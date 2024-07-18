«Буду болеть за россиян»: олимпийская чемпионка — об Играх в Париже и важнейших стартах последних лет Гимнастка Мельникова назвала Симону Байлз фаворитом Олимпиады в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в беседе с «Газетой.Ru» пообещала болеть за нейтральных российских спортсменов на Играх в Париже, назвала американку Симону Байлз фаворитом турнира, рассказала о съемках в сериале Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду — 1980, где ей пришлось 10 часов исполнять элементы на бревне, а также призналась, что с нетерпением ждет Игр дружбы в 2025 году.

«Очень счастлива, что смогла стать чемпионкой Игр БРИКС»

— На данный момент последний турнир, на котором вы выступали, — это Игры БРИКС. Вы одержали победу на брусьях и стали второй в опорном прыжке. Как оцените завоевание золота и серебра на Играх? Остались ли вы довольны выступлением или рассчитывали на большее?

— Я очень счастлива, что смогла стать чемпионкой Игр БРИКС, потому что это наш первый международный турнир за последние несколько лет. Конечно, мне бы хотелось завоевать медаль в многоборье, но я допустила грубую ошибку на вольных упражнениях в самом начале, поэтому мне, к сожалению, этого сделать не удалось. В целом результат для меня удовлетворительный.

— Вы стали третьей в личном многоборье, но бронза досталась белоруске Кире Макаревич из-за регламента — призерами могли быть не более двух спортсменов от одной федерации, а первое и второе места также заняли россиянки.

— Да, это наш обычный регламент на международных соревнованиях. Изначально, когда мы ехали на Игры БРИКС, мы все прекрасно понимали, что только два человека от страны попадают на пьедестал.

— Ирина Винер говорила, что Игры БРИКС для ее гимнасток как Олимпиада. Можно ли сравнить волнение на этих соревнованиях?

— Для меня Олимпийские игры ни с чем несравнимы. Я бы не сравнивала их ни с какими другими соревнованиями — ни по эмоциям, ни по ответственности, ни по подготовке, моральной или физической.

— Участников было не так много. Какая атмосфера царила на соревнованиях?

— Атмосфера была довольно конкурентной, особенно между нами, девочками из России, потому что опять же — из-за регламента призерами могли стать не более двух человек от страны.

К тому же соревноваться всегда сложно — особенно с самим собой, потому что мы, спортсмены довольно высокого уровня, уже не можем позволить себе выйти на старт неготовыми или расслабиться и показать плохую гимнастику. Сложнее бороться вот с этим, нежели конкурировать за медали.

«Буду болеть за россиян на Играх»

— Вы говорили, что, возможно, не будете смотреть Игры в Париже. Но если все-таки захочется посмотреть, то за каких спортсменов будете болеть? Не только в гимнастике, но и в других видах спорта.

— Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, потому что это большая гордость — представлять нашу страну на международной арене. Всей душой я буду с ними. Что касается спортивной гимнастики, я думаю, там будет интересная борьба. Очень сильно хочется посмотреть на Симону Байлз, у которой в Токио были некоторые проблемы. Я думаю, что сейчас она возьмет реванш.

— Валентина Родионенко сказала, что Симона Байлз может завоевать четыре золотые медали на Олимпийских играх и в будущем превзойти Ларису Латынину — девятикратную чемпионку Игр. Как вы думаете, реально ли Байлз способна на такие достижения?

— Конечно, для Симоны это вполне реально. Я думаю, что она прекрасно готова к этим Играм. Но это спорт, бывает всякое, как мы видели в Токио, поэтому...

— На ваш взгляд, кто является фаворитом в соревнованиях по спортивной гимнастике в мужском и женском многоборье — как личном, так и командном?

— Про мужское многоборье я вам не скажу, потому что не особо слежу за этим направлением, а в женском, конечно, это Симона, еще какая-нибудь американка, например, олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли. Хочется посмотреть на Италию, на Ребеку Андраде из Бразилии, думаю, что она тоже подготовила неплохое многоборье. И, наверное, на Китай.

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«Игры БРИКС и Игры дружбы — важнейшие старты за несколько лет»

— Вы говорили, что сейчас у вас другое отношение к спорту, чем во время подготовки к Олимпиаде. Что изменилось в вашем образе жизни с тех пор?

— Я больше себя отпустила. Раньше перед Олимпийскими играми, когда у меня еще не было золотой медали, я очень много об этом думала. Все мои мысли были о гимнастике, о том, как стать лучше, как достигнуть своей мечты. После Токио я стала больше наслаждаться гимнастикой, отвязалась от самой себя, стала свободнее относиться и к неудачам, и к каким-то не очень приятным моментам в спорте.

— На чемпионате России в этом году вы выиграли золото в многоборье, вольных упражнениях, на бревне и в опорном прыжке. Как вам удается поддерживать такую форму и мотивацию, несмотря на изменившееся отношение к спорту?

— Для меня чемпионат России был очень-очень успешным стартом в этом году. Наверное, как раз таки благодаря тому, что я себя более-менее отпустила, у меня сохраняется мотивация внутри. Я наслаждаюсь гимнастикой, болельщики меня очень сильно поддерживают, и я чувствую их любовь. Мне хочется выходить на помост и выступать.

Сейчас долголетие спортсмена стали ценить не меньше, чем титулы. Это важно, приятно и помогает сохранить мотивацию не завершать карьеру.

— В России планируется другой крупный международный турнир — Игры дружбы. Изначально он должен был пройти в сентябре этого года, но был перенесен на 2025 год. Хотели бы вы принять в нем участие?

— Я бы очень хотела принять участие в этом турнире, особенно в этом году, потому что все-таки Игры БРИКС и Игры дружбы были для нас такими наиважнейшими стартами за последние несколько лет. Будем ждать 2025 год.

— Как оцениваете перспективы подрастающего поколения в спортивной гимнастике?

— Мне очень нравится, куда идет гимнастика. Мне нравится, что подрастающее поколение более свободное и раскрепощенное, у них горят глаза, видно, что они любят спорт и стремятся идти вперед.

— У вас есть своя школа гимнастики в родном Воронеже. Раньше она была благотворительным проектом, который вы вели полностью сами и решали все вопросы. Однако теперь благотворительный проект завершился, и вы планировали перейти на бизнес-модель. Как обстоят дела с этим?

— Дела обстоят хорошо, мы полностью перешли на коммерцию, и мне кажется, что у нас неплохо получается. Вот уже два месяца мы работаем на коммерческой основе. Правда, сейчас лето, детишек поменьше. Я очень жду сентябрь, чтобы посмотреть, насколько у нас будет плотный поток.

— Вы отмечали, что детский спорт мало кому нужен в регионах, из-за чего вам было тяжело найти спонсорскую поддержку, когда проект был благотворительным. Удалось ли вам изменить отношение к детскому спорту в Воронеже благодаря своей школе?

— Не думаю, потому что все-таки для того, чтобы что-то поменять, нужно много единомышленников. Наверное, нет.

— Тем не менее ваш вклад ощутим.

— Конечно, мы делаем много спортивных праздников, устраиваем различные активности. Я очень сильно горжусь тем, что я воронежанка, потому что у нас в Воронеже большое наследие чемпионов. Мне бы хотелось вносить вклад в наш регион. Мне кажется, что у меня получается.

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«Мы, спортсмены, немного тихие, забитые»

— Вы снялись в сериале Кинопоиска «Игры» об Олимпиаде-80, причем известно, что история вашей героини перекликается с вашим личным опытом. Можете немного рассказать, в чем ваша героиня похожа на вас?

— В том, что она тоже гимнастка. Я настолько хорошо знаю «внутрянку» гимнастики — буквально с самого детства, что, когда мне дали сценарий, я легко представила, как все это происходит в реальной жизни. Таких историй у нас много. В спортивном зале происходят различные вещи. Если ты не была гимнасткой, ты не поймешь, каково это — ею быть.

— Вы несколько раз появляетесь в трейлере сериала. Какие у вас впечатления от вашего появления на экране?

— Я до сих пор не верю, что все это со мной произошло. Я очень сильно жду выхода сериала, поскольку хочу посмотреть все целиком. Для меня это просто что-то фантастическое!

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— Изначально вы должны были стать дублером актрисы. Как вам поступило предложение исполнить полноценную роль в сериале от режиссера Евгения Стычкина?

— Сначала меня пригласили просто поговорить с режиссером, обсудить гимнастику, потому что создатели сериала не до конца понимали специфику тех лет. Тогда были другие снаряды — узкие брусья, а сейчас широкие. Мы поговорили о том, какую гимнастику я смогу показать, какой снаряд лучше выбрать, а через какое-то время меня пригласили на пробы.

— Как проходили пробы на роль?

— Мне дали сценарий, я выучила свой текст — вот и все. Меня просто снимали на телефон, а я играла то, что было написано в сценарии.

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— Было ли страшно соглашаться на работу в совершенно другой, актерской сфере?

— Мне было не то чтобы страшно, скорее, волнительно и безумно интересно. Я прекрасно понимала, что такой шанс нельзя упускать и попробовать определенно стоит. Конечно, я переживала, что это совершенно новая для меня сфера, что у меня не получится. Тем более мы, спортсмены, немного тихие, забитые, неэмоциональные, а актерская сфера — совершенно о другом. Я переживала, что не справлюсь, не отыграю нужные эмоции, но по итогу все сложилось хорошо.

