Всем миром: как компании и спортивные клубы помогают пострадавшим при теракте Спортивное сообщество направит деньги на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Трагедия в «Крокус Сити Холле» объединила российский спорт. Ряд клубов заявили, что направят часть доходов от продажи билетов на ближайшие матчи в специальные фонды. Спортсмены сдают кровь и жертвуют от себя лично крупные суммы пострадавшим. Как компании и спортивные клубы помогают жертвам трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Помощь от клубов

Так, клубы Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Авангард» и СКА уже объявили, что направят вырученные средства от продажи билетов на ближайшие матчи плей-офф потерпевшим.

«Авангард» направит на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с «Локомотивом».

Питерский клуб пожертвует средства, поступившие от продажи билетов на пятый матч серии СКА — «Автомобилист».

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Футбольный клуб «Зенит» направит пострадавшим и семьям жертв трагедии выручку от домашней игры против «Балтики», которая состоится 7 апреля на «Газпром Арене».

Футбольный клуб «Динамо» из Москвы в рамках матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» проведет благотворительную акцию в поддержку нескольких фондов.

Московский ЦСКА 4 апреля проведет день донора на домашнем стадионе «ВЭБ Арена», который находится по адресу 3-я Песчаная улица, 2А, стр. 2.

Ранее игроки сборной России по футболу сдали кровь в центре крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Футболисты ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» поучаствуют в донорской акции позже.

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Футбольная Медиалига перед стартом сезона проведет благотворительный матч с участием 15-летнего Ислама Халилова, который смог вывести более 100 человек из «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта.

Молодой человек, который работал в «Крокусе» гардеробщиком, направил бегущую толпу к аварийным выходам.

Президент лиги Николай Осипов сообщил, что благотворительный матч со сбором средств пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» пройдет в подмосковном Одинцове.

Также московский «Спартак» пригласил Ислама Халилова в гости. Мальчика познакомили с футболистами, а также вручили именную футболку, подарки и абонемент на домашние матчи команды.

Баскетбольный «Уралмаш» пожертвует деньги с продажи билетов на два ближайших домашних матча Единой лиги ВТБ на помощь потерпевшим.

Средства, вырученные от продажи билетов на игры с «Автодором» и «Минском», также передадут семьям пострадавших при теракте.

Благотворительная программа букмекерской компании «Фонбет» «ДоброFON» перевела 30 млн рублей на счет Российского Красного Креста, созданный при поддержке правительства Москвы и Подмосковья в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Эти средства будут направлены на поддержку семей погибших и пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Личный вклад

Не осталась безучастной к трагедии и экс-фигуристка Алина Загитова. Спортсменка пожертвовала 500 тыс. рублей семьям пострадавших.

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«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга», — написала Загитова в своем Тelegram-канале.

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию воспользовалась услугой Сбера, который совместно с Российским Красным Крестом открыл благотворительный счет для помощи и поддержки людей, пострадавших в этой трагедии.

Кроме того, 500 тыс. рублей через официальный сайт Российского Красного Креста пожертвовал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», — написал футболист в своем Telegram-канале.