Россияне выиграли шесть золотых медалей, США — первые в командном зачете. Как завершились ОИ-2024

На Олимпийских играх в Париже завершились все спортивные состязания. Итоговое первое место в неофициальном командном зачете заняла сборная США, которая в последний день Игр опередила сборную Китая. «Газета.Ru» — о том, как прошла очередная летняя Олимпиада.

Безопасность — на высшем уровне

Многие представители СМИ и болельщики крайне настороженно относились к идее организаторов задействовать самые популярные и знаменитые локации Парижа для проведения олимпийских турниров — все опасались возможных провокаций из-за слишком легкого доступа в места соревнований.

Церемония открытия и заплывы триатлонистов проходили в Сене; марафонская трасса была проложена в центре города с финишем у Дома инвалидов, стадион для пляжного волейбола был вообще построен прямо перед Эйфелевой башней. Но местная жандармерия и стюарты отработали блестяще, не допустив ничего противоправного со стороны кого-либо: благодаря их работе ничто не смогло помешать проведению всех олимпийских турниров в срок.

Серебряные медалисты Игр обрели большую популярность, чем золотые

Редко когда случается так, что тем, кто занял второе место, достается больше внимания, чем золотым призерам. Но парижская Олимпиада смогла переломить тренд, подарив славу тем, кому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать чемпионом.

Самым знаменитым вице-чемпионом ОИ-2024, без сомнения, стал турок Юсуф Дикеч, добывший награду в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах.

close 100% Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал популярен в интернете после своего выступления на Олимпиаде-2024, где взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. 51-летний спортсмен, в отличие от соперников, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Фото, где он соревнуется в обычной форме и с рукой в кармане, стало вирусным в социальных сетях. Кадр из видео/Eurosport

51-летний спортсмен покорил пользователей социальных сетей своей невозмутимой позой во время стрельбы и полным отсутствием какой-либо экипировки, которую использовали другие стрелки.

«Я держу руку в кармане для дополнительного баланса тела. Даже не ожидал, что мою позу будут так много обсуждать. Мой друг, выигравший золотую медаль, сказал: «Я занял первое место, но больше всего говорят о тебе», — заявил Дикеч.

Еще одной звездой в сети стала гимнастка Яцинь Чжоу, которая выиграла медаль в упражнениях на бревне. 18-летняя представительница КНР в момент награждения с удивлением наблюдала за тем, как итальянские спортсменки, выигравшие золото и бронзу, специально надкусывают медаль.

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Чжоу была незнакома с этой традицией, но не растерялась и повторила на камеру то же, что и итальянки. Многие болельщики отметили этот момент как наиболее умилительный за всю прошедшую Олимпиаду.

Россия не осталась без медалей, несмотря на отстранение

Российские спортсмены были допущены на ОИ-2024 в нейтральном статусе — многие национальные спортивные федерации добровольно отказались от того, чтобы направить своих представителей во Францию (художественная гимнастика, спортивная гимнастика). Некоторые в принципе не были допущены Международным олимпийским комитетом, несмотря на добытые в квалификационных турнирах путевки (тхэквондо).

Единственную медаль в копилку России принесли две теннисистки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие серебряными призерками в парном разряде.

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Спортсменки, которым на двоих в сумме всего 37 лет, впервые сыграли вместе в первом круге олимпийского турнира. Несмотря на юность и нехватку опыта, девушки блестяще прошли через сетку турнира, добравшись до решающей игры, где только на чемпионском тай-брейке уступили титулованным итальянкам — Саре Эррани и Ясмин Паолини.

Всего бывшие российские спортсмены смогли выиграть на парижской Олимпиаде сразу шесть золотых наград. Одной из самых долгожданных золотых медалей удостоилась немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев, которая начинала свою спортивную карьеру в Барнауле.

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Сборная США выиграла неофициальный медальный зачет

Впервые в истории летних Олимпиад для того, чтобы определить победителя медального зачета, пришлось ждать окончания вообще всех проходящих соревнований. Программу Игр закрывал финал женского баскетбольного турнира, в котором встречались американки и хозяйки Игр, команда Франции.

Встреча завершилась со счетом 67:66 в пользу сборной США. Самой результативной в этой встрече стала Эйжа Уилсон, которая оформила дабл-дабл — она набрала 21 очко и сделала 13 подборов.

Благодаря этой победе, несмотря на равенство золотых медалей, американская команда обошла Китай в медальном зачете, поскольку в их активе больше серебряных наград.

Итоговый медальный зачет: