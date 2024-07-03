Слезы Криша, боль итальянцев и скандальный жест турка: определились четвертьфиналисты Евро

Криштиану Роналду на скамейке запасных во время матча Грузия — Португалия на Евро-2024 в Гельзенкирхене, Германия, 26 июня 2024 года

На чемпионате Европы по футболу — 2024, проходящем в Германии, завершились матчи 1/8 финала, по итогам которых сформировались четвертьфинальные пары. В комментариях «Газете.Ru» экс-форвард «Спартака» Максим Деменко назвал скрытого фаворита турнира, а бывший армеец Валерий Масалитин заявил о железных «фаберже» Роналду и признался, что пока чемпионат разочаровывает.

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Итальянцы, до недавнего времени действующие чемпионы Европы, на групповом этапе проявили себя, мягко говоря, неважно. Они начали турнирный путь с волевой победы над Албанией — 2:1. Да, столь скромный результат можно было бы списать на первый тур и на выбивший их из колеи рекордно быстрый гол Недима Байрами. Но затем последовало поражение от испанцев и «отскок» в матче с Хорватией. По большому счету, если бы Маттиа Дзакканьи не забил хорватам на последних секундах добавленного времени и не вырвал для своей команды ничью, «скуадра адзурра» имела все шансы отправиться домой уже по результатам группового этапа. В итоге эта печальная участь выпала как раз «шашечным», но сборная Италии ненамного дольше задержалась на Евро.

Итальянские тиффози неистово радовались, когда стало известно, что соперниками их любимцев будут футболисты сборной Швейцарии. Казалось бы, уж кого побеждать, если не их. Реальность оказалась куда печальнее для итальянцев. На 37-й минуте Ремо Фройлер после передачи Рубена Варгаса отправил оппонентов в нокдаун, а в самом дебюте второго тайма уже сам Варгас добил соперников красивым дальним ударом. Итоговый счет — 2:0 в пользу сборной Швейцарии. За всю игру итальянцы нанесли лишь один удар в створ, тогда как швейцарские футболисты — четыре.

Примечательно, что руководство итальянского футбола не стало отправлять старого знакомого фанатов «Зенита» Лучано Спаллетти в отставку с поста главного тренера сборной Италии. Специалист продолжит работу с командой и будет готовить ее к чемпионату мира — 2026. Что же до сборной Швейцарии, у нее могут быть весьма яркие перспективы — об этом «Газете.Ru» заявил бывший игрок «Спартака» Максим Деменко.

«Мне сейчас очень понравилась команда Швейцарии. Она очень себя хорошо проявляла, в том числе в матче с Германией. Думаю, что команды, которые изначально фаворитами не являлись, имеют шансы пройти дальше.

Швейцарцы могут дойти и до полуфинала, и до финала»,

— считает эксперт.

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Хозяева чемпионата Европы — немцы — по определению были фаворитами турнира. И ожидания они начали оправдывать с первой игры, в матче открытия разгромив Шотландию 5:1. Затем последовала победа над венграми 2:0, а следом — встреча все с той же Швейцарией, которая немецких болельщиков слегка озадачила и напрягла: матч закончился 1:1.

В 1/8 финала Германии выпало играть с датчанами — командой крепкой и неуступчивой. И скандинавы сразу продемонстрировали, что недооценивать их ни в коем случае нельзя. Они выдержали стартовый натиск немцев, а затем стали переходить в контригру, и если бы не чудеса в исполнении Мануэля Нойера, быть бы всей Германии в трауре.

Хотя вполне возможно, что особо впечатлительные немецкие болельщики испытали внезапные проблемы со здоровьем в начале второго тайма, когда Йоахим Андерсен поразил ворота германской команды. Видимо, датчане с пользой провели неожиданную 25-минутную паузу — матч прервали из-за разразившейся над стадионом грозы. Но, на счастье хозяев, этот гол был отменен после того, как видеоассистенты главного арбитра разглядели микроскопический офсайд. А вскоре VAR принял решение уже в пользу Германии, назначив пенальти в ворота датчан за игру рукой. Кай Хаверц реализовал 11-метровый, и это стало для сборной Дании началом конца. Точку в матче поставил Джамал Мусиала, переиграв Каспера Шмейхеля один на один.

Англия — Словакия — 2:1 ДВ

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По тому, какую игру сборная Англии показывала на групповом этапе, лишь самые отчаянные ее болельщики не спешили списывать ее в утиль. Но результаты говорят сами за себя: вымученная победа над Сербией 1:0 и ничьи с Данией и Словенией — 1:1 и 0:0. Такого ли ждали от претендентов на титул чемпионов Европы?

