Уехавшая из России Исинбаева задолжала почти полмиллиона налогов. Грозит ли ей уголовное дело? Shot: счета легкоатлетки Исинбаевой могут заблокировать из-за долгов по налогам

Счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, уехавшей из России в Испанию, оказались под угрозой блокировки из-за налоговой задолженности в размере почти полумиллиона рублей. Федеральная налоговая служба уже выписала Исинбаевой штраф за неуплату. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил «Газете.Ru», что еще может грозить спортсменке, если она не закроет задолженность.

Исинбаева задолжала почти полмиллиона налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала за неуплату налогов двукратную олимпийскую чемпионку в прыжке с шестом Елену Исинбаеву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, спортсменка не отслеживала свои налоговые начисления, и у нее накопилась задолженность в размере 465 688 руб. — с учетом штрафов от волгоградской ФНС.

Ей необходимо уплатить эту сумму, чтобы ее российские счета не оказались заблокированными.

Грозит ли Исинбаевой уголовная ответственность

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что Исинбаева не уклоняется от уплаты налогов.

«По сути, ей вообще ничего не грозит. Нужно понимать, что это неуплата налогов, а не уклонение от уплаты: ей выставили счета — она их не оплатила. Если бы речь шла об уходе от налоговой системы, о попытке скрыть доходы, сумма была бы гораздо больше. А здесь — 465 тысяч рублей. Ну, заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют какое-то имущество. Пока она не погасит задолженность, будет запрет на регистрационные действия — например, автомобиля или иного имущества.

Но никакой уголовной ответственности ей не грозит»,

— считает Калинов.

«Человек мира»: скандал и «отмена» Исинбаевой в России

За прославленной спортсменкой, многократной чемпионкой мира с прошлого года тянется скандальный шлейф. Ее неосторожные высказывания в соцсетях подняли волну критики и осуждения.

В июле 2023 года испанская газета El Digital Sur сообщила, что олимпийская чемпионка окончательно переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет тихий образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».

Позже Исинбаева подчеркнула в своих соцсетях, что ее воинское звание в российской армии носит чисто номинальный характер, и добавила, что никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира». При этом в феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Многие видные деятели российского спорта выразили негатив по отношению к Исинбаевой, обвиняя ее в предательстве. В Госдуме предложили лишить спортсменку государственных наград.

При этом позже стало известно, что Исинбаева продолжит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Это следовало из публикации на официальном сайте МОК, где были представлены новые составы всех комиссий.

Информация о том, что российская чемпионка может сохранить пост в Международном олимпийском комитете, появилась после того, как организация провела проверку на причастность к Вооруженным силам РФ в отношении самой Исинбаевой, а также президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Они оба являлись избранными членами МОК и оба сохранили места в организации, так как проверка не выявила нарушений.

«Комиссия пришла к заключению, что с 24 февраля 2022 года Елена Исинбаева не имела контракта с армией РФ либо силовыми структурами и не выражала поддержку спецоперации России на Украине», — сообщила пресс-служба МОК в комментарии РИА Новости.

В обновленной редакции Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов, а Тарпищев — в состав комиссии Olympism365, которая консультирует исполком, сессию и непосредственно главу МОК Томаса Баха по вопросам усиления роли спорта и олимпийского движения в обществе, при этом основная цель комиссии — поспособствовать развитию Организации объединенных наций (ООН).