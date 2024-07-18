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«Буду болеть за россиян»: олимпийская чемпионка — об Играх в Париже и важнейших стартах последних лет

Гимнастка Мельникова назвала Симону Байлз фаворитом Олимпиады в Париже

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в беседе с «Газетой.Ru» пообещала болеть за нейтральных российских спортсменов на Играх в Париже, назвала американку Симону Байлз фаворитом турнира, рассказала о съемках в сериале Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду — 1980, где ей пришлось 10 часов исполнять элементы на бревне, а также призналась, что с нетерпением ждет Игр дружбы в 2025 году.

«Очень счастлива, что смогла стать чемпионкой Игр БРИКС»

— На данный момент последний турнир, на котором вы выступали, — это Игры БРИКС. Вы одержали победу на брусьях и стали второй в опорном прыжке. Как оцените завоевание золота и серебра на Играх? Остались ли вы довольны выступлением или рассчитывали на большее?

— Я очень счастлива, что смогла стать чемпионкой Игр БРИКС, потому что это наш первый международный турнир за последние несколько лет. Конечно, мне бы хотелось завоевать медаль в многоборье, но я допустила грубую ошибку на вольных упражнениях в самом начале, поэтому мне, к сожалению, этого сделать не удалось. В целом результат для меня удовлетворительный.

— Вы стали третьей в личном многоборье, но бронза досталась белоруске Кире Макаревич из-за регламента — призерами могли быть не более двух спортсменов от одной федерации, а первое и второе места также заняли россиянки.

— Да, это наш обычный регламент на международных соревнованиях. Изначально, когда мы ехали на Игры БРИКС, мы все прекрасно понимали, что только два человека от страны попадают на пьедестал.

Ирина Винер говорила, что Игры БРИКС для ее гимнасток как Олимпиада. Можно ли сравнить волнение на этих соревнованиях?

— Для меня Олимпийские игры ни с чем несравнимы. Я бы не сравнивала их ни с какими другими соревнованиями — ни по эмоциям, ни по ответственности, ни по подготовке, моральной или физической.

— Участников было не так много. Какая атмосфера царила на соревнованиях?

— Атмосфера была довольно конкурентной, особенно между нами, девочками из России, потому что опять же — из-за регламента призерами могли стать не более двух человек от страны.

К тому же соревноваться всегда сложно — особенно с самим собой, потому что мы, спортсмены довольно высокого уровня, уже не можем позволить себе выйти на старт неготовыми или расслабиться и показать плохую гимнастику. Сложнее бороться вот с этим, нежели конкурировать за медали.

«Буду болеть за россиян на Играх»

— Вы говорили, что, возможно, не будете смотреть Игры в Париже. Но если все-таки захочется посмотреть, то за каких спортсменов будете болеть? Не только в гимнастике, но и в других видах спорта.

— Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, потому что это большая гордость — представлять нашу страну на международной арене. Всей душой я буду с ними. Что касается спортивной гимнастики, я думаю, там будет интересная борьба. Очень сильно хочется посмотреть на Симону Байлз, у которой в Токио были некоторые проблемы. Я думаю, что сейчас она возьмет реванш.

Валентина Родионенко сказала, что Симона Байлз может завоевать четыре золотые медали на Олимпийских играх и в будущем превзойти Ларису Латынину — девятикратную чемпионку Игр. Как вы думаете, реально ли Байлз способна на такие достижения?

— Конечно, для Симоны это вполне реально. Я думаю, что она прекрасно готова к этим Играм. Но это спорт, бывает всякое, как мы видели в Токио, поэтому...

— На ваш взгляд, кто является фаворитом в соревнованиях по спортивной гимнастике в мужском и женском многоборье — как личном, так и командном?

— Про мужское многоборье я вам не скажу, потому что не особо слежу за этим направлением, а в женском, конечно, это Симона, еще какая-нибудь американка, например, олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли. Хочется посмотреть на Италию, на Ребеку Андраде из Бразилии, думаю, что она тоже подготовила неплохое многоборье. И, наверное, на Китай.

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Ангелина Мельникова

Reuters

«Игры БРИКС и Игры дружбы — важнейшие старты за несколько лет»

— Вы говорили, что сейчас у вас другое отношение к спорту, чем во время подготовки к Олимпиаде. Что изменилось в вашем образе жизни с тех пор?

— Я больше себя отпустила. Раньше перед Олимпийскими играми, когда у меня еще не было золотой медали, я очень много об этом думала. Все мои мысли были о гимнастике, о том, как стать лучше, как достигнуть своей мечты. После Токио я стала больше наслаждаться гимнастикой, отвязалась от самой себя, стала свободнее относиться и к неудачам, и к каким-то не очень приятным моментам в спорте.

