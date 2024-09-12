В «Локомотиве» раскрыли, что сказал Дзюба, уходя из клуба

Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов вспомнил последние слова нападающего Артема Дзюбы перед тем, как тот покинул состав «железнодорожников». Его заявление приводит «РБ Спорт».

«Когда Артем в хорошей форме, он очень полезен. Не знаю, какие у него сейчас мысли — последний раз, когда мы с ним общались, он сказал, что обязательно будет играть, найдет команду. Это было, когда он уходил [из «Локомотива»]», — заявил специалист.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако трансфер так и не состоялся. 12 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Дзюба проходит медобследование в тольяттинском «Акроне» перед подписанием контракта.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-тренер сборной России допустил, что «Акрон» станет последним клубом для Дзюбы.