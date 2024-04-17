Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владелец «Вашингтона» обратился к Овечкину после выхода команды в плей-офф

Владелец «Вашингтона» Леонсис заявил, что никогда не сомневался в Овечкине

close
100%
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Владелец «Вашингтон Кэпитталз» Тед Леонсис в своих социальных сетях восхитился игрой российского нападающего команды Александра Овечкина.

«Ови, никогда в тебе не сомневался. Капитан «Кэпиталз» провел невероятный второй период. Это 18-й сезон с 30 голами нашего бесстрашного лидера. Вперед, Кэпс!» — написал Леонсис.

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Александр Овечкин стал автором первой заброшенной шайбы. Эта победа позволила «столичным» выйти в плей-офф турнира.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее стало известно, с кем «Вашингтон» Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами