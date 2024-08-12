«Все победы произошли при нем»: умер экс-президент Федерации фигурного катания Писеев

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер на 83-м году жизни. Он скончался в Москве после продолжительной болезни. Многие годы Писеев работал арбитром на международных соревнованиях, а после на протяжении более 20 лет возглавлял отечественное фигурное катание.

На 83-м году жизни, не дожив полтора месяца до своего дня рождения, скончался Валентин Писеев — почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Валентина Николаевича не стало, это правда», — рассказал «Матч ТВ» почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь . Информацию о смерти Писеева подтвердили и в самой ФФККР, выразив соболезнования его семье и коллегам.

Путь в фигурном катании

Писеев начал заниматься фигурным катанием в девятилетнем возрасте на «Стадионе юных пионеров» (СЮП) на севере Москвы. Выступая на соревнованиях районного, городского и областного значения, добрался до звания кандидата в мастера спорта, но из-за травмы вынужден был прекратить выступления.

Воспользовавшись советом своего тренера, он решил построить карьеру в мире фигурного катания на организационной работе. Поначалу, после окончания в 1964 году университета физкультуры, работал на СЮПе детским тренером, но уже в 1965-м возглавил Всесоюзную коллегию судей в своем виде спорта.

Проработав в ней два года, специалист перешел на должность ответственного секретаря в национальной федерации фигурного катания. Затем на протяжении пяти лет возглавлял отдел фигурного катания в Центральном Совете спортивных обществ СССР, а с 1974 по 1983 годы был там же заместителем начальника управления всех зимних видов спорта.

Параллельно Писеев был арбитром в Международном союзе конькобежцев: в его послужном списке — чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры.

В 1977 году он оказался в центре скандала, когда поставил высший балл (6,0) дуэту Ирины Родниной и Александра Зайцева за выступление в произвольной программе чемпионата мира. Роднина и Зайцев выиграли титул, опередив другой советский дуэт (Ирину Воробьеву и Александра Власова), а итальянская рефери Соня Бьянкетти инициировала годичное отстранение всех арбитров из СССР.

Тем не менее Писеев продолжил работать в ISU, но уже в качестве члена технического комитета — эту должность он занимал с 1977 по 1985 год.

Глава ФФККР

В 1989-м Писеев был выбран президентом Федерации фигурного катания СССР, а после ее расформирования сразу возглавил Федерацию фигурного катания на коньках России.

Отечественным фигурным катанием он официально руководил до 2010 года, когда решил не выставлять свою кандидатуру на выборы после Олимпийских игр в Ванкувере, но вскоре получил новообразованную должность генерального директора Федерации и проработал на ней еще четыре года.

С 2014 года Писеев занимал должность почетного президента ФФККР, оставаясь в центре внимания как эксперт в своем родном виде спорта. За годы работы он был награжден многими орденами и правительственными премиями: орденом Почета, орденом Александра Невского, орденом Дружбы Народов и другими.

Специалист участвовал в совете при президенте страны при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и Универсиаде в Казани.

Писеев был дважды женат и имеет детей от обоих браков. Его второй супругой стала известная в прошлом фигуристка, а ныне арбитр международного уровня и член судейского комитета ISU Алла Шеховцова.

«Сделал федерацию самой сильной»

О смерти Писеева уже высказались многие известные люди в отечественном фигурном катании. Заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС отметила его вклад в развитие этого вида спорта.

«Писеев фигурное катание любил, знал и служил ему. Служил верой и правдой. Все победы, колоссальные победы произошли в период его правления федерацией», — сказала она.

Тренер Алексей Мишин назвал Писеева «человеком, портрет которого нельзя написать только одним цветом», подчеркнув, что экс-президент ФФККР «был наиболее яркой фигурой советского фигурного катания».

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина выразила соболезнования супруге Писеева и «всему миру фигурного катания, который понес эту большую утрату»: «Это был крупный руководитель в том смысле, что в течение многих лет возглавлял Федерацию фигурного катания страны и был достаточно требовательным, однако в то же время ценил специалистов, которые продолжали совершенствовать и преподносить достижения всей страны на международной и российской арене. В течение многих лет он объединял все республики и центры фигурного катания, что в принципе достаточно сложно».

Призер Олимпийских игр и знаменитый хореограф Илья Авербух охарактеризовал Писеева как «целую эпоху в мире фигурного катания».

«Когда я выступал на Олимпиаде в 2002 году, именно Валентин Николаевич Писеев возглавлял федерацию. При Писееве федерация России и СССР стала самой сильной по отстаиванию интересов своих спортсменов и на мировой арене, и внутри страны, по уровню внутренней организации. Считаю, что это выдающийся руководитель. И только сквозь время это можно оценить», — сказал он.