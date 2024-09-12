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В «Локомотиве» раскрыли, что сказал Дзюба, уходя из клуба

Тренер «Локомотива» Хапов: Дзюба сказал, что обязательно будет играть

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов вспомнил последние слова нападающего Артема Дзюбы перед тем, как тот покинул состав «железнодорожников». Его заявление приводит «РБ Спорт».

«Когда Артем в хорошей форме, он очень полезен. Не знаю, какие у него сейчас мысли — последний раз, когда мы с ним общались, он сказал, что обязательно будет играть, найдет команду. Это было, когда он уходил [из «Локомотива»]», — заявил специалист.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако трансфер так и не состоялся. 12 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Дзюба проходит медобследование в тольяттинском «Акроне» перед подписанием контракта.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-тренер сборной России допустил, что «Акрон» станет последним клубом для Дзюбы.

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