Опасения английских любителей футбола перед 1/8 финала со Словакией были более чем оправданны. Вязкая, безыдейная и бесхитростная игра сборной Англии никак не вязалась с ее амбициями. И, судя по тому, что пишут британские СМИ, от отставки главного тренера команды Гарета Саутгейта может спасти лишь победа на Евро. И пока «львы» сохраняют на нее шанс — пусть и вопреки всякой логике.

За словаков невероятно обидно, потому что они были близки к сенсационной победе. После гола Ивана Шранца на 25-й минуте сборная Словакии до перерыва полностью контролировала игру, а во втором тайме, пусть и не без изрядной доли везения, останавливала все атаки англичан. Подопечные Саутгейта во второй половине встречи действительно включились, стали нагнетать остроту и создали несколько по-настоящему опасных моментов. Но системности в их действиях по-прежнему не просматривалось, и спаслись они, по сути, благодаря чуду.

На пятой компенсированной минуте после вброса из аута и скидки головой Джуд Беллингем отчаянной бисиклетой сравнял счет.

Это надломило словаков. В самом начале дополнительного времени Гарри Кейн вывел англичан вперед, и этот мяч оказался победным. У игроков сборной Словакии попросту не осталось сил на то, чтобы попытаться что-то изменить.

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Сборная Испании оказалась единственной командой на групповом этапе, набравшей стопроцентный показатель по очкам. А вот грузинская команда сотворила чудо, в заключительном туре сенсационно обыграв Португалию 2:0 и завоевав путевку в плей-офф. Эта победа подарила грузинам веру, что возможно еще одно чудо.

И в какой-то момент оно стало осязаемым. На 18-й минуте сборная Испания пропустила — Робин Ле Норман пытался помешать пробить Хвиче Кварацхелии, но срезал мяч в собственные ворота. И почти до конца первого тайма грузинская команда вела в счете. Однако на перерыв футболисты отправились при цифрах 1:1 на табло: Родри восстановил равновесие хлестким ударом в нижний угол от линии штрафной.

А во втором тайме на поле осталась одна команда: в ворота сборной Грузии влетело три мяча, а их авторами стали Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. Ассистом отметился и 16-летний вундеркинд Ламин Ямаль. Тем не менее, сборная Грузии оставила о себе очень приятное впечатление. Ну а сборная Испании из всех фаворитов пока показывает наиболее целостную и острую игру.

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Французы на групповом этапе продемонстрировали, что далеки от оптимальной формы. Скромная победа над Австрией омрачилась травмой Килиана Мбаппе, который получил перелом носа и был вынужден пропустить игру с Нидерландами, закончившуюся вничью 0:0. Форвард вернулся к матчу с поляками в специальной защитной маске и даже отметился голом, реализовав пенальти, однако матч закончился 1:1 — Роберт Левандовски также был точен с 11-метрового.

А в плей-офф французам выпало играть с бельгийцами. И фаворита здесь было решительно невозможно предсказать, поскольку и сборная Бельгии преодолела групповой этап с большими проблемами. Она выступала в квартете Е, где все команды набрали по четыре очка, и по дополнительным показателям напрямую вылетела сборная Украины, а бельгийцы заняли второе место. Одним из символов всего группового этапа стал Ромелу Лукаку, чьи три гола были отменены.

Габаритный форвард в итоге никак не смог себя проявить в игре с «трехцветными». Однако и французы не торопились показывать класс. Очень тягучая игра близилась к нулевой ничьей, и подопечным Дидье Дешама помог случай. На 85-й минуте Рандаль Коло-Муани, ранее вышедший на замену, нанес удар, и мяч влетел в сетку рикошетом от Яна Вертонгена, которому засчитали автогол. Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, подводя итоги матча, объяснил «Газете.Ru», чего не хватило бельгийцам.

«Конечно, французы владели инициативой. Но им пока не хватает на этом турнире финальной точки. У них голы либо с пенальти, либо автоголы — результативностью они не блещут.

Даже с учетом таких классных нападающих, как Тюрам, Мбаппе, Жиру, команда очень мало забивает.

Мы привыкли, что французы играют в атакующий футбол с большим количеством голов. И моменты они создают, но реализация хромает.

Возможно, Бельгия могла затащить игру в дополнительное время, может, и в серию пенальти. Но было видно, что им нечем и некем прибавлять. Не просматривалось, за счет чего бельгийцы могли забить», — указал Масалитин. Эксперт также признался, что пока Евро-2024 его разочаровывает, потому что самыми яркими событиями становятся автоголы, дальние удары и спорные судейские решения.

Португалия — Словения — 0:0 (3:0)

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Выступление сборной Португалии на групповом этапе стало историческим для лидера команды Криштиану Роналду — правда, со знаком «минус». Впервые в карьере он не забил ни одного мяча на групповой стадии крупного турнира. Хотя и заметно, что в его 39 лет он находится в отличной форме, болельщики ждали от него большей результативности.

