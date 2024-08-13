Убийство после Олимпиады: в Париже нашли мертвой девушку-волонтера В Париже девушку-волонтера нашли мертвой после церемония закрытия Олимпиады

Девушку, предположительно, работавшую волонтером на Олимпийских играх в Париже, нашли мертвой на следующий день после церемонии закрытия. Тело обнаружили в квартире ее бойфренда, который после исчезновения написал близким, что «совершил глупость». Самого молодого человека доставили в больницу – он пытался покончить с собой. Сейчас он находится под стражей по подозрению в убийстве. Оргкомитет Игр отрицает, что у пары был волонтерский статус.

Убийство девушки-волонтера

Девушку, предположительно, работавшую волонтером на Олимпиаде-2024 в Париже, нашли мертвой в ночь с 12 на 13 августа — спустя сутки после церемонии закрытия Игр, сообщило издание Le Parisien. По данным издания, она была убита. Жертве был 21 год.

О пропаже девушки после церемонии закрытия первой сообщила ее мать. Волонтерша перестала выходить на связь с родными, а ее телефон стал недоступен.

Как пишет Le Parisien, начавшей поиски полиции удалось поймать сигнал телефона жертвы к северу от Парижа, в районе пригорода Сен-Дени, где находится стадион «Стад де Франс». Именно на нем проходила церемония закрытия Олимпиады.

Примерно в 23.00 по местному времени французская полиция выяснила, что молодой человек погибшей отправил текстовое сообщение близким и рассказал, что «совершил глупость». После этого полицейские прибыли на улицу Эмиля Блемона, где проживал молодой человек, и обнаружили там убитую девушку с гематомой на левой стороне головы и раной на шее, а также ее бойфренда, находившегося в «полукоматозном» состоянии.

Как заявил источник Le Parisien, мужчина пытался покончить с собой. Его отправили в больницу, а утром 13 августа взяли под стражу по подозрению в убийстве.

«Расследование преднамеренного убийства было поручено второму округу судебной полиции Парижа после обнаружения безжизненного тела молодой женщины 21 года в квартире в 18-м округе», — сообщил представитель парижской прокуратуры.

Также он уточнил, что девушку последний раз видели живой после церемонии закрытия, в которой она принимала участие. Ее молодой человек разыскивался полицией с понедельника, с момента, когда 21-летняя девушка была объявлена пропавшей без вести.

«Тело доставлено в парижский институт судебно-медицинской экспертизы, где в ближайшие часы должно пройти вскрытие», – сказано в публикации Le Parisien.

В данный момент полиция ведет расследование обстоятельств случившегося, а дальнейшие подробности сможет сообщить прессе, когда картина произошедшего окончательно прояснится.

Что известно об убитой и ее парне

Имена пострадавшей и подозреваемого в данный момент держатся в секрете. По информации Metro, убитая, предположительно, полька. Молодой человек в некоторых публикациях называется ее супругом, но большинство СМИ характеризуют его как бойфренда убитой.

Пара жила вместе в Париже во время всей Олимпиады, при этом организационный комитет Игр отрицает, что молодые люди были волонтерами. По другой версии, они посещали различные соревнования и мероприятия в качестве зрителей.

Всего на Олимпийских играх в Париже, прошедших с 26 июля по 11 августа, работали 45 тысяч волонтеров из 175 стран мира.

Победные Игры США

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа, на ней разыгрывалось 329 комплектов наград. Первое место в неофициальном командном зачете заняла сборная США, выигравшая 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали.

Второе место досталось команде Китая, которая также завоевала 40 первых мест на Играх, но уступила по серебру (27) и бронзе (24). Япония с 45 медалями в сумме (20-12-13) заняла третье место в зачете стран.

При этом Австралия (53), Франция (64) и Великобритания (65) выиграли больше медалей в сумме, но уступили японцам по количеству наград высшего достоинства. У Австралии 18 золотых, у Франции – 16, Великобритания завоевала 15 первых мест. Причем команда Туманного Альбиона пропустила вперед еще и Нидерланды, у которых 15 из 34 медалей за первые места.