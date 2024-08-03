Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, спортсменка из Южной Кореи Ким Е Джи, итальянский пловец Николо Мартиненги и гимнаст из США Стивен Недоросик

Турецкий «батя», Супермен на коне и олень в воде: герои и мемы Олимпиады 51-летний турецкий стрелок Дикеч стал героем мемов после выступления на ОИ-2024

Всего за несколько дней Олимпийских игр в Париже произошло множество событий, вызвавших бурную реакцию в интернете. Многие спортсмены стали героями мемов и предметом обожания болельщиков, а за пределами арен случилось несколько курьезов. «Газета.Ru» — о самых запомнившихся персонажах и событиях Игр-2024.

Турецкий стрелок «в домашнем»

close 100% Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал популярен в интернете после своего выступления на Олимпиаде-2024, где взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. 51-летний спортсмен, в отличие от соперников, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Фото, где он соревнуется в обычной форме и с рукой в кармане, стало вирусным в социальных сетях. Кадр из видео/Eurosport

51-летний турок Юсуф Дикеч завоевал серебро Игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Восторг публики вызвало то, с каким непринужденным видом он подошел к рубежу. Дикеч был одет в мятую серую футболку, не использовал дополнительные оптические приборы, а левую руку он держал в кармане.

Главной мотивацией Юсуфа было не завоевание медали как таковое. Он признался, что хотел доказать бывшей жене, что он чего-то стоит.

«Шэрон, если ты это видишь, — я хочу вернуть свою собаку», — заявил спортсмен.

Зрители не остались равнодушными к его выступлению. «Мужик просто шел в магазин за хлебом, а его пригласили пострелять, поэтому в домашнем», — написал в соцсетях один из пользователей. «Твой батя, когда говорит «дай я сам все сделаю», — сказано в другом комментарии.

К слову, Юсуф — фанат котиков. Его соцсети пестрят фотографиями с четвероногими.

Героиня киберпанка с плюшевым слоником

close 100% Южнокорейская спортсменка Ким Е Джи выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета. Она поразила зрителей хладнокровным взглядом и каменным спокойствием, которое не утратила, даже когда стало ясно, что она попала в призеры. zhangfan/Global Look Press

Южнокорейская спортсменка Ким Е Джи также стала серебряной призеркой парижских Игр в стрельбе из пневматического пистолета. В отличие от Юсуфа Дикеча, она использовала оптику, и в экипировке вкупе с непроницаемым выражением лица и хладнокровием смотрелась как героиня киберпанка, что подметили болельщики.

«Ким выглядит словно персонаж фанфика о киберпанке. Более того, в ее облике достаточно милых деталей, которые могли бы помочь выстроить биографию ее теоретического персонажа», — пишет автор журнала GQ Эйлин Карттер. Издание также назвало спортсменку иконой стиля на Олимпиаде. А бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск и вовсе заявил, что Ким должна сниматься в боевиках. Согласны с ним и болельщики.

«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл», — эта цитата из культового фильма «Терминатор» встречается во многих комментариях пользователей соцсетей.

При этом в суровом облике Ким есть одна деталь, которая вызывает у болельщиков неподдельное умиление. Спортсменка выходит к барьеру с маленьким плюшевым слоником на поясе, которого Ким подарила ее дочь.

Девушка из рекламы сыра

close 100% Итальянка Джорджия Вилла завоевала серебряную медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде-2024 благодаря рекламе сыра. Приехать в Париж ей помог спонсор – компания, производящая пармезан. Гимнастка часто публикует контент, демонстрирующий ее любовь к этому продукту. Parmigiano Reggiano

Итальянка Джорджия Вилла, как и предыдущие герои подборки, стала серебряным призером Олимпиады. Она выиграла медаль в художественной гимнастике. Но примечательно в ее истории то, что на Игры она попала благодаря рекламе сыра.

Вилла — амбассадор бренда, производящего пармезан.

И именно спонсорская поддержка позволила ей выступить в Париже, а серебряная награда стала с ее стороны достойной платой за доверие. Вилла часто публикует в своих соцсетях промофото, на которых она позирует с огромными головками пармезана. Интересно, что у компании есть еще один всемирно известный представитель — итальянский теннисист Янник Синнер.

«Зависший» серфер

close 100% Бразильский серфер Габриэль Медина установил уникальное достижение на Олимпиаде, набрав 9,90 балла из 10 возможных на одиночной волне. Празднуя свой успех, он поднял руку к небу и словно «завис» в воздухе на мгновение. Этот момент удалось запечатлеть фотографу Жерому Бруйе. Примечательно, что соревнования по серфингу проходят на Таити – на расстоянии свыше 15 тыс. км от олимпийской столицы. Global Look Press

Возможно, фотографию бразильского серфера Габриэля Медины позже признают лучшим кадром с Олимпиады — при том, что соревнования серфингистов проходят на Таити, более чем в 15 тысячах километров от олимпийской столицы. Однако фотографам удалось запечатлеть действительно выдающийся момент.