— Брали ли вы уроки по актерскому мастерству? Как готовились к роли?

— Мои знакомые рассказывали мне о том, как проходят пробы, что нужно делать и так далее. На съемочной площадке я чувствовала себя потрясающе, потому что мне помогал режиссер, вся съемочная группа относилась ко мне очень по-доброму. Я даже не вспомню момента, чтобы мне было тяжело или у меня что-то не получалось. Хоть я и переживала, все прошло хорошо.

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«У советских гимнасток были какие-то заоблачные, очень страшные элементы»

— Пришлось ли вам исполнять сложные элементы во время съемок?

— Сложных элементов практически не было, только сальто назад на бревне. Кстати, в один из съемочных дней я провела около 10 часов на бревне — и все это время делала комбинации, какие-то элементы. Вот это было немного трудновато, потому что мы в принципе такое количество часов в день на бревне не проводим. Вдобавок этот снаряд требует очень сильной концентрации — устаешь не столько физически, сколько морально.

— Вы говорили, что при подготовке к роли вас больше всего вдохновила история Елены Мухиной.

— У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала.

— Вы сами ставили себе программу для фильма?

— Да, самостоятельно. Я смотрела выступления советских гимнасток на бревне и на их основе составляла программу для себя. У них, конечно, были какие-то заоблачные, очень страшные элементы!

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— Можете ли вы сравнить гимнастические элементы в 80-х годах с современными?

— Сложно, конечно, сравнивать гимнастику, которая была раньше, с той, которая есть сейчас. Сегодня гимнастика сложнее, но и снаряды такие, которые помогают делать ее таковой. Раньше они выполняли сумасшедшие элементы на бревне, а сейчас нет. Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!

— Евгений Стычкин сказал, что вы хорошая актриса и можете в будущем сыграть главную роль. Планируете ли вы развиваться в актерской деятельности?

— Если честно, мне бы хотелось попробовать.

— Какой бы это был фильм?

— Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание.

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«Хотела бы раскрыть характеры чемпионов»

— Вы начали вести свой YouTube-канал и снимать влоги. Помогает ли вам актерский опыт в ведении канала и общении с другими людьми на камеру?

— У меня практически нет актерского опыта, поэтому давайте не будем его привязывать. Мне всегда нравилась камера, я активно веду социальные сети. Для меня YouTube — это что-то новое, нечто более подробное и длительное. Пока мне нравится.

— Какие форматы еще планируете попробовать на своем канале?

— Я только начала выкладывать влоги. В ближайшее время планирую выложить вторую часть с Игр БРИКС. На данный момент, наверное, только влоги. Но в будущем мне бы очень сильно хотелось раскрывать наш вид спорта — гимнастику, — показывать то, что происходит внутри.

Еще мне бы хотелось снять что-то про характер спортсмена. Например, какой-нибудь, блиц. Мне кажется, самое интересное, что есть у спортсмена — это его характер. А мы все очень разные.

— А каких бы гостей вы бы хотели пригласить, чтобы раскрыть разные характеры спортсменов?

— Наверное, начать с гимнасток: пригласить Алию Мустафину, Ксюшу Афанасьеву, Вику Листунову. Всех чемпионов, которые внесли большой вклад в гимнастику, которые прошли очень большой путь.

— Ориентировались ли вы на блоги других спортсменов, когда планировали открыть свой канал? Никиты Нагорного, Евгении Медведевой?

— Нет, не ориентировалась. Для меня самое важное было начать, а самый простой формат — это, конечно, влоги. Но Никита, конечно, снимает очень интересные видео, раскрывает спортивную гимнастику.

Еще есть такой проект «Разговоры о гимнастике» — интервью со спортсменами. Начинался он с художественной гимнастики, а теперь к нему присоединился мой коллега — олимпийский чемпион Давид Белявский, который берет интервью у представителей спортивной гимнастики. Там уже вышли интервью с Эмином Гарибовым, Ксенией Афанасьефой, Николаем Куксенковым, Марией Пасекой, и знаю, что ребята сняли Алию Мустафину. Очень жду этот выпуск!

— Недавно завершился чемпионат Европы по футболу. Следили ли вы за турниром?

— Я никогда не следила за Евро. Любимой команды у меня пока нет, но, может быть, в скором времени появится. Мы были в Турции на сборах, когда их национальная сборная вышла в 1/4 финала. У нас в отеле стоял шум и гам, я слышала, как турки радуются каждому голу. Это было здорово! В какой-то момент мне даже захотелось, чтобы они продолжили свой успех, чтобы эта радость продолжалась.