— На чемпионате России в этом году вы выиграли золото в многоборье, вольных упражнениях, на бревне и в опорном прыжке. Как вам удается поддерживать такую форму и мотивацию, несмотря на изменившееся отношение к спорту?

— Для меня чемпионат России был очень-очень успешным стартом в этом году. Наверное, как раз таки благодаря тому, что я себя более-менее отпустила, у меня сохраняется мотивация внутри. Я наслаждаюсь гимнастикой, болельщики меня очень сильно поддерживают, и я чувствую их любовь. Мне хочется выходить на помост и выступать.

Сейчас долголетие спортсмена стали ценить не меньше, чем титулы. Это важно, приятно и помогает сохранить мотивацию не завершать карьеру.

— В России планируется другой крупный международный турнир — Игры дружбы. Изначально он должен был пройти в сентябре этого года, но был перенесен на 2025 год. Хотели бы вы принять в нем участие?

— Я бы очень хотела принять участие в этом турнире, особенно в этом году, потому что все-таки Игры БРИКС и Игры дружбы были для нас такими наиважнейшими стартами за последние несколько лет. Будем ждать 2025 год.

— Как оцениваете перспективы подрастающего поколения в спортивной гимнастике?

— Мне очень нравится, куда идет гимнастика. Мне нравится, что подрастающее поколение более свободное и раскрепощенное, у них горят глаза, видно, что они любят спорт и стремятся идти вперед.

— У вас есть своя школа гимнастики в родном Воронеже. Раньше она была благотворительным проектом, который вы вели полностью сами и решали все вопросы. Однако теперь благотворительный проект завершился, и вы планировали перейти на бизнес-модель. Как обстоят дела с этим?

— Дела обстоят хорошо, мы полностью перешли на коммерцию, и мне кажется, что у нас неплохо получается. Вот уже два месяца мы работаем на коммерческой основе. Правда, сейчас лето, детишек поменьше. Я очень жду сентябрь, чтобы посмотреть, насколько у нас будет плотный поток.

— Вы отмечали, что детский спорт мало кому нужен в регионах, из-за чего вам было тяжело найти спонсорскую поддержку, когда проект был благотворительным. Удалось ли вам изменить отношение к детскому спорту в Воронеже благодаря своей школе?

— Не думаю, потому что все-таки для того, чтобы что-то поменять, нужно много единомышленников. Наверное, нет.

— Тем не менее ваш вклад ощутим.

— Конечно, мы делаем много спортивных праздников, устраиваем различные активности. Я очень сильно горжусь тем, что я воронежанка, потому что у нас в Воронеже большое наследие чемпионов. Мне бы хотелось вносить вклад в наш регион. Мне кажется, что у меня получается.

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Kim Kyung-Hoon/Reuters

«Мы, спортсмены, немного тихие, забитые»

— Вы снялись в сериале Кинопоиска «Игры» об Олимпиаде-80, причем известно, что история вашей героини перекликается с вашим личным опытом. Можете немного рассказать, в чем ваша героиня похожа на вас?

— В том, что она тоже гимнастка. Я настолько хорошо знаю «внутрянку» гимнастики — буквально с самого детства, что, когда мне дали сценарий, я легко представила, как все это происходит в реальной жизни. Таких историй у нас много. В спортивном зале происходят различные вещи. Если ты не была гимнасткой, ты не поймешь, каково это — ею быть.

— Вы несколько раз появляетесь в трейлере сериала. Какие у вас впечатления от вашего появления на экране?

— Я до сих пор не верю, что все это со мной произошло. Я очень сильно жду выхода сериала, поскольку хочу посмотреть все целиком. Для меня это просто что-то фантастическое!

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Пресс-служба Кинопоиска

— Изначально вы должны были стать дублером актрисы. Как вам поступило предложение исполнить полноценную роль в сериале от режиссера Евгения Стычкина?

— Сначала меня пригласили просто поговорить с режиссером, обсудить гимнастику, потому что создатели сериала не до конца понимали специфику тех лет. Тогда были другие снаряды — узкие брусья, а сейчас широкие. Мы поговорили о том, какую гимнастику я смогу показать, какой снаряд лучше выбрать, а через какое-то время меня пригласили на пробы.

— Как проходили пробы на роль?

— Мне дали сценарий, я выучила свой текст — вот и все. Меня просто снимали на телефон, а я играла то, что было написано в сценарии.

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Пресс-служба Кинопоиска

— Было ли страшно соглашаться на работу в совершенно другой, актерской сфере?

— Мне было не то чтобы страшно, скорее, волнительно и безумно интересно. Я прекрасно понимала, что такой шанс нельзя упускать и попробовать определенно стоит. Конечно, я переживала, что это совершенно новая для меня сфера, что у меня не получится. Тем более мы, спортсмены, немного тихие, забитые, неэмоциональные, а актерская сфера — совершенно о другом. Я переживала, что не справлюсь, не отыграю нужные эмоции, но по итогу все сложилось хорошо.

