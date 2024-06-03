«Черчесов будет писать историю»: легендарный тренер возглавил сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана. В беседе с «Газетой.Ru» ветеран «Спартака» Валерий Гладилин сравнил Черчесова с Жозе Моуринью, который отправился тренировать в чемпионат Турции, а экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин уверен, что российский специалист будет писать историю казахстанского футбола.

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о назначении Станислава Черчесова главным тренером местной национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее наставником казахстанской сборной был Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций и была близка к выходу на Евро-2024.

Черчесов зарекомендовал себя на уровне сборных, когда начал тренировать национальную команду России в 2016 году.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту турнира — сборной Хорватии.

Черчесов был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы – 2020, прошедшем летом 2021 года. Тогда Россия заняла последнее место в группе B и покинула турнир.

В конце декабря 2021 года Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» и привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года российский специалист был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов и с тех пор оставался без работы. За тренерскую карьеру Черчесов успел также поработать в «Спартаке», «Динамо», «Тереке» и «Амкаре», а польскую «Легию» привел к чемпионскому титулу.

Понижение или трамплин?

Опыт работы в национальной команде России поможет Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин:

«Прежде всего, Станислав — уже созревший тренер. Он имеет опыт работы, и от этого очень многое зависит. Я сам работал с молодежной олимпийской командой и могу сказать, что у работы со сборной другая специфика, нежели в клубе, где есть каждодневные тренировки. Надо хорошо заниматься селекцией, внимательно следить за игроками и грамотно использовать время — на сборы уходит два-четыре дня. Здесь есть специфика работы тренера в сборной, а Черчесов ее знает, он это прошел — это большой плюс».

Гладилин также поделился мнением о том, насколько статусной для Черчесова будет работа в казахстанской команде после успехов с европейскими клубами и яркого выступления сборной России на ЧМ-2018. Он подчеркнул, что сборная Казахстана может стать для специалиста трамплином для дальнейшей карьеры.

«Можно ли считать сборную Казахстана понижением? Возьмем в пример Моуринью: он прошел лучшие клубы мира. Сейчас работает в Турции, и нет никаких проблем. Это тренерская работа. Я мог бы привести в пример еще ряд выдающихся тренеров. Не надо стесняться работы — надо хорошо ее делать. Если Черчесов выведет Казахстан на другой уровень и добьется высоких результатов, это поднимет его статус. Эта работа — хороший трамплин», — заключил тренер «Спартака».

«В сборную простых тренеров не назначают»

Экс-форвард «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал Черчесова максималистом. Он выразил уверенность в том, что российский тренер оставит яркий след в истории футбола Казахстана.

«Что эта работа может ему дать? В первую очередь, результат, потому что он тренер-максималист, любит добиваться результата, а не просто работать ради работы. Я его считаю очень хорошим специалистом. На мой взгляд, он бы лучше проявил себя в каком-нибудь клубе, но раз он выбрал сборную Казахстана, значит, будет повышать уровень ее футболистов.

Черчесов многое доказал в футболе. А сборная — это всегда лицо страны. Поэтому туда простых тренеров не назначают. Там верят, что он может дать результат и привнести что-то новое не только в сборную, но и в чемпионат Казахстана. Потому что тренер сборной смотрит футбол со стороны, дает рекомендации футболистам, кандидатам в сборную, тренерам. Если взглянуть с этой стороны, то Черчесов будет одним из основных людей, которые будут писать историю казахстанского футбола», — заключил Булыкин.