Медина вышел в четвертьфинал, набрав уникальные 9,90 баллов из 10 возможных на одиночной волне — это лучший результат в истории Олимпийских игр.

Празднуя свой успех, он поднял руку к небу и в этот момент словно «завис» в воздухе — именно этот эпизод и попал в объективы, моментально завирусившись в сети.

Сам Медина назвал такие высокие волны исполнением мечты. По его словам, это большая редкость. Стоит отметить, что Медина — трехкратный чемпионом мира, а одно из его прозвищ — Феномен.

Ватерполисты-тягачи

close 100% Греческие ватерполисты проявили себя совершенно неожиданным образом – не в бассейне, а на улицах Парижа. Автобус с командой не мог проехать по одной из улиц из-за припаркованных машин. Спортсмены не стали ждать помощи со стороны и самостоятельно передвинули мешавшие автомобили. Greek City times/X(Twitter)

Прохожие в центре Парижа были, вероятно, немало удивлены, наткнувшись на греческую сборную по водному поло. Автобус с командой застрял на одной из улиц и не мог проехать из-за припаркованных машин.

Спортсмены не растерялись и решили справиться с проблемой своими силами, не дожидаясь помощи. Они вышли из автобуса и попросту передвинули машины, мешавшие проезду.

На это у ватерполистов ушло около получаса. Но они не сразу сели в автобус, а потратили время на фотографирование с болельщиками, ставшими свидетелями этой сцены.

Олень в канале

close 100% В воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту упал олень, выбежавший из леса. Животное не смогло выбраться самостоятельно, и пришлось задействовать водолазов, а также сотрудника экстренных служб на гидроцикле. Также подключились ветеринары, работающие с лошадьми. Как только олень оказался на суше, он убежал. Кадр из видео/YouTube

Версаль принял соревнования по конному спорту, однако главным их героем стали не наездники и скакуны, а олень, выбежавший из леса. Сохатый, очевидно, перепугался, увидев такое скопление людей, и, растерявшись, свалился в воду канала.

Самостоятельно он выбраться не смог, и помогать пришлось сотрудникам экстренных служб на гидроциклах, водолазам и ветеринарам, обслуживающим лошадей. В конечном итоге совместными усилиями удалось достать оленя из канала. Едва оказавшись на суше, он убежал.

Один из спасателей позже в интервью СМИ в шутку назвал эту ситуацию отличным проявлением смекалки и навыков специалистов, которые специально готовились к этому случаю.

Банки по-советски

close 100% Итальянский пловец Николо Мартиненги и алжирский боксер Мурад Кади обратили на себя внимание российских любителей спорта. Внимательные зрители заметили на телах спортсменов следы от банок, которые часто ставили при простуде еще в советское время. Эффективность этой методики эксперты считают спорной, тем не менее, принято считать, что банки позволяют улучшить кровоток и ускоряют регенерацию тканей на клеточном уровне. Reuters

Современная спортивная медицина располагает богатым арсеналом средств подготовки атлетов к соревнованиям. Тем удивительнее было российским зрителям увидеть на телах итальянского пловца Николо Мартиненги и алжирского боксера Мурада Кади следы от банок — тех самых, которые при простуде ставили еще в советские времена.

Считается, что применение банок улучшает кровоток, а также ускоряет регенерацию кожных покровов на клеточном уровне. Впрочем, специалисты спорят относительно эффективности этой методики.

Супермен на коне

close 100% Стивен Недоросик помог мужской сборной США по спортивной гимнастике завоевать бронзу в Париже – первую олимпийскую награду за 16 лет. При этом многие обращают внимание в первую очередь не на это, а на его внешность и другие таланты. Из-за очков в толстой оправе спортсмена сравнивают с Кларком Кентом – альтер эго Супермена из комиксов DC. Кроме того, Недоросик известен тем, что может собрать кубик Рубика менее чем за 10 секунд. Наконец, он имеет большую армию поклонниц, которые восхищаются его красотой. Corbis/Getty Images

Американский гимнаст Стивен Недоросик стал одним из главных любимцев болельщиков этой Олимпиады. И дело не только в спортивных достижениях, хотя он выиграл бронзу в Париже в командном многоборье, и эта медаль стала первой на Олимпиадах для мужской сборной США за 16 лет.

Гораздо более бурное обсуждение вызывают другие его таланты и особенности: Недоросик способен собрать кубик Рубика менее чем за 10 секунд. Кроме того, он обладает нехарактерной для гимнаста внешностью — носит очки в толстой оправе. За эту деталь к нему прилепилось прозвище «Кларк Кент» — так звали земное альтер-эго героя американских комиксов о Супермене.

Недоросик может похвастаться огромным количеством персональных поклонниц. Соцсети переполнены восторженными комментариями девушек:

«Я балдею, как Стивен Недоросик щурится от вспышек, когда снимает очки».

«Пожалуйста, посмотрите, какой прекрасный мальчик в очках».

«Я люблю этого зануду из Вустера, который приехал на Олимпиаду, чтобы показать класс на коне, он — лучший шанс команды США на золото. И он просто отдыхает, пока не придет время для коня. Люблю его!»