— Брали ли вы уроки по актерскому мастерству? Как готовились к роли?

— Мои знакомые рассказывали мне о том, как проходят пробы, что нужно делать и так далее. На съемочной площадке я чувствовала себя потрясающе, потому что мне помогал режиссер, вся съемочная группа относилась ко мне очень по-доброму. Я даже не вспомню момента, чтобы мне было тяжело или у меня что-то не получалось. Хоть я и переживала, все прошло хорошо.

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Пресс-служба Кинопоиска

«У советских гимнасток были какие-то заоблачные, очень страшные элементы»

— Пришлось ли вам исполнять сложные элементы во время съемок?

— Сложных элементов практически не было, только сальто назад на бревне. Кстати, в один из съемочных дней я провела около 10 часов на бревне — и все это время делала комбинации, какие-то элементы. Вот это было немного трудновато, потому что мы в принципе такое количество часов в день на бревне не проводим. Вдобавок этот снаряд требует очень сильной концентрации — устаешь не столько физически, сколько морально.

— Вы говорили, что при подготовке к роли вас больше всего вдохновила история Елены Мухиной.

— У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала.

— Вы сами ставили себе программу для фильма?

— Да, самостоятельно. Я смотрела выступления советских гимнасток на бревне и на их основе составляла программу для себя. У них, конечно, были какие-то заоблачные, очень страшные элементы!

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Пресс-служба Кинопоиска

— Можете ли вы сравнить гимнастические элементы в 80-х годах с современными?

— Сложно, конечно, сравнивать гимнастику, которая была раньше, с той, которая есть сейчас. Сегодня гимнастика сложнее, но и снаряды такие, которые помогают делать ее таковой. Раньше они выполняли сумасшедшие элементы на бревне, а сейчас нет. Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!

— Евгений Стычкин сказал, что вы хорошая актриса и можете в будущем сыграть главную роль. Планируете ли вы развиваться в актерской деятельности?

— Если честно, мне бы хотелось попробовать.

— Какой бы это был фильм?

— Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание.

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Пресс-служба Кинопоиска

«Хотела бы раскрыть характеры чемпионов»

— Вы начали вести свой YouTube-канал и снимать влоги. Помогает ли вам актерский опыт в ведении канала и общении с другими людьми на камеру?

— У меня практически нет актерского опыта, поэтому давайте не будем его привязывать. Мне всегда нравилась камера, я активно веду социальные сети. Для меня YouTube — это что-то новое, нечто более подробное и длительное. Пока мне нравится.

— Какие форматы еще планируете попробовать на своем канале?

— Я только начала выкладывать влоги. В ближайшее время планирую выложить вторую часть с Игр БРИКС. На данный момент, наверное, только влоги. Но в будущем мне бы очень сильно хотелось раскрывать наш вид спорта — гимнастику, — показывать то, что происходит внутри.

Еще мне бы хотелось снять что-то про характер спортсмена. Например, какой-нибудь, блиц. Мне кажется, самое интересное, что есть у спортсмена — это его характер. А мы все очень разные.

— А каких бы гостей вы бы хотели пригласить, чтобы раскрыть разные характеры спортсменов?

— Наверное, начать с гимнасток: пригласить Алию Мустафину, Ксюшу Афанасьеву, Вику Листунову. Всех чемпионов, которые внесли большой вклад в гимнастику, которые прошли очень большой путь.

— Ориентировались ли вы на блоги других спортсменов, когда планировали открыть свой канал? Никиты Нагорного, Евгении Медведевой?

— Нет, не ориентировалась. Для меня самое важное было начать, а самый простой формат — это, конечно, влоги. Но Никита, конечно, снимает очень интересные видео, раскрывает спортивную гимнастику.

Еще есть такой проект «Разговоры о гимнастике» — интервью со спортсменами. Начинался он с художественной гимнастики, а теперь к нему присоединился мой коллега — олимпийский чемпион Давид Белявский, который берет интервью у представителей спортивной гимнастики. Там уже вышли интервью с Эмином Гарибовым, Ксенией Афанасьефой, Николаем Куксенковым, Марией Пасекой, и знаю, что ребята сняли Алию Мустафину. Очень жду этот выпуск!

— Недавно завершился чемпионат Европы по футболу. Следили ли вы за турниром?

— Я никогда не следила за Евро. Любимой команды у меня пока нет, но, может быть, в скором времени появится. Мы были в Турции на сборах, когда их национальная сборная вышла в 1/4 финала. У нас в отеле стоял шум и гам, я слышала, как турки радуются каждому голу. Это было здорово! В какой-то момент мне даже захотелось, чтобы они продолжили свой успех, чтобы эта радость продолжалась.

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