоне-2023/24 нападающий принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре результативных передачи. По истечении контракта с «Локомотивом» 36-летний футболист остался без клуба и долго не мог найти себе команду, пока не перешел в «Акрон».

По итогам семи туров чемпионата России клуб из Тольятти идет в зоне стыковых матчей — на 14-м месте из 16-ти. Команда набрала всего пять очков — в ее активе одна победа, две ничьих и четыре поражения.