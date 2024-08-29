Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Новый формат: в Монако проходит жеребьевка общей стадии Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов УЕФА-2024/25. Общая стадия. Жеребьевка. ОНЛАЙН

close
100%
Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

Reuters
В Монако проходит жеребьевка общей стадии Лиги чемпионов — она проводится в новом формате, как и сам турнир. В главном европейском клубном соревновании примут участие четверо россиян — Матвей Сафонов, Александр Головин, Данил Худяков и Егор Пруцев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:39

«Лейпциг» играет с «Ливерпулем», «Интером», «Ювентусом», «Атлетико», «Спортингом», «Селтиком», «Астон Виллой» и «Штурмом».

19:35

«Бавария» сыграет с «ПСЖ», «Барселоной», «Бенфикой», «Шахтером», загребским «Динамо», «Фейеноордом», «Слованом» и «Астон Виллой».

19:31

«Интер» играет с «Лейпцигом», «Ман Сити», «Арсеналом», «Байером», «Црвеной Звездой», «Янг Бойз», «Монако» и «Спартой».

19:29

«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентусом», «Фейеноордом» и «Спартой» и «Спортингом».

19:25

Еще раз напоминают правила жеребьевки. Начинается представление команд первой корзины.

19:18

Немного затягивается начало жеребьевки, но скоро она должна начаться.

19:10

Криштиану Роналду получает награду из рук Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.

19:07

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин чествует за большой вклад в историю футбола экс-голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

19:04

Отзвучал гимн Лиги чемпионов, который слегка изменился. До начала жеребьевки остается несколько минут.

18:57

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (оба — Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг» (все — Германия), «Реал», «Барселона» (оба — Испания), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция);

Корзина 2: «Аталанта», «Ювентус», «Милан» (все — Италия), «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Бенфика» (Португалия), «Арсенал» (Англия);

Корзина 3: «Фейеноорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия);

Корзина 4: «Слован» (Словакия), «Астон Вилла» (Англия), «Болонья» (Италия), «Монако», «Брест» (оба — Франция), «Спарта» (Чехия), «Штурм» (Австрия), «Жирона» (Испания), «Штутгарт» (Германия).

18:50

А вот и расписание:

Тур 1: 17/18/19 сентября 2024 года.
Тур 2: 1/2 октября 2024 года.
Тур 3: 22/23 октября 2024 года.
Тур 4: 5/6 ноября 2024 года.
Тур 5: 26/27 ноября 2024 года.
Тур 6: 10/11 декабря 2024 года.
Тур 7: 21/22 января 2025 года.
Тур 8: 29 января 2025 года.

18:40

На общем этапе команды не смогут сыграть с клубами из своих стран. Каждая команда примет на своем поле по одному сопернику из каждой корзины. Нельзя сыграть на общем этапе более чем с двумя клубами из одной страны.

18:35

Впервые жеребьевку полностью проведет компьютер. Теперь шары, которые достают из корзин, уходят в прошлое.

18:33

Команды не будут делиться на группы. Все 36 команд образуют единую турнирную таблицу. Первые 8 клубов по итогам общего этапа, который и заменил групповую стадию, отправятся в 1/8 финала турнира, команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют в стыковых матчах плей-офф, остальные клубы вылетят из еврокубков. Да, теперь нет возможности попасть из Лиги чемпионов в Лигу Европы после общего этапа.

18:32

Впервые в основной стадии турнира сыграют 36 клубов. Все команды разделены на четыре корзины, каждая команда сыграет два матча с клубами из своей корзины, а также по две игры с командами из других трех корзин.

18:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию жеребьевки общей стадии Лиги чемпионов. Впервые церемония пройдет в новом, гибридном формате.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Улыбался и шутил». Как Дуров отреагировал на решение о судебном надзоре
Основателя Telegram Дурова обязали жить во Франции по определенному адресу
В США сообщили о первой потере F-16 на Украине. Военная операция на Украине, день 918-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 918-й день
Экс-замглавы Минобороны Попов задержан за мошенничество с «Патриотом». Что известно
SHOT: сын экс-замглавы Минобороны Попова два года торговал военным снаряжением
«Зенит» еще не подписал контракт с Соболевым
Невеста миллиардера Безоса вышла на публику с клатчем за полмиллиона рублей
Чулпан Хаматова представила в Каннах фильм о сбежавшей из России семье
В Венгрии обвинили Украину в угрозе энергетической безопасности страны
Новости и материалы
Российский атлет выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже
В Костроме задержали студента-программиста, набиравшего курьеров для мошенников
Стали известны потери украинской армии в Сумской области
Стало известно о просьбе Дурова сообщить о задержании близкому к Макрону миллиардеру
Президент Приднестровья раскрыл число украинских беженцев в республике
Появились подробности о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
Стилист Решетовой объяснил, как носить лоферы осенью
Глава российского региона наградил свою жену
В РФ усомнились в самостоятельной разработке Украиной баллистической ракеты
Анджелина Джоли обучилась оперному пению ради роли
Правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО
Женщина не знала, что беременна, и родила в палатке во время похода
В магазине Epic Games Store бесплатно отдают три RPG по вселенной Fallout
Военный сбил пять человек на трассе в регионе и получил срок
«Рублев не ест детей»: на US Open пошутили над российским теннисистом
В Samsung объяснили, почему в их дорогих смартфонах сползает краска
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России осенью
Политолог раскрыл мотивы неожиданного поступка Цукерберга после ареста Дурова
Все новости
Сырский назвал сложной обстановку на Красноармейском направлении в ДНР
«Продались за iPhone»: в Астрахани задержали участников новой «голой вечеринки»
Губернатор Бабушкин назвал позором вечеринку с раздеванием в клубе в Астрахани
В Москве произошла потасовка с участием 23 иностранцев
В РФ планируют учитывать участие в СВО при поступлении в колледж
«Намерены удерживать эту территорию»: в ЦРУ рассказали о планах ВСУ в Курской области
Посол Мирошник: связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, осложнена
Россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме
Виртуозы на колясках и танцующие красные колпаки: как прошло открытие Паралимпиады
«Не подходите к мужу со спины». В России составили правила для жен бойцов СВО
В России подготовили сборник правил поведения для жен участников СВО
«Активно закапываются». Смогут ли ВСУ закрепиться в Курской области
Полковник Ходаренок: ВСУ требуется усиление для удержания участков в Курской области
Как понять, что нравишься девушке: вербальные и невербальные признаки
Признаки симпатии со стороны девушки: как их считывать и отличать истинные от ложных
Как правильно составить расписку и нужно ли ее заверять у нотариуса?
Правила оформления расписки о передачи денег: образец и комментарии юриста
«Субстанция», «Хеллбой», «Одинокие волки», «Граф Монте-Кристо» и еще 11 фильмов сентября
Какие фильмы выходят в кино и в сети в сентябре 2024 года
Как расширялось НАТО: история продвижения альянса на Восток
Краткая история создания и расширения НАТО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами