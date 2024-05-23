Уехавшая из России Исинбаева задолжала почти полмиллиона налогов. Грозит ли ей уголовное дело?

Исинбаева задолжала почти полмиллиона налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала за неуплату налогов двукратную олимпийскую чемпионку в прыжке с шестом Елену Исинбаеву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, спортсменка не отслеживала свои налоговые начисления, и у нее накопилась задолженность в размере 465 688 руб. — с учетом штрафов от волгоградской ФНС.
Ей необходимо уплатить эту сумму, чтобы ее российские счета не оказались заблокированными.
Грозит ли Исинбаевой уголовная ответственность
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что Исинбаева не уклоняется от уплаты налогов.
«По сути, ей вообще ничего не грозит. Нужно понимать, что это неуплата налогов, а не уклонение от уплаты: ей выставили счета — она их не оплатила. Если бы речь шла об уходе от налоговой системы, о попытке скрыть доходы, сумма была бы гораздо больше. А здесь — 465 тысяч рублей. Ну, заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют какое-то имущество. Пока она не погасит задолженность, будет запрет на регистрационные действия — например, автомобиля или иного имущества.
Но никакой уголовной ответственности ей не грозит»,
— считает Калинов.
«Человек мира»: скандал и «отмена» Исинбаевой в России
За прославленной спортсменкой, многократной чемпионкой мира с прошлого года тянется скандальный шлейф. Ее неосторожные высказывания в соцсетях подняли волну критики и осуждения.
В июле 2023 года испанская газета El Digital Sur сообщила, что олимпийская чемпионка окончательно переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет тихий образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».
Позже Исинбаева подчеркнула в своих соцсетях, что ее воинское звание в российской армии носит чисто номинальный характер, и добавила, что никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира». При этом в феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.
Многие видные деятели российского спорта выразили негатив по отношению к Исинбаевой, обвиняя ее в предательстве. В Госдуме предложили лишить спортсменку государственных наград.
При этом позже стало известно, что Исинбаева продолжит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Это следовало из публикации на официальном сайте МОК, где были представлены новые составы всех комиссий.
Информация о том, что российская чемпионка может сохранить пост в Международном олимпийском комитете, появилась после того, как организация провела проверку на причастность к Вооруженным силам РФ в отношении самой Исинбаевой, а также президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
Они оба являлись избранными членами МОК и оба сохранили места в организации, так как проверка не выявила нарушений.
«Комиссия пришла к заключению, что с 24 февраля 2022 года Елена Исинбаева не имела контракта с армией РФ либо силовыми структурами и не выражала поддержку спецоперации России на Украине», — сообщила пресс-служба МОК в комментарии РИА Новости.
В обновленной редакции Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов, а Тарпищев — в состав комиссии Olympism365, которая консультирует исполком, сессию и непосредственно главу МОК Томаса Баха по вопросам усиления роли спорта и олимпийского движения в обществе, при этом основная цель комиссии — поспособствовать развитию Организации объединенных наций (ООН).