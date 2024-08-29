Новый формат: в Монако проходит жеребьевка общей стадии Лиги чемпионов. LIVE

18:33

Команды не будут делиться на группы. Все 36 команд образуют единую турнирную таблицу. Первые 8 клубов по итогам общего этапа, который и заменил групповую стадию, отправятся в 1/8 финала турнира, команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют в стыковых матчах плей-офф, остальные клубы вылетят из еврокубков. Да, теперь нет возможности попасть из Лиги чемпионов в Лигу Европы после общего этапа.