Прекрасный шанс Роналду получил в матче со Словенией — португальцы заработали пенальти. Но Криш не сумел переиграть опытнейшего Яна Облака, которому за карьеру забивал 11 раз. Операторы выхватили мокрое от слез лицо португальца, который не скрывал эмоций.

Словенцы же сумели дотянуть игру не только до дополнительного времени, но и до серии пенальти — первой на турнире. И здесь Роналду свою попытку реализовал, а главным героем стал вратарь сборной Португалии Диогу Кошта. Он отразил три 11-метровых подряд и, по сути, затащил свою команду в следующий раунд. Валерий Масалитин восхитился игрой голкипера, а также напомнил, что Роналду, при всех его достоинствах, уже очень немолод по футбольным меркам.

«Как бы ты себя ни берег, все-таки годы берут свое. В более молодом возрасте в полумоментах, которые были «на втором этаже», он бы выпрыгивал на полкорпуса. А сейчас этого нет. Незабитый пенальти — вообще его личная трагедия. Каждый незабитый мяч сильно бьет по психологии.

Но надо отдать ему должное: все-таки у него железные «фаберже». После таких передряг пошел бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер.

А дрогнул бы, не пошел бы, и неизвестно, как бы сложилась серия.

Но и вратарь потащил, три из трех отразил. Да и в концовке дополнительного времени, когда Пепе ошибся, и Шешко вывалился один на один, вратарь тоже спас. Так что в этой игре лучшим, конечно, был вратарь. Я давно таких матчей не видел, чтобы голкипер тащил как мог. Он очень ярко себя проявил и затащил сборную в следующий раунд», — констатировал Масалитин.

Румыния — Нидерланды — 0:3

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Сборная Румынии неожиданно, возможно, даже для самой себя, стала первой в группе Е. Но там, как мы упоминали, все решили дополнительные показатели, поскольку все команды набрали по четыре очка. А стадия плей-офф все расставила на свои места.

При том, что румынская команда временами показывала очень симпатичный футбол, ей все же не хватило класса на равных противостоять опытным и боевитым голландцам — хотя и «оранжевые» на групповом этапе выступили очень нестабильно, пробившись в 1/8 финала лишь с третьего места. Но в игре с Румынией они наглядно продемонстрировали все свои преимущества.

Уже на 20-й минуте Коди Гакпо открыл счет обводящим ударом, и на перерыв Нидерланды ушли, ведя 1:0. А в концовке встречи Дониэлл Мален двумя точными ударами довел счет до разгромного. Сборная Румынии создала несколько моментов в начале игры, но вскоре полностью отдала инициативу и завершила выступление на турнире. Голландцы же вышли в четвертьфинал чемпионата Европы впервые за 16 лет. В последний раз это было в 2008 году, когда на стадии 1/4 финала «оранжевые» споткнулись о сборную России во главе с Гусом Хиддинком, проиграв 1:3.

Австрия — Турция — 1:2

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Австрийцы ударно прошли групповой этап, заняв первое место в квартете с Францией и Нидерландами. Турки же в своей группе поделили очки с португальцами и заняли вторую строчку. В очном противостоянии с Австрией в итоге они оказались сильнее.

В этой игре Турция, к слову, установила любопытное достижение: она стала второй после сборной Венгрии в 1964 году командой, в стартовом составе которой на матч плей-офф чемпионата Европы появились сразу двое 19-летних футболистов — Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. И это достижение оказалось не единственным: гол Мериха Демирала оказался одним из самых быстрых в истории европейских первенств: он отличился уже на 57-й секунде. Примечательно, что четыре из шести самых быстрых мячей на чемпионате Европы были забиты в 2024 году.

Во втором тайме Демирал оформил дубль, а австрийцы смогли ответить лишь голом Михаэля Грегорича. Но статистика матча была отодвинута на второй план из-за скандала. Отмечая забитый мяч, Демирал использовал жест турецких националистов. УЕФА объявил о начале расследования этого инцидента. Сам же Демирал после матча заявил, что не считает свои действия предосудительными.

«Я хотел отпраздновать гол по-турецки. Горжусь тем, что я турок, и после гола я почувствовал, что должен это сделать. И я рад, что сделал это», — заявил футболист.

Четвертьфинальные пары

По итогам матчей 1/8 финала сформировались пары следующей стадии турнира. Они выглядят следующим образом:

Испания — Германия (5 июля, начало — в 19:00 мск);

Португалия — Франция (5 июля, 22:00);

Англия — Швейцария (6 июля, 19:00);

Нидерланды — Турция (6 июля, 22:00).