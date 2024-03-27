Овечкин закрепился в плей-офф, Панарин набрал 100 очков

Александр Овечкин не набрал очков в матче против «Детройта», но его «Вашингтон» обыграл главного конкурента и закрепился в зоне плей-офф. «Рейнджерс» Артемия Панарина первыми гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли, а сам российский нападающий впервые в карьере набрал 100 очков. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ

«Думаю, каждая игра в этот момент сезона уже как плей-офф. Это наш персональный плей-офф прямо сейчас. А этот матч был особенно большим, потому что они (противники. — «Газета.Ru») так близки к нам в турнирной таблице. Но следующая игра будет такой же важной», — точно описал после матча против «Детройта» ситуацию центрфорвард «Вашингтона» Ник Дауд.

Матч в столице США действительно имел ключевое значение в борьбе за выход в плей-офф, так как «Вашингтон» и «Детройт» отчаянно сражаются за вторую позицию в зоне уайлд-кард своей конференции, то есть последнее кубковое место Востока. Сумасшедшая форма, которую набрала команда Спенсера Карбери, позволила ей несколько дней назад обойти «Ред Уингз».

Александр Овечкин и его партнеры выиграли пять из шести последних игр, уступив только «Торонто», с которым будут играть в следующий раз.

Ну а этот матч выдался жарким. В первом периоде шла равная игра без большого количества моментов, но постепенно стало вырисовываться преимущество «красных крыльев», которые очень хотели вернуться в зону плей-офф.

Однако в начале второй 20-минутки хозяевам удалась классная позиционная атака, венцом которой стал бросок Дауда со средней дистанции после передачи Ника Дженсена. Голкипер «Детройта» Алекс Лайон из-за трафика толком не видел момента броска и не справился.

Правда, «Ред Уингз» это только раззадорило, и они выдали после очень мощный период, нанеся в итоге за него 20 бросков в створ, защищаемый Чарли Линдгреном. Алекс ДеБринкет довольно быстро восстановил равновесие, а на последней минуте отрезка Давид Перрон реализовал удаление белорусского нападающего Алексея Протаса за игру высокоподнятой клюшкой.

У «Вашингтона» в этом сезоне была весьма мрачная статистика по играм, когда команда Карбери уступала после двух периодов в счете: пять побед при 23 поражениях и еще пяти поражениях в овертаймах или по буллитам.

Однако «столичные» идеально начали решающий отрезок. Уже через 35 секунд после его старта Коннор Макмайкл подкараулил на дальней штанге отскок от лицевого борта и засунул шайбу в ворота, а четыре минуты спустя после вбрасывания лучший снайпер команды Дилан Строум в зоне гостей добил в сетку с неудобной руки после щелчка защитника Джона Карлсона от синей линии.

Удержать перевес в основное время «Вашингтону» не удалось. За пять минут до конца «Кэпс» забыли на вершине между кругами вбрасывания Патрика Кейна, и тот щелчком после передачи ДеБринкета в фирменном стиле попал в ворота Линдгрена.

Тем не менее победу хозяева все же смогли вырвать, пусть и в овертайме. И снова сработала связка Карлсона со Строумом, только на этот раз защитник целенаправленно сделал пас на клюшку нападающему, а тот изящно подправил шайбу в сетку над ловушкой отчаянно прыгнувшему Лайону, проведя свой 25-й гол в сезоне.

Строум продлил свою результативную серию до пяти встреч, набрав в них уже 9 (3+6) очков, а вот Овечкин, забросивший шайбы в пяти последних играх, наоборот, ушел со льда на этот раз без результативных действий. На счету капитана за 22:28 на льду четыре броска, два силовых приема и показатель полезности +1.

Забросивший свою 468-ю шайбу в карьере Патрик Кейн сравнялся с Пэтом Лафонтеном на шестом месте по голам в регулярных чемпионатах для нападающих из США.

«Вашингтон» теперь опережает «Детройт» на два очка, имея на один проведенный матч меньше. Дальше в таблице располагаются «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», отстающие от «Кэпс» на пять и шесть баллов соответственно. При этом у первых сыграно на две игры больше, а «островитяне» провели тот же 71 матч, что и «столичные».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:5

Очень символичной выдалась победа «Рейнджерс» в драматичном качельном матче против «Филадельфии». Нью-йоркцы уступали по ходу встречи со счетом 0:2, отыгрались и потом постоянно выходили вперед, но в итоге позволили догнать себя в основное время, однако все же дожали соперников в овертайме.

Эта победа стала 800-й в тренерской карьере для Питера Лавиолетта, справившегося за 1502 матча, что является четвертым по скорости результатом в сильнейшей лиге мира. Всего же такого рубежа побед достигли семеро наставников.

При этом «Рейнджерс», вышедшие на первое место в регулярном чемпионате во всей лиге, стали первой командой, гарантировавшей себе официально участие в Кубке Стэнли в этом сезоне.

Ну а российский нападающий Артемий Панарин, поучаствовавший в трех шайбах своей команды в качестве одного из ассистентов, впервые в карьере перешагнул стоочковый рубеж. На счету форварда в этом чемпионате 102 (43+59) балла при показателе полезности +16.

Панарин — седьмой в истории «синерубашечников» игрок со 100 очками за сезон. И первый после Яромира Ягра, набравшего 123 очка в кампании 2005/06.

Другие матчи

«Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» — 3:4

«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6

«Нэшвилл Предаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4 ОТ

«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 ОТ

«Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флэймз» — 3:1

«Колорадо Эвеланш» — «Монреаль Канадиенз» — 1:2

«Аризона Койотис» — «Коламбус Блю Джекетс» — 6:2

«Сиэтл Кракен» — «Анахайм Дакс» — 4:0

«Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз» — 3:6