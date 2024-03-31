«Зрение почти пропало»: сын легендарного Кости Цзю проиграл впервые в карьере

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе он проиграл американцу Себастьяну Фундоре раздельным решением судей, потеряв пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. В комментарии «Газете.Ru» экс-чемпион мира Руслан Проводников заявил, что после неудачи Тим должен сделать правильные выводы и вернуться еще сильнее.

«Подерусь с тем, с кем легче договориться»

Сын легендарного Кости Цзю Тим должен был драться с американцем Китом Турманом и в случае поражения мог бы потерять пояс WBO. Однако соперник австралийца получил травму и был заменен: на коротком уведомлении на бой вышел другой представитель США, Себастьян Фундора. На кону стоял еще один пояс — вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC), Фундора — бывший временный чемпион мира по этой версии. До поединка с Тимом на счету Себастьяна было 22 боя, одна ничья и 20 побед, из которых 13 — нокаутом. Единственное поражение на профессиональном ринге он потерпел в апреле 2023 года от соотечественника Брайана Мендосы.

Перед боем Цзю рассуждал о дальнейших планах, в частности, заявляя о намерении подраться с Эрролом Спенсом или действующим лидером рейтинга pound-for-pound (рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий. — «Газета.Ru») Теренсом Кроуфордом. Спенс пообещал, что будет 31 марта на «Ти-Мобайл Арене», чтобы посмотреть на своего будущего соперника, которым, по его словам, станет победитель боя между Цзю и Фундорой. Тим порадовался этим словам Эррола.

«Прекрасно, он наконец-то проснулся. Я думал, что он заснул надолго. Я подерусь с любым, с тем, с кем легче будет договориться. Если мне предложат бой со Спенсом, я соглашусь. То же касается и боя с Кроуфордом», — приводит слова Цзю «Чемпионат» со ссылкой на обозревателя Майкла Бенсона.

«В шоке, что профессионал ест такую гадость»

На пресс-конференции в преддверии боя с Фундорой Тим признался, что шокирован образом жизни своего оппонента. Он не мог поверить, что перед поединком американец питается бургерами.

«Я живу и дышу боксом. Помню интервью Криштиану Роналду и веду тот же образ жизни, что и он, я так же дисциплинирован. Вчера я видел, как Фундора ел бургеры, и был в шоке. Я в самом деле шокирован тем, что профессиональный спортсмен ест такую гадость за два дня до боя, это сбивает с толку», — сказал Цзю.

Пристрастие к фаст-фуду едва ли влияет на форму американца: худощавый и высокий — 198 см — Фундора с точки зрения антропометрии значительно отличается от Турмана, чей рост составляет 171 см и к бою с которым изначально готовился Цзю. Впрочем, казалось, что эта разница не играла большой роли для Тима: он уверенно начал бой и в первом раунде доминировал.

Однако уже во втором отрезке случился эпизод, который, судя по всему, повлиял на весь дальнейший ход поединка: Цзю поднырнул под руку соперника и налетел на локоть Фундоры, получив глубокое рассечение. После этого он стал действовать крайне осторожно, но пропускал много ударов слева, на которые попросту не успевал реагировать из-за кровотечения. В паузах катмен пытался обработать рану, но она открывалась снова и снова.

В итоге с небольшим перевесом, но судьи присудили победу Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113. Это значит, что Тим не только потерпел первое поражение в профессиональной карьере, но и лишился пояса WBO.

После оглашения результата Теренс Кроуфорд констатировал, что австралийцу предстоит еще много работы.

«Вы проиграли, сэр, вам надо работать, чтобы вернуться», — написал боксер в соцсети «Х».

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«Зрение почти пропало»

Цзю после неудачи не проявлял ярких эмоций. Он заявил, что, несмотря на поражение, провел хороший бой, и выразил готовность к реваншу.

«Отдаю должное сопернику, одержавшему победу. Слушайте, это бокс, спорт, такое может произойти. Теперь он — новый король дивизиона. Но я вернусь. Я все равно ярко бился и полностью выложился. Не собираюсь оправдываться. Я готов драться с любым соперником и когда угодно. Готов еще раз подраться с Фундорой», — сказал Цзю.

Он также признался, что рассечение и кровотечение во многом помешали ему. По словам Тима, в бою с таким оппонентом это было крайне неудобно.

«Зрение почти пропало, я буквально ничего не видел, и мне приходилось протирать глаза в режиме нон-стоп.

Физически я себя чувствовал хорошо, но все же… Ты дерешься с размытым зрением, это не идеальная ситуация, особенно с таким соперником, как Фундора», — цитирует Цзю FightSpace.

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Николай Валуев сообщил, что разочарован результатом. Он без сомнений указал причину, которая, по его мнению, привела к неудаче Тима.

«Как жаль. Действительно, по-моему, многое кроется в рассечении. Желаю Тиму восстановить силы и доказать, что он лучший», — написал Валуев в Telegram.

«Это испытание для Тима»

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников в комментарии «Газете.Ru» призвал Тима сделать правильные выводы и вернуться еще сильнее.

«Всего лишь поражение, оно не фатально. Но если Тим сделает правильные выводы, то поймет, что делал не так. В первую очередь, все зависит от Тима и от того, какой он сделает анализ по бою.

Для меня поражения всегда были проверкой характера. Выигрывать всегда легко, чемпионом быть приятно. А поражения проверяют, настоящий ли ты чемпион.

После неудач только настоящие чемпионы поднимаются. Это испытание для Тима, посмотрим, как он его пройдет.

А в поражении нет ничего страшного. Желаю Тиму только здоровья и возвращения еще лучше и сильнее. А так, поражения — это часть жизни», — сказал Проводников.