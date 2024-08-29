Новый формат: в Монако проходит жеребьевка общей стадии Лиги чемпионов. LIVE

«Лейпциг» играет с «Ливерпулем», «Интером», «Ювентусом», «Атлетико», «Спортингом», «Селтиком», «Астон Виллой» и «Штурмом».
«Бавария» сыграет с «ПСЖ», «Барселоной», «Бенфикой», «Шахтером», загребским «Динамо», «Фейеноордом», «Слованом» и «Астон Виллой».
«Интер» играет с «Лейпцигом», «Ман Сити», «Арсеналом», «Байером», «Црвеной Звездой», «Янг Бойз», «Монако» и «Спартой».
«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентусом», «Фейеноордом» и «Спартой» и «Спортингом».
Криштиану Роналду получает награду из рук Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин чествует за большой вклад в историю футбола экс-голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
Отзвучал гимн Лиги чемпионов, который слегка изменился. До начала жеребьевки остается несколько минут.
Корзина 1: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (оба — Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг» (все — Германия), «Реал», «Барселона» (оба — Испания), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция);
Корзина 2: «Аталанта», «Ювентус», «Милан» (все — Италия), «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Бенфика» (Португалия), «Арсенал» (Англия);
Корзина 3: «Фейеноорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия);
Корзина 4: «Слован» (Словакия), «Астон Вилла» (Англия), «Болонья» (Италия), «Монако», «Брест» (оба — Франция), «Спарта» (Чехия), «Штурм» (Австрия), «Жирона» (Испания), «Штутгарт» (Германия).
А вот и расписание:
Тур 1: 17/18/19 сентября 2024 года.
Тур 2: 1/2 октября 2024 года.
Тур 3: 22/23 октября 2024 года.
Тур 4: 5/6 ноября 2024 года.
Тур 5: 26/27 ноября 2024 года.
Тур 6: 10/11 декабря 2024 года.
Тур 7: 21/22 января 2025 года.
Тур 8: 29 января 2025 года.
На общем этапе команды не смогут сыграть с клубами из своих стран. Каждая команда примет на своем поле по одному сопернику из каждой корзины. Нельзя сыграть на общем этапе более чем с двумя клубами из одной страны.
Впервые жеребьевку полностью проведет компьютер. Теперь шары, которые достают из корзин, уходят в прошлое.
Команды не будут делиться на группы. Все 36 команд образуют единую турнирную таблицу. Первые 8 клубов по итогам общего этапа, который и заменил групповую стадию, отправятся в 1/8 финала турнира, команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют в стыковых матчах плей-офф, остальные клубы вылетят из еврокубков. Да, теперь нет возможности попасть из Лиги чемпионов в Лигу Европы после общего этапа.
Впервые в основной стадии турнира сыграют 36 клубов. Все команды разделены на четыре корзины, каждая команда сыграет два матча с клубами из своей корзины, а также по две игры с командами из других трех корзин.